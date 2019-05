Raymond Depardon : "Je suis capable de vivre un temps peut-être un petit peu différent de celui des villes"

Dans ce premier entretien de la série "A voix nue", Raymond Depardon revient sur son enfance passée dans une ferme près de Villefranche-sur-Saône, "une ferme rêvée" : "C'était une chance pour moi d'avoir cette enfance." Mais à l'école, étant le seul élève issu d'une famille paysanne, il en ressent "très vite un complexe". "Une grande timidité, un grand complexe, beaucoup d'orgueil, pas beaucoup de facilité pour apprendre", voilà comment il se définit.

Après le certificat d'études, se pose la question de son avenir, n'étant disposé ni à reprendre la ferme, ni à poursuivre des études comme son frère aîné.

En 2006, au moment de l'entretien, Raymond Depardon est en train de parcourir la France avec son camping-car pour un projet de documentaire qui deviendra "Journal de France". Il en relate la genèse.

Avec mon camion, je photographie la France pendant quatre ans. La France rurale, périurbaine, petites villes, petits villages... j'essaye de faire tout sur quatre ans. C'est dur de rester et de travailler, d'ailleurs je rentre tous les quinze jours ! Je ne tiens pas plus longtemps ! Parce que c'est dur et c'est peut-être plus dur qu'à l'étranger. Je suis resté une fois huit mois au Tchad. Je suis capable de rester des mois et des mois à l'étranger, mais en France... ça vous saute comme ça ! Un café, un tabac par temps gris, jour de pluie à Montbard ! C'est dur mais à la fois, je sais que c'est un peu à moi de faire ces photos. À la fois je la crains, je la revendique, il y a une haine et amour, il y a une relation forte avec le territoire. Je suis capable de regarder un paysage, je suis un peu rêveur, un peu passif, un peu contemplatif et à la fois je suis toujours en colère. J'ai vraiment tous les piliers de notre culture française !