Bientôt mis en examen, François Fillon maintient sa candidature à la présidentielle

Le candidat Les Républicains a révélé à la mi-journée qu'il sera convoqué le 15 mars par les juges d'instruction pour être mis en examen. "Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle", a déclaré l'ancien Premier ministre, qui refuse de se retirer de la course.

• Crédits : Christophe Archambault - AFP

"Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée". Malgré sa promesse passée de se retirer s'il était mis en examen, le candidat triomphalement désigné par la primaire de la droite et du centre persiste.

François Fillon s'est exprimé solennellement ce midi depuis son QG de campagne parisien, alors qu'il avait annulé à la surprise générale ce matin sa visite au Salon de l'agriculture.

L'ancien Premier ministre a d'abord révélé sa prochaine mise en examen dans l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse. Il a assuré qu'il se rendrait bien à la convocation des juges le 15 mars.

Écouter Écouter Le pourquoi du comment de la convocation devant les juges de François Fillon. Explications de Marie-Pierre Vérot Le pourquoi du comment de la convocation devant les juges de François Fillon. Explications de Marie-Pierre Vérot

Trois juges d'instruction (Serge Tournaire, Aude Buresi et Stéphanie Tacheau) ont été saisis pour enquêter dans cette affaire d'emplois présumés fictifs de l'épouse, mais aussi de deux des enfants de François Fillon comme collaborateurs parlementaires, révélée par Le Canard enchaîné fin janvier.

A LIRE De Stavisky à Fillon : "Le Canard enchaîné", poil à gratter des politiques, en 5 dates

Mais celui dont la campagne est plombée par cette affaire a dénoncé un "assassinat politique".

"Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge". "Je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres". "La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu", a notamment accusé l'ancien Premier ministre.

A LIRE Fillon, Le Pen, Emmanuelli : 25 ans de rengaine politique contre "le gouvernement des juges"

Le candidat malgré sa promesse s'en remet au peuple

Fillon : "Je vous demande de resister, je le fais, ma famille le fait, ma famille politique le fera. Oui je serai candidat à la présidence". — Frédéric Says (@FredericSays) March 1, 2017

Après ses vives critiques de la justice, le député de Paris s'en est remis aux Français : "Aujourd'hui, c'est à vous, mes compatriotes, que je m'adresse d'abord. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent".

Et d'insister : "au peuple français, parce que seul le suffrage, et non une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République française".

Écouter Écouter François Fillon maintient le cap et se bunkérise. Analyse de Stéphane Robert François Fillon maintient le cap et se bunkérise. Analyse de Stéphane Robert

Celui qui s'était entretenu dans la matinée avec Alain Juppé, finaliste de la primaire de la droite, ainsi qu'avec Nicolas Sarkozy, a souligné sa "détermination redoublée."

Invitée de notre journal de 12h30 présenté par Camille Magnard, la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a dénoncé l'attitude du candidat de la droite. "François Fillon met en péril les institutions de la République en appelant à la résistance et en parlant de complot. Il parle de la justice française. Vous vous rendez compte tout de même quelqu'un qui est candidat à exercer la fonction suprême" :

Autre invité de notre journal, Jérôme Sainte-Marie, ancien directeur de BVA Opinion puis de CSA Opinion et actuellement à la tête de Pollingvox, une société d'études et de conseil spécialisée dans les enjeux d'opinion. Selon lui, "le calendrier rend très difficile une autre décision pour la droite. Par ailleurs, il y a quelques semaines, un plan B avait été recherché et personne ne s'imposait réellement". :