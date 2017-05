Age, diplôme, revenus... qui a voté Macron? Qui a voté Le Pen?

On retrouvera ici le profil des électeurs selon l'âge, le niveau de diplôme, de revenus... Des éléments à compléter par l'abstention, dont le niveau est historique (plus de 25%) tout comme celui des votes blancs et nuls (4,2 millions, soit 8,9% des inscrits).

• Crédits : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Après l'élection très nette d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, avec plus de 65% des voix selon Ipsos/Sopra Steria, retour sur le détail du profil des électeurs de l'un et l'autre candidat. Qui a voté pour Emmanuel Macron? Qui a mis un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen? On retrouvera ici le profil des électeurs selon l'âge, le niveau de diplôme, de revenus... Des éléments à compléter par l'abstention, dont le niveau est historique (plus de 25%) tout comme celui des votes blancs et nuls (4,2 millions, 8,9% des inscrits).

Ces résultats sont le fruit d'une enquête menée par Ipsos - Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, LCP, RFI, France 24, le Monde et le Point. 4838 personnes ont été interrogées par internet entre le 4 et le 6 mai, selon la méthode des quotas.

Age : Les plus jeunes votent moins le Pen que les 35-49 ans

Le lieu commun d'un Front National qui séduirait la jeunesse ne se retrouve pas dans l'enquête Ipsos. Ce sont les 35-49 ans qui ont le plus voté pour Marine Le Pen, à hauteur de 43% contre 57% contre Emmanuel Macron. Les 18-24 ans sont à peu près au niveau de l'ensemble de l'électorat : 66% de vote en faveur d'Emmanuel Macron. C'est après 60 ans que le succès du successeur de François Hollande s'envole.

Profession : une majorité d'ouvriers choisit Le Pen

C'est le résultat le plus net : les cadres votent massivement Macron (82%), et ce chiffre descend selon la profession de l'interviewé, jusqu'aux ouvriers, qui donnent une majorité à Marine Le Pen, avec 56% des voix.

Diplôme : les diplômés votent Macron

Là encore, le niveau du dernier diplôme obtenu par les sondés influence fortement le vote pour l'un ou l'autre candidat. Plus le diplôme est élevé, plus le vote Macron est fort : de 55% pour les sondés ayant un diplôme inférieur au bac jusqu'à 81% pour ceux ayant au moins bac+3.

Revenus : l'aisance en faveur du vote Macron

Assez logiquement là encore, les sondés dont le foyer gagne moins de 1250 euros par mois ont voté à 55% pour Emmanuel Macron, ceux dont le revenu est supérieur à 3000 euros par mois ont voté à 75% pour le nouveau président.

Catégorie d'agglomération

Si l'on oppose souvent le vote rural au vote des grandes agglomérations, cette différence ne pousse pas les habitants des plus petites communes à voter majoritairement pour Marine Le Pen.