Les îles de France : Jardins d'artistes (1ère diffusion : 26/07/1993)

Les jardins de peintres et de sculpteurs se succèdent, du 19e siècle à nos jours. Souvent laboratoire du travail de l'artiste, il est le reflet de son talent créateur, parfois la pierre angulaire de son oeuvre. L'exemple du jardin d'artiste est, par exemple, celui de Monet à Giverny.

La photographe Erica Lennard publie le livre Jardins d'artistes, qu'elle a coécrit avec le paysagiste américain Madison Cox, l'occasion de s'entretenir avec elle et Jean-Paul Pigeat, directeur du conservatoire, de parcs, jardins et du paysage, pour comprendre les vertus du jardin, le rapport de cet espace aux artistes, et de nous échapper pour une balade dans les plus beaux jardins de France.

On connait souvent les ateliers d'artistes, mais un peu moins leur jardin... Mais Paris est-elle une vie à jardin d'artistes ?

À Paris, on a perdu l'habitude de regarder la statuaire dans les jardins. Or les statues sont réalisées par de très grands sculpteurs. C'était très courant autrefois, mais cela a été un peu abîmée au 19e siècle car on les a disposé d'une façon peu traditionnelle, en plaçant leur dos contre les murs. Dans un jardin comme les Tuileries, on a laissé pourrir des chefs d’œuvres. Aujourd'hui, on redécouvre cela. Jean-Paul Pigeat

La capitale est souvent critiqué pour être trop étriquée, bitumée et polluée. Les artistes lui préfèrent alors l’Ile-de-France pour créer un jardin harmonieux, à l'instar du couple de sculpteurs François Xavier et Claude Lalanne. Leur jardin se situe à 66 km de Paris, près de Fontainebleau, autour d'une ancienne ferme. C'est à la fois leur atelier, leur jardin mais aussi leur laboratoire, qui nécessite beaucoup de soins.

Avant de trouver ce jardin, on a visité 30 ou 40 maisons... Et on a choisi celle-ci car il y avait ce parc magnifique. Tout était brut. Le jardin, c'est mon affaire. Pour moi, c'est d'abord décoratif. Il faut que ce soit joli. Claude Lalanne

La sculptrice Claude Lalanne est connue pour ses références bucoliques et florales. Le chou est, entre autres, un légume qui marque l’œuvre de la sculptrice et qui inspire d’autres artistes. Une des ces célèbres œuvres réalisée en 1968, "L’Homme à la tête de chou", inspire Serge Gainsbourg pour son album-concept de 1976. Pour que ces sculptures soient les plus réalistes possibles, Claude Lalanne utilise le processus de galvanoplastie :

J'empreinte au végétal pour m'inspirer dans mes créations. J'assemble le végétal et le minéral. J'ai un procédé très spécial, je fais de la galvanoplastie : les feuilles que je prend, je les mets dans un bain et le métal se dépose dessus, j'ai donc l'empreinte d'une vraie feuille. Claude Lalanne

Dans le jardin des Lalanne, il y a beaucoup de sculptures en transit, dont les célèbres sculptures de moutons en bronze de François-Xavier :

On aime mettre nos sculptures dans le jardin, c'est agréable à voir. Notre jardin est un peu un lieu d'expérimentation pour nos œuvres. François-Xavier Lalanne

• Crédits : Frederic REGLAIN - Getty

En sculpture, il faut avoir quelque chose sous les yeux. C'est important d'avoir mes moutons sous les yeux, c'est une contemplation familière. J'ai une vision distraite sur mon oeuvre, et c'est primordial pour repérer les défauts. François-Xavier Lalanne

J'ai été élevée dans un jardin, donc je connais très bien les plantes. François-Xavier a été élevé dans une ferme, il connait bien les animaux. Claude Lalanne

La sculptrice avait également réalisé le "Jardin Lalanne", inauguré en 1986, un espace d'aventures pour enfants situé aux Halles de Paris :

C'était mon grand projet. C'était interdit aux adultes, et c'est important, car tout est à échelle enfantine. Le thème de ce jardin, c'est qu'il y a six mondes différents. Le dernier monde, c'est la ville morte, une ruine. Alors, je voulais mettre des orties, des épines, mais les responsables à la mairie de Paris n'ont pas voulu. Je voulais aussi avoir des petites allées de 35 cm de large, avec des toutes petites échelles. Mais la mairie trouvait que ce n'était pas assez sécurisé. Ce qui me fait plaisir, c'est que les enfants adorent ce jardin. Claude Lalanne

Par Sylvie Andreu - Réalisation Alexandre Joulia