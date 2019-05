Raymond Depardon : "Dès qu'il y a photographie, il y a prise de cadre, moment choisi, un engagement"

Dans ce quatrième entretien d' "A voix nue", le photographe Raymond Depardon s'explique sur son départ de Gamma pour l'agence Magnum. Il a voulu reprendre sa liberté. Il évoque aussi la publication de son petit livre Notes en 1979 où l'on trouvait à la fois ses photos et du texte, ce qui s'éloignait du photojournalisme traditionnel. Il admet que cela n'a pas beaucoup plus dans le milieu photographique.

Roland Barthes avait dit : "Les mots qui viennent avec une photo, soit ils sont ancrage, soit ils sont relais." Donc je m'explique : soit ils sont ancrage et tout le monde fait des légendes, mais je me suis servi aussi de l'idée du relais, c'est-à-dire que je pense à quelque chose d'autre sur la photo, sous la photo. C'était des sentiments que j'avais eus en faisant les photos. Un photographe, malgré tout, il a des réflexions.

Raymond Depardon s'interroge sur la place actuelle de la photo dans les médias.

La photo a aussi son rôle à dire. Je ne sais pas si le photographe est un journaliste, moi je prétends que non. Je ne suis pas d'accord avec Sebastiao Salgado, des gens comme ça. On s'en fout qu'il soit journaliste, le photographe ! On s'en fout ! Il est autonome. Pourquoi il serait rattaché à cette grande famille qu'est le journalisme ? Je n'ai plus de carte de presse mais je fais toujours des photos et j'ai toujours l'impression non pas d'être un illustrateur mais d'être un photographe qui participe à la vie, à notre actualité. L'important est d'être un vecteur, de passer quelque chose.