Raymond Depardon : "Je suis très passé et très avenir. Je suis maladroit dans le présent."

Dans ce dernier entretien d' "A voix nue", Raymond Depardon aborde son rapport au livre de photos par opposition à l'exposition qui réclame des compétences particulières pour savoir comment mettre en valeur les photos.

Dans la suite de l'entretien, Raymond Depardon livre sa réflexion autour du deuil mélangé à la jouissance qu'il trouve dans l'acte de photographier.

La photographie c'est à la fois un deuil puisque c'est un acte qui a disparu, qui est mort. Peut-être que le photographe est quelqu'un qui commence à répéter la mort, il a un lien avec la mort le photographe, j'en suis persuadé, plus que le cinéaste ou l'écrivain, comme si on se préparait... [...] Et puis il y a ce côté de retrouver une image et c'est le problème du numérique justement puisque le deuil et la jouissance se font en même temps et c'est troublant. Attendre le résultat, attendre la photo qu'elle soit de la veille ou de dix ans auparavant. Moi, je retrouve plein de photos.