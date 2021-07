Angela, ou la plasticité

La mékanique Merkel | Une des qualités d'Angela Merkel, l'une des clés de son succès, c'est son adaptabilité, sa plasticité. C'est une scientifique. Elle réfléchit toujours avant d'agir. Certains l'ont souvent accusée d'être lente. Mais c'est peut-être une qualité tactique et stratégique.

Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir. Elle aura été chancelière pendant seize ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde ? Troisième volet de notre série "La mékanique Merkel" : la plasticité.

Merkel ou l'éloge de la lenteur

La chancelière ne s'engage pas dans une direction si elle pense que cela n'est pas réalisable d'un point de vue juridique ou d'un point de vue politique si elle n'a pas de majorité.

Il n'y a pas de solution simple, dit elle, comme un type de langage. Elle, la scientifique. Et puis parfois, c'est à se demander si elle prendra une décision.

Ce fut le cas jusqu'à l'an dernier, en 2020. Et il a fallu une pandémie et les pressions du président français Emmanuel Macron pour qu'elle accepte l'idée, enfin, de mutualiser les dettes en Europe, ce qu'elle avait refusé de faire en 2010, au moment de la crise de la zone euro. Cette attitude, son égoïsme, lui avait été très longtemps reproché, et l'image de l'Allemagne avaient été pour longtemps ternie.

• Crédits : Bernd von Jutrczenka/DPA - AFP

Angela Merkel est donc capable de changer d'avis. Comme en 2017 pour l'adoption des mariages pour les couples de même sexe. Et puis avant, en 2011, au moment de la catastrophe de Fukushima, quand elle décide que le pays sortira du nucléaire.

"Wir shaffen das"

Il y a ces moments où Merkel a été poussée par ses propres valeurs de charité, d'hospitalité, d'accueil. C'est ce qu'elle a fait en accueillant, en ouvrant les frontières en 2015 aux réfugiés de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan.

C'est cet accueil qu'elle avait résumé en une phrase choc, "Wir shaffen das", restée très célèbre : "Nous pouvons le faire, nous avons les moyens." C'était un peu comme si elle disait au peuple allemand : "Soyez plastiques, vous aussi, adaptez vous. On va y arriver."

On dit souvent que c'est cette dernière décision qui a fait exploser le score électoral de l'extrême droite en Allemagne, l'AfD, "Alternative pour l'Allemagne".

Mais on peut se demander si ce ne sont pas ces seize années de mandat d'Angela Merkel tout court, avec cette plasticité, justement, ces décisions contre-intuitives étonnantes. Et le fait qu'elle a amené son parti, la CDU ou les chrétiens démocrates vers le centre en laissant un nouvel espace et un boulevard à l'extrême droite.

Finalement, cette plasticité aura peut-être pour le pays de lourdes conséquences.