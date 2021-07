Angela, ou la simplicité

voir( 4 min )

4 min

Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir. Elle aura été chancelière pendant seize ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde ? Deuxième volet de notre série "La mékanique Merkel" : la simplicité.

Un appartement modeste et un bureau réduit à la chancellerie

Angela Merkel cultive la simplicité, ce côté madame Tout le monde. Elle adore par exemple révéler sa recette de cuisine préférée, une simple soupe de pommes de terre.

Et plutôt que de loger à la chancellerie, elle a choisi d'habiter dans un appartement modeste, en face de l'île aux musées, au bord de la Spree, qu'elle a acheté il y a déjà longtemps avec son mari et qui n'est gardé en général que par quelques policiers.

Elle n'aime pas le faste de la chancellerie, ce bâtiment construit dans les années 1990, quand Berlin est devenu capitale, et imaginé par l'ancien chancelier Helmut Kohl, son mentor en politique, pour être trois fois plus grand que la Maison Blanche à Washington.

• Crédits : John Macdougall - AFP

Le surnom de la chancellerie ? La machine à laver, du fait d'une grande ouverture en forme de hublot.

Elle fait donc de cette chancellerie simplement son lieu de travail, le lieu où elle reçoit ses hôtes étrangers. Elle a refusé d'occuper le bureau dédié au chancelier ou à la chancelière. Trop grand ; 140 mètres carrés, cela ne lui va pas.

Et puis elle a aussi refusé la table qu'avait laissée Gerhard Schröder. Il avait commandé une table de 4 mètres de long. Inutile.

"La petite dame"

Et c'est avec la même simplicité qu'elle côtoie les grands de ce monde, dans les sommets internationaux, les rendez-vous européens. Elle dit aussi à ses services de sécurité qu'elle ne veut pas de voitures luxueuses ni de grands cortèges. Une seule voiture suffit.

Souvent, on peut voir la chancelière déambuler dans son quartier, dans les rayons des supermarchés. Les habitants l'appellent "la petite dame", ne l'importunent pas. On ne lui demande pas de selfies et son service d'ordre se tient toujours à très bonne distance.

De temps en temps, la chancelière "normale" s'octroie quand même quelques petits plaisirs, comme les vins et les fromages français, qu'elle adore par dessus tout et qu'elle trouve aux Galeries Lafayette de Berlin Friedrichstrasse. Et puis, de temps en temps, on la voit aussi au KaDeWe, le grand magasin historique de Berlin-Ouest.

Bref, du luxe et de l'ostentatoire aussi peu que possible.

Frugalité médiatique

Pour les week-ends, elle rejoint sa datcha dans le Brandebourg, pas très loin de Berlin. Pour les vacances d'été, c'est toujours un peu le même endroit, souvent le Tyrol autrichien ou, parfois, la ville de Santangelo, un peu huppée, au sud de l'île d'Ischia, dans la baie de Naples.

• Crédits : DR

Et jamais ou rarement des paparazzi. Cette simplicité, si elle nourrit un succès en politique, ne fait pas vendre beaucoup de papier. Merkel apparaît de façon générale assez peu dans les médias. Elle n'a donné en seize ans qu'une seule allocution télévisée, en dehors des rendez-vous habituels. C'était au début de la pandémie de coronavirus, en mars 2020.

On peut penser aussi à l'épisode des tremblements à l'été 2019, plusieurs crises successives en public. Les médias en ont parlé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont accepté la version officielle – une déshydratation – donnée par les services de presse de la chancellerie.

Et l'histoire s'est arrêtée comme cela, de façon totalement simple et normale.