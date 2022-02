29 avril 1969 : le jour où Pompidou a verrouillé sa majorité

Le général de Gaulle a joué sa présidence sur un coup de dé. Il a joué et il a perdu. Le 27 avril 1969, une majorité de Français ont répondu "non" au référendum qu’il leur avait soumis sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Peu après minuit, un communiqué lapidaire est transmis à l’Agence France Presse : "Je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi". Signé Charles de Gaulle.

Penser l'après de Gaulle

Maintes fois depuis 1958, il avait mis sa démission dans la balance si la confiance du peuple venait à lui manquer. C’est chose faite. L’après de Gaulle peut commencer. Mais un seul homme, Georges Pompidou, s’y est réellement préparé.

• Crédits : AFP - AFP

Ce n’est pas une surprise. Premier ministre pendant six ans, il fait figure de dauphin. En mai 1968, il a tenu la baraque pendant la tornade étudiante et la crise sociale. Puis il a conduit la majorité à une victoire éclatante aux législatives de juin. Si de Gaulle l’a ensuite écarté de Matignon, il a pris soin de le ménager, le déclarant "en réserve de la République". Quelque chose, cependant, s’est rompu entre les deux hommes. Et plus encore quand Pompidou découvre, à l’automne 1968, que le président et le gouvernement ont laissé prospérer dans Paris la rumeur que son épouse aurait participé à des parties fines organisées par un certain Stefan Markovic, retrouvé assassiné.

Ulcéré de cette machination, Pompidou décide de contre-attaquer. En voyage à Rome, le 18 janvier 1969, il reçoit quelques journalistes qui l’interrogent sur son avenir. Sa réponse fait l’effet d’une bombe à Paris : "Ce n’est un mystère pour personne que je serai candidat à une élection présidentielle lorsqu’il y en aura une". Et il récidive à Genève le 13 février : "J’aurais peut-être, si Dieu le veut, un destin national".

Sa détermination ne fait donc aucun doute. Il va le démontrer, le 29 avril 1969, en prenant tout le monde de vitesse, amis, rivaux et adversaires. À 9h30, ce mardi, l’annonce de sa candidature est transmise à l’Agence France Presse. Une demi-heure plus tard, dans les locaux du boulevard de la Tour Maubourg où est installé son secrétariat, il confirme sa décision devant une nuée de journalistes : "Après la décision du général de Gaulle de renoncer à son mandat et dans l’incertitude que connaît actuellement le pays, j’ai résolu de me présenter au suffrage des Français. En le faisant, j’ai le sentiment d’obéir à mon devoir, la volonté de maintenir une continuité et une stabilité nécessaires, l’espoir de préparer l’avenir".

La suite de l’offensive est minutieusement réglée. En fin de matinée et en début d’après-midi, il reçoit le soutien unanime du bureau de l’UDR puis des 269 députés gaullistes auxquels il est venu exposer les grandes lignes de sa démarche. Il n’y compte pas que des amis, mais personne n’a osé se mettre en travers de sa route.

Georges Pompidou : rupture ou continuité du projet gaullien ?

À peine engrangé le soutien des gaullistes, il s’invite devant le groupe des Républicains indépendants. L’affaire s’annonce plus délicate. Car leur président, l’ambitieux Valéry Giscard d’Estaing, manœuvre depuis la veille pour susciter une candidature alternative. Devant les giscardiens, Pompidou se livre alors à un grand numéro de séduction : progrès de la construction européenne et réexamen de la candidature britannique, élargissement de la majorité, information plus libérale à l’ORTF…

Une à une, toutes les préventions sont levées et Giscard annonce son ralliement le lendemain. Il s’en explique longuement sur Europe 1 le 5 mai 1969 : "J’ai abouti à la conclusion que nous devions soutenir la candidature de Georges Pompidou. Lorsqu’il est venu devant notre groupe, il a tenu des propos allant tout à fait dans le sens de la politique que nous souhaitons voir appliquée. Tout autre candidat ne pourrait être élu qu’avec l’appoint de voix hostiles à la Ve République. La solution raisonnable c’est un changement dans la continuité". Et, prenant date avec aplomb, il ajoute : "Il est évident que pour quelqu’un de mon âge et de ma génération, rien ne serait plus passionnant que de faire campagne au service de ses propres idées".

Pompidou, confiant et favori

Pour Pompidou, l’essentiel est fait. En vingt-quatre heures, il a verrouillé sa majorité qu’il élargira, dans les jours suivants, aux centristes du groupe Progrès et démocratie moderne. Il a pris sur ses adversaires une avance décisive. Non seulement le temps est compté puisque le premier tour de l’élection a été fixé au 1er juin, ce qui laisse tout juste un mois pour faire campagne. Mais à gauche comme au centre, on est très loin d’être en ordre de bataille.

À gauche, en effet, c’est la pétaudière. Rassemblée en 1965 derrière François Mitterrand, elle se disperse aux quatre vents. Le 4 mai 1969, Gaston Defferre arrache laborieusement l’investiture du Parti socialiste. Or le maire de Marseille est hostile à l’union de la gauche. Ainsi, chacun va faire cavalier seul. Les communistes désignent Jacques Duclos, qui résume à lui seul toute l’histoire du parti depuis des décennies. Le PSU (Parti socialiste unifié) investit son secrétaire national Michel Rocard avec l’ambition d’offrir une véritable alternative socialiste. Enfin les trotskistes de la Ligue communiste décident de présenter Alain Krivine pour incarner l’esprit révolutionnaire de mai 68.

• Crédits : AFP - AFP

Quant au centre, il tergiverse. Président du Sénat, le paisible Alain Poher est certes apparu, durant la campagne référendaire comme le porte-drapeau de tous les opposants au gaullisme. Depuis le 28 avril, conformément à la Constitution, il est président de la République par intérim. Mais de là à se porter candidat, il y a un pas qu’il va mettre quinze jours à franchir. Ce retard à l’allumage sera irrattrapable. D’autant que Poher souffre de sérieux handicaps. Il s’était engagé, avant le référendum, à ne pas cumuler intérim élyséen et candidature présidentielle ; or il fait le contraire, ce que Pompidou ne cessera de lui rappeler. En outre, il est resté un homme de la IVe République, réfractaire à la logique même de l’élection présidentielle au suffrage universel ; ce n’est évidemment pas le meilleur atout pour postuler à la fonction.

La faiblesse et les divisions de ses adversaires d’un côté, l’impeccable organisation de sa campagne de l’autre, ont placé Pompidou en position de force. Mais il est certain que sa blitzkrieg initiale du 29 avril 1969 a pratiquement scellé, d’emblée, le sort de cette élection. Démonstration est faite le 1er juin : avec près de 45% des suffrages, il distance irrémédiablement Poher qui n’en recueille que 23% et évite de peu l’humiliation d’être devancé par Jacques Duclos. Le second tour sera une formalité. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou est élu avec plus de 58% des voix.

"1965-2017 : le jour où la campagne a basculé". Retrouvez chaque semaine jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle 2022 le récit par Gérard Courtois des campagnes de la Ve République, ces jours où les élections ont basculé, où le sort des candidats s'est joué.