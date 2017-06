Ce que les élections de 2017 nous ont appris des Français

La séquence électorale - primaires, présidentielle et législative, ouvre une nouvelle ère politique. Quelle est cette nouvelle France qui a voté ? En cartes, voici quatre principaux enseignements sortis des urnes, sous l’œil du démographe Hervé le Bras et de l'urbaniste Jean-Nicolas Fauchille.

Une semaine après la dernière échéance électorale de la saison, quelles leçons retenir de cette séquence ? Sans doute le début d'une nouvelle ère politique, avec l'éclatement des forces traditionnelles. Mais au-delà des bouleversements des états-majors, les comportements électoraux révèlent de nouvelles logiques, reflets d'une évolution profonde de la société. Qu'est-ce que ces élections, primaires, présidentielle et législatives, nous apprennent des Français de 2017 ? Au moins quatre choses, illustrées en cartes et graphiques : les urbains des grandes métropoles plébiscitent l'Europe, ceux des zones périurbaines rejettent l'altérité, la France centriste s'est rationalisée, et l'abstentionnisme est loin d'être monolithique.

La principale leçon de cette année, pour moi, est que plus que jamais, l'espace compte. Quand vous savez où les gens vivent, vous pouvez prévoir ce qu'ils vont voter.

C'est ce que note depuis Lausanne, dans son laboratoire Chôros de l'Ecole Polytechnique, Jean-Nicolas Fauchille, urbaniste, qui explique par la géographie les arguments des citoyens. Plus encore que les revenus, le sexe ou l'âge, ce critère de la géographie permet de comprendre le vote des Français :

1) Les "villes globales" plébiscitent l'ouverture et l'Europe

Longtemps, la logique spatiale qui a prévalu a été une opposition entre d'un côté l'Est et l'Ouest conservateurs, et le Centre et le Sud plus à gauche. Cette année plus que jamais, ce schéma explicatif, en gestation depuis les années 1990, vole en éclats. Parmi les candidats, Emmanuel Macron a le plus affirmé son attachement à l'Union européenne. Or ce sont les grandes villes qui ont le plus voté Macron. Les mêmes qui, déjà en 1992, avaient voté en faveur du référendum de Maastricht. La géographie du vote montre un attachement des métropoles à cette ouverture sur le monde, et à l'Europe incarnée par le candidat d'En Marche ! Sur 14 villes de plus de 100 000 inscrits sur les listes électorales, Emmanuel Macron est en tête dans 13 d'entre elles. Et dans huit d'entre elles, il atteint plus de 80% des voix. Voici sur cette carte ses résultats dans les 15 villes les plus peuplées. A l'inverse, la plus grand ville dans laquelle Marine Le Pen est arrivée en tête est Calais (57,4% des voix, dans cette ville de 73 000 habitants).

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Cette carte est donc à comparer avec celle du référendum de Maastricht, qu'avaient en 1992 plébiscité les grandes villes. Ces "villes globales", ou "villes monde", pour reprendre la formulation de la sociologue Saskia Sassen, sont des points de contact et d'échange avec l'altérité et la diversité. Ce contact favorise une vision optimiste de l'avenir et une habitude à se confronter à l'autre. Cet vieille leçon de la France des villes est aujourd'hui confirmée par la dichotomie explicite de l'affrontement entre deux France : celle d'un Macron des villes et celle d'une Le Pen des zones pavillonnaires. Les régions où Emmanuel Macron est arrivé en bonne place, Bretagne ou Pays basque, sont aussi celles qui voient dans l'Europe un contre-poids utile, et ce, déjà en 1992.

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Les choix résidentiels disent beaucoup de l'ouverture et de la fermeture à l'altérité : plus on est en ville, plus l'environnement est dense et divers, et moins on vote extrême-droite.

souligne Jean-Nicolas Fauchille. L'inverse est également vrai. On observe bien deux France, mais dont la coupure n'est ni Est - Ouest (la ligne Caen / Besançon a souvent été citée pour départager le vote Macron / Le Pen), ni riches - pauvres, ni perdants - gagnants (selon l'interprétation du géographe Christophe Guilluy) : le clivage se fait autour de l'acceptation de l'altérité chez soi.

2) Le périurbain, place forte du Front national, ou le rejet de l'altérité

• Crédits : Camille Renard - Radio France

La "France de l'exclusion", représentée sur cette carte à droite, est dessinée par le démographe Hervé le Bras à partir d'un indice composite qui regroupe chômage, jeunes sans diplômes, inégalités, taux de pauvreté, et familles monoparentales. Elle semble être parfaitement corrélée à celle du vote Front national à gauche. Cette corrélation révèle un rapport à l'avenir et au temps : une vision d'avenir optimiste contre la nostalgie d'un âge d'or perdu et une absence de perspective d'amélioration. En réalité, une observation à plus fine échelle montre que la réalité est plus complexe sur la répartition entre zones urbaines, périurbaines et rurales : à l'intérieur de ces régions en difficulté, les grandes villes et les campagnes votent moins pour le Front national.

