Raymond Depardon : "Au fond de moi, je n'étais pas fait pour être photographe"

Dans ce deuxième volet de la série "A voix nue", Raymond Depardon revient sur son arrivée à Paris à la recherche d'un travail à la fin des années 1950. Il y rencontre d'abord Louis Foucherand qui le prend sous son aile puis collaborera en tant que pigiste à l'agence Delmas : "C'était une période quand même difficile. Avec le temps on enjolive tout ça, ça paraît facile ! Je vivais pas d'amour et d'eau fraîche mais je vivais de photo et d'espoir!"

Envoyé en reportage au Sahara en 1960, ses photos paraissent dans Paris Match et Raymond Depardon commence alors sa carrière de grand reporter. Il sillonne le monde entier Russie, Afrique, Vietnam.

Co-fondateur en 1967 de l'agence Gamma, Raymond Depardon se souvient avec bonheur de cette période foisonnante.

C'était une période très très militante. On partait comme ça... et c'était vraiment une touche française. On était fasciné par l'Amérique qui est toujours très forte en photojournalisme, mais on avait un système, nous, que j'appelle la touche française. On n'attendait pas que les rédacteurs en chef nous envoient, on arrivait avant que les autres se réveillent, on faisait des photos bien avant. On n'attendait pas d'être commandés.