Pixel artist : inspirations rétro, métier en devenir

voir( 3 min )

3 min

Dessiner avec des pixels : un principe simple en apparence. Mais en transcendant les limites technologiques, le pixel art devient une pratique artistique aboutie. Concrètement, le pixel art consiste à dessiner en assemblant des pixels, l’unité de mesure de base de la définition d’une image numérique. En clair, c’est un peu le même principe que la mosaïque ou l’impressionnisme.

“On travaille sur des grilles très petites, explique Hugo Mauger, derrière le pseudo de Haykira. Il y a une quantité finie, techniquement, de motifs qu'on peut faire. Mais justement, on peut essayer de trouver comment l’optimiser le plus possible. La créativité est, d’une certaine manière, catalysée par les contraintes.”

• Crédits : Simon S. Andersen, “Owlboy”

Effets de perspective, d’ombre, de texture : certains redoublent de créativité pour donner du corps à leurs œuvres. Pour ça, Haykira n’a besoin que d’une logistique très simple : un clavier, une souris et un logiciel, Aseprite, sorte de Photoshop du pixel.

Pop culture, fantasy, science-fiction, cartoon, manga, gaming, la variété des inspirations du pixel art en fait un support éclectique.

À 23 ans, le graphiste toulousain est venu au pixel art par des jeux vidéo au style rétro. Par contrainte technologique, les jeux des années 1980 et 1990 utilisaient cette esthétique, qui est ensuite devenue un style vintage.

Confidentiel en France, le pixel art rassemble une communauté plutôt anglo-saxonne. Il a pourtant suscité un engouement mondial récemment, lors de la Pixel war. Cette fresque participative a rassemblé pendant 4 jours des participants du monde entier, fédérés notamment par des streamers de Twitch.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La France s’y est illustrée en monopolisant un large coin réunissant un drapeau tricolore, un portrait de Zidane ou encore les Daft Punk. Haykira y est allé de sa petite fleur, en hommage à l'emblème du streamer Ponce.

Pour le plaisir, Haykira revisite les memes populaires avec lesquels il a grandi. Et pour en vivre, il répond à des commandes de motifs ou de personnages de jeux vidéo, d’avatars personnalisés ou d’en-têtes de comptes pour les réseaux sociaux.

Ce qui plaît le plus au pixel artist toulousain, “comme toute discipline artistique, c’est la liberté. On crée notre propre univers.C’est très satisfaisant de vraiment pouvoir contrôler tout l’aspect de l’image”.