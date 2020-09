Aux États-Unis, des millions d'électeurs votent avant la date du 3 novembre

Repères | L'Illinois et le Michigan votent dès ce jeudi pour l'élection présidentielle américaine alors que le scrutin a lieu le 3 novembre prochain. Et le jour J, des millions d'électeurs auront déjà voté, soit par courrier soit en se rendant aux urnes en avance. Explications.

Crédits : Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc - Getty

Aux États-Unis, une élection a toujours lieu le premier mardi de novembre, mais tous les électeurs ne votent pas en même temps ! Car il existe différentes méthodes de vote destinées à éviter l'abstention. Et en cette année 2020, ces méthodes sont également destinées à éviter la propagation du Covid-19.

Le scrutin a toujours lieu un mardi

Les législateurs ont décidé que le meilleur jour pour voter était un mardi. Lorsque l'Amérique était en grande majorité rurale, il fallait parfois plus d'un jour pour se rendre en carriole ou à cheval sur un lieu de vote. Afin d'éviter de contraindre les électeurs à partir de chez eux un dimanche, jour de repos et de prière, pour parcourir tous ces miles, le mardi a été désigné. Mais voter un jour de semaine est souvent contraignant pour les personnes qui travaillent.

Le vote anticipé, une institution historique

Aux États-Unis – cela paraît assez incroyable pour les Français que nous sommes – il est possible de voter avant la date officielle du scrutin, afin de lutter contre l'abstention toujours très importante outre-Atlantique. 37 des 50 États américains organisent cette année un vote anticipé, soit par courrier, soit par le biais de bureaux de vote ouverts à l'avance. Lors de la précédente présidentielle, en 2016, 30 à 40 % du corps électoral américain a voté de manière anticipée ("early voting").

Certains États organisent donc des votes anticipés, afin de mobiliser le plus d'électeurs possible. C'est le cas par exemple de la Virginie, qui a voté dès le 18 septembre. Car ce sont bel et bien les États qui décident de la date et des modalités du scrutin sur leur territoire. Parfois même, au sein d'un État, la date du début du "early vote" peut différer d'un conté à l'autre.

Ce jeudi, les électeurs de l'Illinois et du Michigan peuvent se rendre aux urnes.

• Crédits : TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - AFP

La Californie, État le plus peuplé des États-Unis, votera quant à elle à partir du 30 octobre.

Le vote par correspondance pour éviter l'abstention

Le vote par correspondance est également un vote anticipé, mais là, comme son nom l'indique, pas besoin de se déplacer. Aux États-Unis, pas besoin de procuration si l'on prévoit d'être absent ou si l'on ne peut pas venir voter le jour J. Dans plusieurs États, on peut voter par correspondance. Et cette année, en raison de la crise du Covid-19, davantage d'États encore s'y sont mis. Les conditions de vote par correspondance ont également été assouplies, par exemple en Pennsylvanie ou il ne faut plus motiver son choix cette année.

La pratique relève de ce que les codes électoraux des États qualifient d'_"absentee voting"_, si les électeurs ne sont pas en mesure de se déplacer physiquement au bureau de vote. La majeure partie s'étend sur trois fuseaux horaires et la densité moyenne de population avoisine les 34 habitants par kilomètre carré (105 en France métropolitaine). Le bureau de vote n'est pas forcément la porte à côté.

Un événement historique a précipité l'usage du vote par correspondance : la Guerre de Sécession, car les jeunes électeurs étaient envoyés au front, et donc souvent éloignés de leurs bureaux de vote. Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour que soient levées les réserves relatives au vote par correspondance.

À partir des années 1960, tous les États américains en ont autorisé l'usage. En 1978, par exemple, la Californie a dispensé les électeurs de justification pour voter à distance, et cinq États – l'Oregon, l'Utah, Hawaï, l'État de Washington et le Colorado – ont mis un terme au vote anticipé physique dans des urnes. Dans ces cinq États, on ne peut voter en avance que par courrier.

Chaque État doit veiller à la bonne tenue des listes électorales et doit définir les modalités du vote. Notamment le vote à distance, qui repose sur une obligation : l'inscription sur les listes électorales, contrôlées par les autorités, qui peuvent croiser les informations avec un numéro de permis de conduire ou de sécurité sociale.

Aucune procédure de vote électronique à distance n'ayant été adoptée, ce sont des bulletins papier qui sont envoyés aux électeurs.

Machines électroniques, drive-in, bulletins papier

• Crédits : Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images - Getty

Aux États-Unis, les États ont également la main sur la méthode de vote. Les machines à voter électroniques ne sont pas implantées sur tout le territoire, il existe donc toujours des Etats où l'on vote en utilisant des bulletins, comme en France.

Dans l'État du Wisconsin, la ville de Milwaukee avait organisé elle aussi un vote anticipé pour les primaires en mars dernier, mais avec un petit "truc" en plus : les électeurs pouvaient rester dans leur voiture et glisser leurs bulletins sans sortir. Mais les files de voitures se sont très vite allongées et la municipalité a dû arrêter l'expérience.

Sur la chaîne de télé locale WDJT, le représentant de la Commission électorale de la ville, a déclaré :

Ce n'est pas un Mac Drive ! C'est un processus bien plus complexe. Il fallait vérifier les papiers d'identité, confirmer l'inscription sur les listes électorales, ce n'est pas rapide.

