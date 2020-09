A travers une série d'interviews, de lectures et d'archives, la vie et l'oeuvre de Man Ray sont ici retracées. Artiste protéiforme, s'intéressant à la fois à la création d'objets, à la photographie, à la sculpture, comme à la peinture, Man Ray est un artiste et un inventeur épris de liberté.

Dans ce portrait sonore de Man Ray, connu surtout pour ses photographies, tous les aspects de son oeuvre artistique sont évoqués. Tour d'horizon kaléidoscopique de celui qui fut l'un des fondateurs du mouvement dada, compagnon de route du surréaliste André Breton.

Le poète surréaliste Philippe Soupault disait de lui : "Man Ray, c'est un homme d'une fantaisie souterraine mais très grande et un technicien remarquable, extraordinaire. Il a joué un rôle dans la technique photographique de premier plan. On peut dire que tous les photographes ont subi l'influence de Man Ray." Il loue sa grande patience, "pour être photographe, il faut avoir une patience d'ange". Il le définit comme "le photographe surréaliste".

La belle peinture ne m'intéresse pas du tout. On ne peut pas faire mieux que les Anciens. La seule chose qu'on peut faire c'est quelque chose de différent, c'est ça qui donne notre valeur. Les surréalistes essayent de faire quelque chose de différent : si c'est bien ou mal, c'est encore aux critiques de décider comme ils le font toujours, et ce que l'avenir va dire, ça je m'en fous complètement ! Je travaille pour maintenant ! Man Ray

J'ai quitté les Beaux-Arts parce que ça me barbait ! Moi je voulais être peintre, c'est la poursuite de la liberté et du plaisir. Et encore maintenant je ne fais rien qui ne me fasse pas plaisir .... Man Ray

Il raconte son arrivée un 14 juillet à Paris et comment dès le premier soir, par l'entremise de Marcel Duchamp, Man Ray se retrouve entouré de "Breton, Eluard, Aragon, Philippe Soupault... je ne parlais pas un mot de français...." Il dit de son arrivée à Paris, "c'est comme si j'étais un bébé nouveau né qui devait recommencer [sa] vie !"

Quand on vole ou quand on détruit mes œuvres, je ne sais pour quelles raisons, je suis toujours flatté ! On a volé dernièrement un tableau de moi dans une exposition. Alors le lendemain, j'ai mis un carton à la place où j'ai écrit " Tableau volé, Man Ray". Et lendemain, on a volé le carton ! J'étais de plus en plus flatté ! Man Ray

Man Ray peintre, Man Ray fabricant d'objets, Man Ray photographe, Man Ray raconteur d'histoires et écrivain, il a tout fait et il était prêt à tout faire, il est artiste qui est de temps en temps un photographe un homme qui veut faire de la peinture, qui fait des installations... c’est un homme libre. Il fait ce qu'il a envie de faire et je crois que ça a été dur à conquérir ça dans sa vie... Pierre Descargues

On peut voir tout ce qu'on veut dans mes photos, comme on peut voir tout ce qu'on veut dans ma peinture : plus il y a des interprétations d'une oeuvre, plus c'est réussi je crois, et même si elles se contredisent parce que ça ne change rien à l'oeuvre elle-même. Les critiques je m'en moque, quand ils m'attaquent ! Je leur dit que leurs critiques ne servent à rien, c'est trop tard : le mal est fait ! Man Ray