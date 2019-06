Une Europe sans frontières, photographiée par Valerio Vincenzo

Certaines frontières en Europe ont été pendant des siècles des lieux d’affrontements terribles et des zones de tension. Aujourd’hui, ce sont des paysages paisibles où les démarcations ne se voient même plus. Valerio Vincenzo les a photographiés pour montrer comment l'Europe a pacifié ces zones.

Valerio Vincenzo a parcouru 30 000 kilomètres en Europe pour y photographier des zones frontalières. Il les présente dans un ouvrage à rebours des idées reçues, Borderline.

Valerio Vincenzo : "Aujourd’hui, si on tape le mot "frontière" sur Google, on ne voit que des images de murs, de barbelés, de migrants, de postes de douane. En réalité cette image est trompeuse.

Seules 6 % des frontières au monde sont des barrières. La grande majorité sont des lieux de passage un peu comme ceux que j’ai pris en photo dans mon projet.

Souvent aujourd’hui, quand on parle d’un monde sans frontière, on veut parler d’un monde sans barrière. Il y a un peu un glissement de signification. Dans mes images, je montre juste une Europe sans barrière, qui était une utopie il y a 50 ans et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Des pays qui se font confiance et des frontières qu’on peut librement traverser, c’est un acquis indéniable de la construction européenne.

Récemment j’étais avec un des signataires des accords de Schengen et il me racontait qu’ils ont vu plusieurs cars de touristes débarquer dans la ville de Schengen depuis la signature des accords, des touristes japonais, chinois, qui venaient en pèlerinage à Schengen. Pour eux, c’était un lieu mythique. Alors que Schengen, c’est une ville de 400 habitants où il n’y a rien à voir. En Europe, on ne se rend pas compte de ce qu’on a fait."

Le photographe montre comment la politique transforme concrètement les paysages dans la durée.

Valerio Vincenzo : "J’ai essayé de réfléchir à comment montrer en images un changement lent, qui n’a pas de moment d’actualité comme une manifestation ou des émeutes mais qui change en profondeur nos sociétés. Les frontières, c‘est une invention de l’homme, une invention dont on a besoin encore aujourd’hui. C’est une démarcation entre deux pays, donc il n’y a pas les mêmes lois d’un côté et de l’autre. Mais aujourd’hui, on fait une fixette sur les frontières entre pays et on s’attache à ça pour protéger notre identité nationale, alors qu’en réalité, ça n’a rien à voir."

Le projet Borderline documente comment 70 ans de construction européenne ont pacifié ces régions.

Valerio Vincenzo : "En général, j’essaie d’être surpris moi-même par ce que je vois. Je zigzague le long de la frontière longuement, tant que je ne trouve pas une situation qui m’interpelle. Je parlerais de la photo à la frontière entre la France et l’Allemagne, prise au château de Fleckenstein. On voit une tour du château et puis un bois et la frontière est paumée quelque part dans le bois. On ne sait pas trop où est la France et où est l’Allemagne.

C’était l’une des régions les plus disputées en Europe. Si on était né à cet endroit entre 1850 et 1950, on aurait vu cinq régimes différents, trois guerres et surtout, on aurait changé de nationalité quatre fois. Aujourd’hui, tout le monde s’en fout, la frontière est paumée dans le bois et c’est tant mieux."