Allemagne : la complexe fabrique d'une coalition

Les élections législatives allemandes de ce dimanche déclenchent une compétition très ouverte qui ne laisse guère de place à un pronostic. Il faut s’armer de patience. La mise en place d’un nouveau gouvernement allemand – peut-être synonyme de changement de politique – prendra du temps. Quarante-trois jours en moyenne depuis la fondation de la République fédérale d’Allemagne.

Après les élections de 2017, les discussions entamées d’abord entre les conservateurs CDU/CSU, les Verts et les libéraux du FDP avaient échoué, entraînant une longue séquence de négociations entre la CDU/CSU et le SPD qui a finalement vu la reformation de la "Grosse Koalition" avec à sa tête une Angela Merkel résiliente et titulaire d’un nouveau bail à la chancellerie. Entre les élections du 24 septembre 2017 et l’entrée en fonction du gouvernement Merkel IV, le 14 mars 2018, près de six mois s’étaient écoulés.

Incontournables coalitions

Une seule fois dans l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre, un parti a obtenu une majorité absolue en voix et en sièges. Le 15 septembre 1957, la CDU/CSU s'arrogeait 50,2 % des suffrages et permettait au chancelier Konrad Adenauer d’entamer un troisième mandat. Un cas d’école lié à un contexte politique particulier.

Sur le papier, les institutions n’accordent pas de plein droit au chef du parti arrivé en tête au soir du scrutin le privilège de former et diriger une coalition. C’est seulement un usage, fondé sur un rapport de forces. Les alliances politiques se discutent entre les partis en mesure de prétendre jouer un rôle au sein du futur gouvernement.

Les résultats des législatives donneront dimanche soir le véritable coup d’envoi des négociations entre dirigeants politiques, même si à l’aune des sondages, toutes les combinaisons plausibles sont déjà étudiées par les états-majors des différentes formations, qui posent des jalons avec leurs éventuels partenaires. "Les Allemands adorent les combinaisons de couleurs", s’amuse Michaela Wiegel, correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung à propos des palettes associées outre-Rhin au paysage politique. Mais "pour la première fois, il ne sera pas possible de former une coalition à deux, ce sera à trois, et cela change un peu le jeu".

Le gouvernement préféré des Allemands

Si l’on en croit les sondages – à considérer avec prudence car nombre d’électeurs hésitent jusqu’au dernier moment – le jeu d’alliances paraît très ouvert. L'enquête de l’institut Kantar publiée jeudi 23 septembre accorde au SPD d’Olaf Scholz 25 % des intentions de vote et 22 % à la CDU/CSU, tandis que les écologistes recueilleraient 16 % des voix et les Libéraux du FDP 11 %.

À partir de ces blocs, quelles alliances auraient la préférence des Allemands ? Un élément de réponse figure dans l’enquête d’opinion mise en ligne le 17 septembre par le portail allemand Statista. Plusieurs coalitions pouvaient être choisies simultanément par les personnes sondées.

La coalition dite "tricolore" associant le SPD (rouge) les écologistes (vert) et les libéraux du FDP (jaune) figure en tête des combinaisons les mieux notées. 37 % des Allemands interrogés y seraient favorables, devant une grande coalition menée par le SPD avec la CDU/CSU (34 %). Ce cas de figure semble néanmoins peu probable en raison de la réticence des conservateurs à échanger les rôles à la chancellerie. Viennent ensuite à égalité deux agencements que les électeurs verraient d’un bon œil, une grande coalition menée par la CDU et l’alliance dite "jamaïcaine" évoquant le drapeau noir, vert et jaune (Conservateurs, Verts et Libéraux). 30 % des électeurs apprécieraient une de ces deux compositions. Enfin la possibilité d’une union "rouge-vert-rouge" entre le SPD, les Verts et la gauche radicale Die Linke séduirait 27 % des Allemands.

Mais la campagne électorale n’a pas permis d’éclairer le débat, estime Michaela Wiegel. "Au vu des enjeux qui attendent l’Allemagne – la défense, l’endettement, l’avenir du plan de relance – ça n’a pas été à la hauteur. Donc à partir du 26 septembre vont commencer les vraies discussions sur le contenu. Et là on ne sait pas où cela va aboutir.".

Ce qui changerait selon les coalitions

La coalition tricolore Sociaux-Démocrates, Verts et Libéraux pourrait négocier longuement sur des questions budgétaires. L’actuel ministre des Finances et candidat SPD à la chancellerie Olaf Scholz affiche son attachement à la rigueur allemande – comme les Libéraux – quand les Verts sont partisans de desserrer les cordons de la bourse. Les Grünen et le SPD sont d’accord pour augmenter les impôts, ce que récusent les Libéraux. Sur le climat en revanche, les trois partis accepteraient des mesures fortes, les Verts étant sans surprise les plus radicaux en exigeant 50 milliards d’euros d’investissements annuels pour lutter contre le changement climatique.

En cas de retour de la "grande coalition", dirigée cette fois par le SPD avec la CDU/CSU, les sujets sociaux s’imposeraient davantage, en particulier la question du salaire minimum et de lutte contre la hausse des loyers. Les Conservateurs sont, eux, opposés à toute augmentation de la fiscalité et des charges sur les entreprises, qui pèseraient sur la croissance.

Plus tranchée, l’hypothétique arrivée au pouvoir d’une union "rouge-vert-rouge" poserait la question de la participation de l’Allemagne à l’Otan et de la poursuite d’opérations militaires allemandes à l’extérieur du pays. Le SPD a déjà fait savoir qu’il s’agissait d’une ligne infranchissable. Mais dans le débat électoral, la personnalité des candidats a occupé une place centrale, laissant difficilement entrevoir quels changements majeurs impacteraient l’Allemagne en fonction des alliances possibles.

Les coalitions allemandes et la France

Selon les différentes hypothèses explorées plus haut, le prochain interlocuteur du président français s’appellera Armin Laschet ou Olaf Scholz. "Les deux vont être difficiles à gérer du point de vue français, analyse Hans Stark, professeur à la Sorbonne. La CDU aujourd’hui est vent debout contre le plan de relance et si elle arrive au pouvoir avec le FDP, elle va rendre la vie très dure à une France qui elle voudra peut-être démanteler le Pacte de stabilité sous la présidence française de l’Union européenne."

Dans le cas où le SPD gouvernerait avec la gauche radicale Die Linke, "Je ne vois pas comment on pourrait mener à bien les programmes d’armement Scaf [Système de combat aérien du futur, ndlr] et char de combat du futur que nous avons lancés en 2017", ajoute ce spécialiste des relations franco-allemandes. Des projets qui pourraient également être remis en question en cas de gouvernement avec les Verts, traditionnellement hostiles à tout ce qui concerne la défense.

De la coalition qui gouvernera l’Allemagne dans les prochains mois dépendra la nature des points d’accord ou de conflit avec Paris. Les priorités ne seront pas les mêmes, au moins jusqu’au scrutin présidentiel en France.