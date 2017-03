A Argenteuil, l'éducation en questions

Troisième étape de notre caravane présidentielle : Argenteuil et alentours. Avec des reportages et des analyses sur la situation de l'éducation aujourd'hui. Sans oublier les principales mesures des onze candidats au sujet de cet incontournable dans les programmes.

• Crédits : Ludovic Piedtenu - Radio France

Notre caravane de la présidentielle fait passer ses examens au monde de l’éducation ce mercredi. Pour découvrir les attentes en la matière, nous étions ce matin au lycée Georges Braque d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Et comme chaque jour, révisez ci-dessous les programmes des candidats en la matière.

Pour le Choix de la rédaction, Hakim Kasmi a cherché à savoir comment au lycée Georges Braque les équipes pédagogiques tentent de lutter contre le décrochage scolaire. Notamment par des activités culturelles, comme le théâtre.

Dans l'académie voisine, au Collège Diderot d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, deux professeurs d'anglais et d'histoire-géo ont, eux, eu l'idée de travailler les programmes éducation de quelques-uns des candidats. Un travail dans le cadre d'une semaine interdisciplinaire : les élèves s'intéressaient à un thème par le biais de plusieurs matières. Et sept élèves ont "incarné" sept des onze candidats à la présidentielle. Il s'agissait de soumettre aux votes de leurs camarades les propositions des prétendants à l’Élysée. Reportage de Ludovic Piedtenu :

Écouter Écouter Quand des collégiens exposent les projets pour l'éducation de 7 des 11 candidats à la présidentielle Quand des collégiens exposent les projets pour l'éducation de 7 des 11 candidats à la présidentielle

• Crédits : Ludovic Piedtenu - Radio France

Quel bilan pour François Hollande en Seine-Saint-Denis ?

Symbole des inégalités scolaires, l'académie de Créteil a servi de laboratoire lors du mandat de François Hollande. Car c'est la Seine-Saint-Denis qui a le plus souffert des suppressions de postes sous Nicolas Sarkozy. Fin 2014, la ministre de l'éducation Najat Vallaud Belkacem a donc lancé un concours supplémentaire dans le 93, pour encourager à y enseigner. Une première. Correspondant de France Bleu Paris dans ce département, Rémi Brancato fait le bilan et raconte d'abord en quoi a consisté le grand rattrapage engagé par la gauche :

Écouter Écouter Seine-Saint-Denis : en 2 ans, 1066 postes créés. Mais les besoins ont été sous estimés selon les syndicats et pas de vision à long terme selon la FCPE Seine-Saint-Denis : en 2 ans, 1066 postes créés. Mais les besoins ont été sous estimés selon les syndicats et pas de vision à long terme selon la FCPE

Les propositions des candidats

Comme chaque jour, voici les mesures fortes que l'on peut lire dans les programmes de chacun.

Nathalie Arthaud

- Embauches massives et « consacrer l’argent public à l’éducation au lieu de le distribuer, à perte, au grand patronat »

François Asselineau

- Affecter des enseignants expérimentés en zone d’éducation prioritaire

- Rénover les établissements scolaires vétustes

- Se concentrer sur l’apprentissage des fondamentaux en primaire

- Mieux rémunérer les enseignants en début de carrière

Jacques Cheminade

- Revenir sur la réforme du collège

- Rétablir les heures d’études pour aider aux devoirs

- Mettre moins de 25 élèves par classe et entre 15 à 20 pour les situations difficiles

- Réhabiliter les 4ème et 3ème techno

Nicolas Dupont-Aignan

- Supprimer la réforme du collège

- Supprimer la réforme des rythmes scolaires

François Fillon

- Plus d’autonomie pour les établissements (recrutement, frais de scolarité)

- Permettre aux maires de décider des rythmes scolaires

- Pour le port de l’uniforme à l’école et au collège

- Développer l’alternance et l’apprentissage dès 15 ans

- Revoir les programmes notamment d’histoire et de français. Supprimer le Conseil supérieur des programmes. Réduire drastiquement le nombre des circulaires et instructions ministérielles et académiques

- Rétablir les enseignements du latin et du grec

- Abroger la réforme du collège

Benoît Hamon

- Instruction obligatoire dès 3 ans

- Limiter les effectifs en CP – CE1 – CE2

- Recruter 40 000 enseignants en 5 ans

Jean Lassalle

- Recentrer l’enseignement sur les savoirs fondamentaux

Marine Le Pen

- Consacrer la moitié du temps à l’enseignement du français

- Suppression du collège unique

- Développer massivement l’enseignement professionnel et l’apprentissage dès 14 ans

- Revenir sur la réforme des rythmes scolaires

Emmanuel Macron

- Accorder de l’autonomie aux établissements et aux enseignants

- Limiter les effectifs en CP – CE1 en zone prioritaire

- Mieux rémunérer les enseignants

- Investir sur l’orientation « pour garantir une véritable égalité des chances »

Jean-Luc Mélenchon

- Maternelle dès 2 ans

- 60 000 enseignants supplémentaires pour alléger les classes de primaire

- Gratuité totale (frais de cantine inclus)

- Abrogation de la réforme du collège

Philippe Poutou

- Supprimer la réforme du collège

- Limiter les effectifs à 20 élèves par classe