Sabine Weiss, artisane humaniste de la photographie, est morte

Elle photographiait "pour conserver l'éphémère, fixer le hasard et garder en image ce qui va disparaître". La photographe franco-suisse Sabine Weiss est morte mardi 28 décembre, à l’âge de 97 ans, a fait savoir sa famille mercredi dans un communiqué.

Aux côtés de Robert Doisneau et Willy Ronis, elle aimait immortaliser la vie des gens simples. Elle avait aussi photographié des célébrités, le sculpteur Alberto Giacometti, la chanteuse américaine Ella Fitzgerald, Coco Chanel, Catherine Deneuve ou Françoise Sagan… Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions dans le monde et font partie des collections de grands musées comme le MoMa et le Metropolitan Museum of Art à New York, Centre Pompidou à Paris, ou encore le Museum of Modern Art de Kyoto.

Très tôt, la passion de l'objectif

• Crédits : Loic VENANT - AFP

Son amour pour la photographie commence avec le matériel, qui lui a "donné envie". Les objets avaient beaucoup d’importance pour elle, raconte-t-elle à Arnaud Laporte dans l’émission Masterclasses. Une influence qu’elle tient aussi sans doute de sa mère qui l’emmenait, enfant, voir des expositions, "tout ce qui fait l’éducation artistique de quelqu’un".

A 12 ans seulement, Sabine Weiss acquiert son premier appareil avec son argent de poche. Adolescente, elle faisait déjà un peu de photographie et de la reproduction de tableaux. Elle annonce à son père qu’elle veut être photographe, pendant la guerre. Elle se rend dans un atelier de Genève, celui de Boissonnas, l’un des plus anciens, où elle "apprend bien le métier, car la photographie c’est aussi un métier".

"Tout le monde dit : vous êtes une artiste. Pas du tout ! Moi je suis un artisan. Le côté technique était très très important toute ma vie dans la photographie. Et détrompez-vous, ce n’était pas facile du tout." Sabine Weiss sur France Culture

À RÉÉCOUTER Réécouter Photographe de l'enfance, enfance d'une photographe écouter ( 29 min) 29 min À voix nue Photographe de l'enfance, enfance d'une photographe

Des magazines à la photographie "humaniste"

Au début de sa carrière à Paris, Sabine Weiss travaille comme assistante du photographe de mode Willy Maywald. Jusqu’à ce que son mari, le peintre Hugh Weiss, trouve un atelier. Et elle commence à photographier des vitrines, des commerçants et gagne un peu d’argent ainsi. En arpentant Paris la nuit avec son mari, elle photographie aussi tout ce qu’elle voit, son appareil en bandoulière. "On ne cherche pas quelque chose de précis, ce qui est bien, c’est quand on voit quelque chose qui sort de l’ordinaire", confiait-elle.

Le peintre Joan Miró est l’une de ses connaissances, le magazine Vogue lui commande quelques clichés. Le directeur demande alors à voir son travail, elle qui photographiait alors surtout "des morveux, des petits clochards, des petites choses de la rue". A ses côtés, se trouve une personne qu’elle ne connaît pas. Il s'agit en fait de Robert Doisneau, et celui-ci apprécie son travail.

C’est ainsi qu’elle entre à Vogue et intègre l’agence Rapho. Elle collaborera avec des magazines du monde entier, Paris Match, Life, Time Magazine ou encore Newsweek. Photographe éclectique, elle effectue des clichés de mode, des portraits de bébé ou d’artistes, mais elle capture aussi des clichés la vie de gens modestes, ce qui lui vaut d’être l’une des figures de l’école humaniste… Mouvement dont elle ne s’est pourtant jamais revendiquée à l’époque.

À RÉÉCOUTER Réécouter Photographier sur commande écouter ( 29 min) 29 min À voix nue Photographier sur commande

Une vision altruiste des images

• Crédits : Crédits : © Sabine Weiss

En 2020, elle expliquait à l’AFP, avoir "fait de tout dans la photo" : "Je suis allée dans des morgues, dans des usines, j’ai photographié des gens riches, j’ai fait des photos de mode… Mais ce qui reste, ce sont uniquement des photos que j’ai prises pour moi, à la sauvette."

Elle n’hésite pas à aller au contact, ne se cache pas de ses sujets. Et considère la photographie comme une amitié et le résultat de son altruisme, comme elle l'expliquait dans l'émission A Voix nue :

"J’ai beaucoup de compassion pour les gens, je suis attentive aux gens (…) Le rapport avec des personnes paumées est parfois formidable. Formidable de pouvoir donner la satisfaction, une amitié, un regard à quelqu’un de très mal à l’aise, solitaire, paumée. (…) Combien de fois voit-on un clochard, qu’on ne regarde pas, parce qu’il va vous demander quelque chose qu’on n’a pas envie de lui donner. Savoir les approcher, même les toucher pour leur montrer qu’on n’a pas de différences, qu’on est tous des êtres humains, cela me fait du bien !"

Parfois, la photographe regrettait qu'il soit devenu difficile de saisir des images des personnes à la volée aujourd'hui, en France et en particulier à Paris, comme elle le faisait à son époque. "Heureusement à l'étranger, cela n'arrive pas", ajoutait-elle. Associée aux images des rues de Paris, la photographe avait sillonné le monde entier, considérant qu'"il y a à photographier partout". De l'Éthiopie à l'Inde, en passant par la Bulgarie ou l'Égypte, elle avait rapporté des images qui étaient son "domaine secret", disait-elle sur France Culture, son "bas de laine spirituel".