Alan Lowenthal, élu démocrate à la Chambre : "Joe Biden va rassembler le pays"

Alan Lowenthal est un des 435 élus de la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès des États-Unis. Il est âgé de 79 ans, il est démocrate, en poste depuis 2013. Il représente le 47e district de Californie, au sud du Comté de Los Angeles. C’est le secteur du port de Long Beach. La population y est très diverse, composée de latinos, de noirs, d’urbains, de ruraux… Alan Lowenthal y voit "un microcosme des États-Unis".

Les élus américains du Congrès s’expriment peu dans les médias étrangers. Alan Lowenthal a accepté de dresser son bilan des années Trump. Un bilan sans appel : "Toute sa politique a reposé sur ce qu’il avait envie de faire, peu importe les faits. Le président n’a pas dit la vérité. Et cela a été constant, quotidien."

Alan Lowenthal, qui se dit malgré tout "très optimiste sur l’état de l’Amérique", attend beaucoup du nouveau président Joe Biden : pour lui, "C’est le moment d’avancer et de réconcilier le pays".

Que retenez-vous des derniers jours, entre les violences au Capitole et la nouvelle mise en accusation (impeachment) de Donald Trump par la Chambre des représentants ?

Le Capitole des États-Unis est un symbole de démocratie et de liberté. Il n’a jamais été pris d’assaut depuis 1812, quand les Britanniques l’ont occupé et ont réduit en cendres certains quartiers de Washington. Mais pendant la guerre civile, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite, le Capitole est resté inviolé. Il représente tous les Américains et incarne aux yeux du monde entier la démocratie et la liberté.

Le président des États-Unis, incapable d’accepter qu’il a été battu, a continué à déclarer qu’il avait gagné l’élection. Il a engagé des actions en justice dans de nombreux États où l’écart était serré. Et il a perdu tous ses recours. Tous. En Géorgie, il a même appelé le secrétaire d’État pour lui dire "Trouvez-moi les bulletins dont j’ai besoin". Le secrétaire d’État lui a répondu : "Nous avons fait et refait le décompte et vous avez perdu. Je suis républicain mais vous avez perdu l’élection, Monsieur le Président."

Il a malgré tout continué à contester l’issue du vote. Et alors que nous étions en train de certifier le résultat de l’élection au Congrès, le président a organisé un rassemblement de ses partisans à Washington et les a encouragés : "Vous devez marcher sur le Capitole, montrer que vous êtes forts."

Et donc, pour la première fois depuis 1812, des gens ont pris d’assaut le Capitole et ont détruit certaines parties du bâtiment. C’était une expérience effrayante pour toutes les personnes présentes, pour nous tous. La police du Capitole a été débordée. Et lui n’a rien fait. Il n’a pas appelé la Garde nationale pour venir nous aider. Il a regardé les événements à la télévision.

Le président a prêté serment pour protéger et préserver le pays, pour protéger son peuple, ses institutions, pour faire respecter la Constitution, et il n’a rien fait. Il a même incité ses partisans à la violence. Ce fut un moment terrible. Cinq personnes sont mortes à cause de cette insurrection. Nous avons vécu des attaques terroristes, par exemple celle du 11 septembre 2001, qui venait de l’étranger. Cet assaut était aussi une attaque terroriste, venue de l’intérieur cette fois.

Des gens sont entrés dans le Capitole, ils ont cassé des vitres, frappé des policiers, brandi des drapeaux Trump, détruit des bureaux avec l’intention peut-être de prendre des otages et de tuer des gens. Et notre président, qui a prêté serment pour nous protéger, n’a rien fait, et a même provoqué ce chaos.

Voilà pourquoi il a été mis en accusation par la Chambre des représentants. Et pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, dix élus républicains, ont soutenu cette mise en accusation. Le président Trump doit être tenu pour responsable.

Comment définiriez-vous la présidence de Donald Trump ? Qu’a-t-elle représenté dans l’histoire des États-Unis ?

J’entame ma neuvième année en tant qu’élu de la Chambre. J’ai vécu les quatre dernières années de l’administration Obama et les quatre années de l’administration Trump et cette dernière période a été extrêmement éprouvante pour moi. Je n’ai pas soutenu toutes les actions du président Obama, même s’il était démocrate, mais Barack Obama était d’une grande intégrité. Il mettait un point d’honneur à dire la vérité. Il exposait les faits tels qu’ils étaient.

Le président Trump est totalement narcissique, il ne se soucie que de lui-même. Il a retiré les États-Unis de nombreuses organisations internationales. Il a rompu avec un des piliers de la présidence Obama, la non-prolifération nucléaire au Moyen-Orient, en se retirant de l’accord sur le nucléaire iranien. Il a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

La seule chose qui lui importe, c’est lui-même. La vérité a disparu. Toute sa politique a reposé sur ce qu’il avait envie de faire, peu importe les faits. Le président n’a pas dit la vérité. Et cela a été constant, quotidien.

