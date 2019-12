Roger Ballen, photographe du "freak"

Des animaux empaillés, des silhouettes lugubres, des mannequins démembrés, voici un aperçu du monde étrange et inquiétant de Roger Ballen. Photographe et plasticien mondialement connu, maître de l'esthétique "freak", c'est notamment lui qui a réalisé le clip "I Fink U Freeky" du groupe de rap sud-africain Die Antwoord.

La question de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est sensé et ce qui ne l'est pas, c'est la base de mon esthétique. Roger Ballen

Roger Ballen naît à New York en 1950. Sa mère travaille à l'agence Magnum et ouvre une galerie dans les années 1970. Il se passionne très jeune pour le travail de grands photographes.

Roger Ballen : "J'ai été très inspiré par le concept de l'instant décisif de Cartier-Bresson, mais aussi par le formalisme de Paul Strand et par l'humour d'Elliot Erwitt".

Il se lance d'abord dans des études de géologie et parcourt le monde. C'est finalement en Afrique du Sud qu'il s'arrête et prend ses premières photos.

Roger Ballen : "J'ai trouvé ce pays très intéressant, c'était comme se trouver sur une frontière. Malgré l'apartheid, il y avait là une dynamique étrange et excitante, c'est ce qui m'attirait".

Il commence à prendre en photo les ouvriers pauvres des "townships". Des visages marqués et des corps meurtris qu'il magnifie dans des compositions étranges.

Roger Ballen : "Si vous trouvez quelqu'un intéressant, cela ne veut pas dire qu'il sera un bon modèle. Les gens que je prends en photo ont l'air étranges et énigmatiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont comme cela. Ce que vous voyez est une réalité transformée".

Photographe de la marginalité et de la psyché humaine, Roger Ballen s'éloigne de la réalité pour sombrer dans un monde onirique. Influencé par Jean Dubuffet, il s'intéresse également à l'Art brut, l'art des profanes et intègre dans ses photos des graffitis, des dessins et objets divers.

Roger Ballen : "Tous les lieux que j'ai photographiés ces 30 dernières années en Afrique du Sud, ce sont des lieux où l'Art brut est très présent. Les gens avec qui j'ai travaillé sont des "outsiders". Ils expriment leur inconscient, ils ne se voient pas comme des artistes qui produisent des œuvres d'art pour le marché de l'art".

"La condition humaine est fondamentalement absurde"

Il évolue dans les années 2000 vers un art plus protéiforme et expérimental, effaçant de plus en plus les êtres humains pour les remplacer par des animaux, comme dans la série "Asylum of the Birds" ou par des mannequins.

Roger Ballen : "L'utilisation de mannequins, c'est un moyen d'éviter de réduire l’œuvre à un contexte politique, social ou culturel. Les mannequins sont hors de toute temporalité. Si vous regardez un mannequin, vous n'allez pas vous demander s'il est fou ou non. C'est l'absurde qui prévaut ici. la condition humaine est fondamentalement absurde".

L'univers dérangeant de Roger ballen évolue aussi vers la vidéo, après sa rencontre avec le groupe Die Antwoord.

Roger Ballen : "Ils m'avaient écrit une lettre pour me raconter que quand ils avaient découvert un de mes livres de photos, ils avaient tout arrêté pendant un an pour se réinventer complètement. Il ont réussi à incorporer mon esthétique dans leur musique et leurs performances. Ils ont introduit mon travail auprès des jeunes générations. Tous les projets que j'ai réalisés après leur clip ont comporté une partie vidéo. J'ai vraiment compris le pouvoir de la vidéo".