Biélorussie : deux archives de France Culture pour comprendre le régime de Loukachenko

Arrestations et disparitions d'opposants politiques, mis au pas de la société civile, idéologie d'Etat... Depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko impose à la Biélorussie un régime très autoritaire. C'est en 1994, trois ans après la création de la République de Biélorussie, que cet ancien directeur de sovkhoze est élu au suffrage universel, avec pour mots d’ordre centralisation, discipline et lutte contre la corruption. Depuis, il n’a pas quitté le pouvoir. La Biélorussie est souvent qualifiée de "dernière dictature d'Europe". Depuis plusieurs jours, des centaines de milliers de personnes protestent et tentent de faire céder Loukachenko.

• Crédits : Sergei Gapon - AFP

Pour mieux comprendre comment fonctionne le régime de ce petit pays entre Europe et Russie, France Culture vous propose deux documentaires à la réécoute.

En 2007, pour l’émission Sur les docks, Catherine Petillon et Guillaume Baldy s’étaient rendus à Minsk. Un an plus tôt, au moment de l'élection présidentielle, la Biélorussie avait connu un épisode de contestation civique et Alexandre Loukachenko s’était arrogé un troisième mandat en remportant officiellement 82,6 % des voix.

Ecoutez “Biélorussie place de la résistance” (57’)

Ce documentaire partait à la rencontre de ceux qui résistent à la propagande d’Etat et à l'étouffement économique et intellectuel imposé par le régime.

Écouter Écouter Biélorussie : Place de la résistance (Sur les docks) 58 min Biélorussie : Place de la résistance (Sur les docks)

Ecoutez “Biélorussie : culture contre-culture” (57’)

Dans ce système, la culture joue un rôle majeur. Alexandre Loukachenko en a fait un instrument de contrôle des représentations populaires et de légitimation de son pouvoir. Culture et idéologie d’Etat se renforcent mutuellement. Et le pouvoir tente de garder la main-mise sur la littérature, la musique, le théâtre... La culture est le lieu de conflits et d’opposition entre deux conception de l’identité biélorusse. La langue même - le biélorusse ou le russe- est devenue un marqueur politique.

Des poètes interdits, des troupes de théâtres qui jouent cachées, des musiciens privés de diffusion : malgré les obstacles, la contre-culture est un ferment de l'opposition.