Angela, ou la stabilité

"Stabilität." C'est ainsi qu'on dit "stabilité" en allemand. C'est assez simple. Vous pouvez fouiller les discours d'Angela Merkel, elle en parle presque à chaque fois. La stabilité, c'est comme un slogan, une devise, un mantra. En politique, la répétition est une force.

On dit aussi que Merkel c'est "Weiter-so", "on continue comme avant", et ça rassure.

C'est pourquoi, pendant toutes ces années, elle a quand même beaucoup plus souvent défendu la puissante industrie automobile allemande que d'évoquer la question du changement climatique, par exemple, ce qu'elle n'a fait que très récemment.

C'est une conservatrice, c'est normal, pourrait-on dire. Elle affectionne le statu quo, mais cela n'est valable que sur quelques grands principes. Sur le reste, elle est parfois capable d'aller contre son propre parti.

"Raute"

On lui prête même un symbole pour exprimer cette stabilité. Sur les photos officielles, quand elle prend la pose, elle joint les doigts de ses mains les pouces vers le haut et forme un losange. En allemand, on dit un "Raute" (avec même sa page Wikipedia !).

C'est précis, comme elle, la scientifique. C'est fermé. Certains disent que cela représente la force. Cela a la forme d'un brise-glace. D'autres ont échafaudé des théories comme celle de la circulation des énergies. Merkel a toujours répondu avec un brin d'humour :

Non, c'est la seule position qui m'aide à garder le dos bien droit.

Cette stabilité s'exprime aussi au travers de son corps. Cette même coupe de cheveux, sauf depuis quelques années, avec un peu plus de volume pour, dit-on, lui donner un côté un peu plus chancelière. Cette même veste, qu'elle a trouvée un jour dans un magasin de Hambourg et dans lequel elle retourne très souvent pour racheter toujours le même modèle, mais dans des couleurs différentes. Et puis, ce collier ras du cou qu'on appelle le "collier Merkel", qu'elle a porté le soir de sa première réélection et qui depuis, paraît-il, lui porterait bonheur.

• Crédits : Tobias Schwarz / John Macdougall - AFP

Morale et austérité

Angela Merkel ne change pas par nature. Elle a grandi à Templin, à deux heures au nord de Berlin, dans le Brandebourg. Ses parents sont d'origine modeste. Ils ont été élevés, très à l'Est, en Pologne. Le père est un pasteur protestant.

Son premier poste est à Hambourg, où naît Angela. C'est à l'ouest, à l'époque où l'Allemagne est divisée. Et par conviction politique, le père va déménager toute la famille de l'autre côté du mur, en ex-RDA. Angela va grandir dans la morale et l'austérité.

• Crédits : Chadi Romanos - Radio France

Cette obsession pour la stabilité, c'est donc à Templin qu'Angela Merkel l'a nourrie avec cet environnement, cette éducation familiale.

Politiquement, un peu plus tard, en s'engageant, elle a compris que cela pouvait être payant. Personne ne peut ainsi l'accuser de s'enivrer du pouvoir ou d'une quelconque déconnexion avec le peuple allemand.