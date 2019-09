Mort du photographe de mode Peter Lindbergh

Connu pour ses photographies de mode en noir et blanc, Peter Lindbergh refusait de se plier aux canons de beauté et recherchait chez ses modèles une beauté brute, loin des injonctions de l'industrie de la mode. Il vient de mourir à l'âge de 74 ans.

De Catherine Deneuve à Mick Jagger, ils étaient tous passés devant son objectif. Peter Lindbergh, de son vrai nom Peter Brodbeck, était le photographe des stars, connu pour les clichés en noir et blanc qui tapissaient les pages des plus grands magazines de mode.

Né en 1944 à Leszno en Pologne, ville alors annexée à l’Allemagne, Peter Lindbergh passe son enfance dans une famille modeste à Duisbourg, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Dans les années 1960, ses études à l’Académie des arts de Berlin l’initient à la peinture et à la photographie. Mais le jeune Lindbergh préfère s’éloigner un temps de l’académisme de l’école et part en auto-stop sur les traces de son idole, van Gogh, à Arles, avant de voyager, deux années durant, en Espagne et au Maroc.

Le retour en Allemagne et la reprise de ses études coïncident avec sa découverte de l’art abstrait et de l’art conceptuel, deux mouvements qui marqueront profondément sa pratique artistique. C’est en devenant assistant auprès d’un photographe commercial de Düsseldorf que Peter Lindbergh apprend les bases de son métier et se lance dans la photographie de publicité. Rapidement, son travail est repéré par le directeur artistique du prestigieux magazine allemand Twen : c’est le début d’une carrière fructueuse qui le verra ensuite contribuer au magazine Stern, au sein duquel il côtoiera d’autres photographes de renom comme Helmut Newton ou Guy Bourdin.

Tout au long de sa carrière, Peter Lindbergh s'est opposé à l'uniformisation des canons de beauté féminins, s'éloignant du glamour artificiel des défilés pour rechercher une beauté brute et naturelle. Il l'évoquait en 2014 au micro de La Grande Table :

La photographie de mode aujourd'hui est devenue relativement horrible, si je peux dire. Je ne peux pas signer "photographe de mode" ou "à la mode", parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, je trouve ça horrible : ces femmes perfectionnées, retouchées, où chaque bouton est un crime. Par contre, si on voit la mode comme un phénomène culturel qui évoque les femmes, où on peut s'exprimer, alors ça redevient intéressant.

En juillet 2008, dans l’émission Minuit dix, consacrée aux Rencontres d’Arles, il répondait à la question de savoir quelle était sa photographie la plus connue, celle qui l’identifiait le plus :

Je crois que ma photo la plus connue, c’est Helena Christensen, qui marche avec une petite martienne dans le désert de Los Angeles. […] C’était un moment, début 1990, où j’ai commencé à raconter plus des histoires, avec des images, avec des séries dans les journaux, de 20 à 30 pages. C’est la première fois que je racontais l’histoire de la petite martienne qui est tombée de son UFO, qui s’est écrasée par terre, qui a été trouvée par Helena Christensen dans le désert, qui a mené cette petite martienne chez elle […] et qui lui montre Los Angeles. C’est très dur de remplir trente pages quand on tourne un bras à gauche, une jambe à droite, la tête en haut, en bas… Au bout de 10 pages on a l’air un peu ennuyé. Les histoires sont très bien pour passer 40 pages sans problème. C’est très joli, les rencontres et les histoires, c’est l’imagination qui parle, qui s’envole quelque part. Avec cette histoire de martienne, je peux faire 300 pages s’il le faut, il y a un million de choses qui peuvent arriver ou non. C’est très motivant de travailler comme ça. Il faut produire des images, à chaque fois produire un univers, produire des émotions, une situation, un feeling…