À quel point connaissez-vous les États-Unis ? Faites notre quiz !

Les États-Unis, pays autant détesté qu'admiré par nous Européens, sont au cœur de l'actualité. A cause de la crise du Covid-19, et en raison de cette élection présidentielle si particulière qui approche. Le 3 novembre, les Américains devront en effet choisir entre le président républicain Donald Trump, candidat à sa propre succession, et l'ex-vice-président démocrate Joe Biden. Ce sont en tout cas pour l'instant les deux candidats investis par leurs partis respectifs.

Alors que la Convention nationale républicaine s'achève ce 28 août 2020 avec le discours d'investiture de Donald Trump, il est temps de réviser vos connaissances !

Si vous connaissez les États-Unis, vous savez par exemple que l'hymne national américain est le Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée), et qu'il est notamment entonné par des stars à chaque début de Superbowl, la finale du championnat de football américain. Il est aussi chanté au début des rencontres de NBA de baseball et de hockey (vous verrez au début de ce quiz une vidéo de la chanteuse Ariana Grande agée de huit ans et chantant l'hymne avant une rencontre du championnat américain de hockey). Mais saviez-vous qu'un poème de Francis Scott Key, paru en 1814, a été utilisé pour les paroles ? Le texte a été écrit pendant la guerre entre les Anglais et les Américains en 1812 et il rend hommage à la résistance des Américains qui ont défendu le fort McHenry à Baltimore, dans le Maryland. L'inspiration est venue à l'auteur lorsque le drapeau américain a flotté au sommet du fort. Le texte a été finalement adopté comme hymne national par une résolution du Congrès en date du 3 mars 1931. L'hymne est très difficile à chanter, et les interprètes qui, chaque année, l'entonnent lors de l'ouverture du Superbowl, sont très applaudis. Peut-être le saviez vous. Mais saurez-vous le reste ? Rien n'est moins sûr...

