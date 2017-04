Benoît Hamon : "Je veux qu'il y ait en CP une inscription obligatoire en bibliothèque"

Le candidat issu de la primaire à gauche a détaillé son programme culturel sur notre antenne dans "Les Matins". Statut de l'artiste, grand plan pour les arts à l'école ou "fabriques de la culture" partout en France, grâce à 4 milliards d'euros supplémentaires dédiés à la culture.

Au lendemain du débat à 11 candidats, Benoît Hamon est venu dans "Les Matins" expliquer ses choix pour la culture. Le candidat du PS malmené dans les sondages par Jean-Luc Mélenchon était interrogé par Guillaume Erner et Ludovic Piedtenu. Voici les priorités de celui qui veut s'"inscrire dans une politique de démocratisation culturelle".

Globalement, il s'agit de protéger ceux qui produisent, créent, travaillent. Et les protéger correctement. Je ne pense pas qu'aux artistes, mais je les inclus. Avec mes équipes, nous avons vu - l'expression n'est pas très jolie - qu'il y avait un trou dans la raquette, en quelque sorte. Ceux qui n'étaient pas éligibles au statut d'intermittent ne disposaient pas de protection, de droits. J'ai voulu donc que l'on réfléchisse à un statut de l'artiste. Je pense que cela peut leur donner de l'autonomie et de la liberté : est-on autonome quand on n'a pas de quoi vivre. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes français sont trop contraints !