Angela, ou l'empathie

La mékanique Merkel | La chancelière a grandi dans une communauté soudée, à l'Est, auprès d'enfants handicapés notamment. Et elle sait écouter, modérer, sans se mettre en avant. Ces qualités, fondamentales pour chercher – et trouver – le compromis, font la force d'Angela Merkel.

Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir. Elle aura été chancelière pendant seize ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde ? Quatrième volet de notre série "La mékanique Merkel" : l'empathie.

Une enfance déterminante à l'Est

C'est dans une nature somptueuse qu'Angela Merkel a grandi, dans une petite région au cœur du Land de Brandebourg. Elle est arrivée à Templin avec ses parents à l'âge de 3 ans. Son père y prend la tête d'une paroisse évangélique.

Angela va grandir avec les enfants de cette communauté. Ils sont handicapés pour la plupart, et avec eux, elle va jouer. Ce sont vraiment des camarades auprès desquels elle va développer un sens de l'écoute et de l'empathie, des qualités extraordinaires. Se mettre dans la peau des autres, voilà encore une qualité qu'a acquise Angela Merkel et qu'elle appliquera plus tard dans sa carrière politique à de très nombreuses reprises.

On pense notamment à la crise des réfugiés, à l'accueil qu'elle leur a réservé et l'amour qu'elle leur a parfois démontré devant les caméras. Grandir de l'autre côté du mur, c'est aussi savoir ce que c'est que de vouloir fuir son pays. Quand on regarde le passé d'Angela Merkel, on comprend mieux pourquoi elle a été l'une des rares dirigeantes en Europe à avoir dans ce dossier une approche humanitaire.

Le mystère Angela

Pendant ses quatre mandats de chancelière, elle s'est retrouvée à la tête de coalitions très diverses. Elle écoute beaucoup. Elle modère. Elle trouve des compromis, mais elle ne donne que très rarement son avis. Elle n'est pas comme beaucoup de ces hommes ou femmes politiques. Elle n'a pas besoin d'asséner bruyamment ses convictions, ses opinions, pour convaincre. Ainsi, il est parfois difficile de savoir ce que pense vraiment Angela Merkel.

Prenons l'exemple de l'ouverture du mariage aux couples homosexuels en 2017. La communauté homosexuelle n'a aucun ressentiment, aucune animosité envers la chancelière. Et pourtant, elle a voté contre cette loi. Mais elle n'en a rien dit à personne. Jusqu'au bout. Jusqu'au résultat final. Pas même à ses collègues députés de la CDU.

Fusibles utiles

Imaginez, vous êtes en face d'Angela Merkel, vous avez quelque chose à défendre. Vous ne savez pas ce qu'elle pense, vous êtes embêté et en même temps, vous n'allez pas vous dire elle est contre moi. Et c'est ainsi qu'elle récolte les lauriers avec le jeu des coalitions.

Cette analyse tient pour le mariage homosexuel. C'est la même chose avec l'instauration d'un salaire minimum en 2014. C'était une idée de son partenaire de la gauche social-démocrate. On se souviendra que c'est elle qui l'a fait.

Même si cela ne marche pas, il y a toujours la possibilité de rejeter habilement la faute sur le partenaire de coalition ou bien, autre option, de s'en prendre aux Länder et à leurs dirigeants du fait de l'organisation fédérale de l'Allemagne.

Si Merkel dure, c'est parce qu'il y a toujours un fusible pour diluer sa propre responsabilité.