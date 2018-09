Syrie : photographier le doute, par Noël Quidu

Vidéo | Noël Quidu est photographe et grand reporter. Il vient d'exposer en cette rentrée ses dernières photos de Syrie au festival "Visa pour l'image" de Perpignan. Cette série, intitulée "Syria on my mind", documente la reprise d'Alep aux rebelles par l'armée syrienne. Il commente trois de ces images.

Photographier le moment où un rebelle hésite à déposer les armes pour sauver sa peau, l'instant après un combat où les soldats pansent leurs blessures et voient l'issue de la guerre s'éloigner un peu plus chaque jour, capturer les pensées d'un enfant qui contemple de loin le camp de réfugiés dans lequel il est installé.

Ces photos, prises à des moments différents de la guerre en Syrie montrent les doutes et les incertitudes d'un peuple qui se déchire depuis déjà sept longues années.

"Syria on my mind" rassemble des photos de Palmyre, d'Alep et de la Ghouta orientale de Noël Quidu pour Paris Match et exposées au festival Visa pour l'image 2018.