Pour ma part, je fais partie du Comité de la Chambre sur les Ressources naturelles. Et l’administration Trump a tenté de défaire tout ce que nous avions entrepris : promouvoir les énergies renouvelables, protéger la Terre. Sa seule obsession était de promouvoir les énergies fossiles. Donc, alors que le monde affronte les enjeux du changement climatique, soit la plus grave crise actuelle, il a tout mis en œuvre pour nier cette crise et pour promouvoir des pratiques qui accentuent les problèmes.

J’ai trouvé tout cela très, très difficile ces quatre dernières années.

Quel aura été pour vous le moment le plus marquant des années Trump ?

C’est ce qui s’est passé mercredi 6 janvier. C’est même l’un des moments les plus marquants de l’histoire des États-Unis. Le Capitole a été pris d’assaut, une expérience choquante pour chacun d’entre nous. Le président ne nous a pas protégés. Il a renoncé à ce rôle, il a permis que cela se produise et l’a même encouragé. Je n’ai jamais vécu une expérience pareille.

Est-ce pour vous la fin de Donald Trump ou reviendra-t-il en 2024 ?

Je ne peux pas répondre à cette question. Une certitude : c’est la fin de sa présidence. Et j’espère que le Sénat le destituera.

Le procès au Sénat aura lieu après l’investiture du président élu Biden. Cela pourrait prendre deux ou trois mois, et l’enjeu ne sera pas de le destituer, Trump ne sera plus au pouvoir. L’enjeu c’est qu’il ne puisse plus jamais exercer une fonction fédérale officielle.

Il demeurera une voix qui compte pour ses partisans. On ne pourra pas changer cela. Mais mon souhait est qu’il ne puisse plus être élu ou exercer une fonction fédérale officielle.

Mais d’après les sondages, environ 70 % des électeurs républicains continuent à le soutenir malgré tout…

Vous touchez-là au fait que notre nation est profondément divisée.

Elle était divisée avant Trump. Elle sera divisée après Trump.

Quand George W. Bush a été élu en 2000, c’était très serré et il a fallu que la Cour suprême tranche. Notre pays alterne entre deux partis et tente de trouver une place au centre.

Aujourd’hui, les Démocrates sont plus à gauche, les Républicains sont plus à droite. Trump et ses partisans ont tenté de nous pousser encore plus à droite. Mais je ne pense pas que cela reflète les vues du parti républicain.

Notre pays est très divisé, c’est ainsi. Cela reflète les énormes différences entre les populations urbaines et rurales. Aux États-Unis, d’une manière générale, les villes votent démocrate, les banlieues alternent entre les deux partis, et les campagnes votent républicain.

Qu’attendez-vous de Joe Biden ? Quelle doit être sa priorité en tant que président ?

Joe Biden a une préoccupation : rassembler le pays. Et il a un programme qui rappelle les grandes lignes des politiques défendues pendant la présidence Obama.

Ses priorités sont les suivantes : le changement climatique, rebâtir le pays en finançant de nouvelles infrastructures, et prendre en main le problème des divisions raciales.

Cette question remonte à loin. Pendant très longtemps, des gens ont été emmenés de force dans ce pays en tant qu’esclaves. Après la guerre civile, les Africains-Américains ont pu être enfin libres dans une grande partie du pays. Mais beaucoup croient encore dans la supériorité des Blancs.

Nous vivons avec cette histoire, cet héritage. Il y a eu beaucoup d’avancées au fil des ans, grâce au mouvement des droits civiques, à Martin Luther King, mais nous n’avons jamais vraiment réussi à comprendre pourquoi des suprémacistes blancs avaient encore autant d’influence, pourquoi, comme on l’a vu lors de la mort de George Floyd, beaucoup de nos institutions font encore preuve de racisme. Je crois que Joe Biden veut vraiment s’occuper de ce problème.

Et bien sûr, avant toute chose, il devra s’attaquer à la crise du Covid-19. Donald Trump y a pour ainsi dire renoncé. Joe Biden s’occupera de la pandémie et de ses conséquences économiques.

Êtes-vous plutôt optimiste ou inquiet quand vous regardez l’Amérique d’aujourd’hui ?

Je suis très optimiste sur l’état de l’Amérique. Malgré les nombreuses crises qu’elle a traversées ces dernières années, elle est parvenue à conserver son rôle de leader. Nous avons des fondations très solides. Le pays vient d’élire un homme qui a rassemblé plus de 80 millions de suffrages. C’est inédit.

Alors bien sûr, nous faisons face à plusieurs crises, et Trump va conserver ses supporters, mais dans l’ensemble, notre nation est en meilleure position désormais. C’est le moment d’avancer et de réconcilier le pays. Je pense qu’on va constater de grandes avancées dans les quatre ans à venir aux États-Unis. Je suis très optimiste.