Explications pour les villes, selon Hervé le Bras :

Dans les villes, même les plus pauvres peuvent espérer se tirer de la misère. Les électeurs se déterminent en fonction de leurs perspectives d’avenir : dans les zones éloignées du centre, les habitants ont l’impression de ne pas pouvoir évoluer, et ils votent Front national.

A l'inverse, dans les zones rurales isolées, selon Jean-Nicolas Fauchille, les courbes se rapprochent entre les votes Macron et Le Pen. Ni propre aux centres-villes, ni aux communes rurales, ni aux cités de banlieue (la Seine-Saint-Denis a par exemple voté Macron à 80%), le vote FN se concentre dans les zones périurbaines :

Les zones périurbaines sont le lieu de réservoir de voix frontistes : là à la fois où le FN a fait son plus gros score cette année, mais aussi là où la progression a été la plus importante entre Jean-Marie et Marine, entre 2002 et 2017.

Une commune périurbaine au sens de l'INSEE voit au moins 40 % de sa population active travailler dans le pôle urbain. La banlieue pavillonnaire, lieu de vie choisi par déjà un quart des Français en 2008, révèle un choix de l'entre-soi : les nombreux propriétaires choisissent de s'y établir en connaissant le profil de leurs voisins, qui leur ressemblent. "Ils y choisissent la mobilité individuelle plutôt que les transports collectifs, dans une vie souvent programmée, où l'urbanisme rend difficile la déambulation, la promenade, où tout se fait en voiture, même aller chercher le pain". Cette France périurbaine des jardins clôturés est coupée de l'altérité et de la diversité culturelle, professionnelle ou ethnique des centres urbains denses qu'elle côtoie dans la journée.

"Le corollaire de cette allophobie est le désir de communauté" souligne Jean-Nicolas Fauchille. "Ce modèle de société communautaire trouve son expression outrée dans les "gated communities" américaines, ces résidences fermées avec digicode et garde armé à l'entrée". Voici la façon dont son laboratoire de l'Ecole Polytechnique de Lausanne illustre le clivage entre la France des centres urbains centristes et celle des zones périphériques frontistes où domine la perception de dangers venus de l'extérieur :

• Crédits : Laboratoire Chôros

Et l'urbaniste de conclure :

Est-ce le fait de résider en zone périurbaine qui détermine le vote Front national, ou les électeurs frontistes qui vont s'installer dans les zones périurbaines ?

3) Une France centriste, révélée par les primaires des deux forces du bipartisme

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Au-delà des apparences, l'effondrement des partis de gouvernement peut être lu comme une recomposition ordonnée des électorats autour d'Emmanuel Macron et de sa République en marche. Emmanuel Macron réunit autour de sa personne le centre-droit, juppéistes et MoDem, qui avait voté majoritairement François Bayrou aux précédentes élections, et le centre-gauche, dans un spectre qui va de Manuel Valls à François Hollande.

Avant même le premier tour de l'élection présidentielle en avril, le système des primaires a favorisé l'expression des sensibilités les plus radicales. A droite, avec la victoire de François Fillon sur Alain Juppé, comme à gauche avec celle de Benoît Hamon sur Manuel Valls. "Un boulevard était alors à conquérir entre ces extrêmes, au centre" souligne Jean-Nicolas Fauchille. Le manque de lisibilité de la ligne du Parti socialiste et de celle des Républicains s'est ensuite renforcé au moment des élections législatives. Les électeurs ne pouvaient plus reprocher son manque de lisibilité à Macron au centre, alors que la cohérence des deux autres partis avait déjà volé en éclats, analyse l'urbaniste depuis Lausanne : "Entre les valeurs idéologiques dominantes - l'égalité à gauche, et la liberté à droite, Emmanuel Macron incarne une voie intermédiaire de justice par l'équité et l'égalité des chances, incarnée notamment par le philosophie de John Rawls". Soit une nouvelle offre proprement centriste, favorisée par un système pré-électoral mis en place cette année pour la première fois dans les deux branches historiques du bipartisme. Cette France-là, préexistante, a pu trouver son incarnation politique dans la personne d'Emmanuel Macron.

4) Les abstentionnistes n'expriment pas nécessairement un rejet de la politique

Ces élections présidentielles et législatives sont les premières lors desquelles les votes blancs sont comptabilisés à part entière, sans toutefois qu'ils ne soient considérés comme des votes exprimés. Voici les résultats du second tour de l'élection présidentielle si les votes blancs étaient reconnus comme tels :

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Ces chiffres sont d'autant plus intéressants à analyser que le débat fut pour le moins virulent entre les militants et les électeurs du mouvement de Jean-Luc Mélenchon La France insoumise concernant le vote blanc et l'abstention au second tour de la présidentielle. Il est donc intéressant de comparer les blancs et nuls au vote pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. On trouve des corrélations concernant les zones rurales et les petites villes, mais pas dans les grandes villes. Dans ces métropoles, en revanche, l'abstention a été supérieure entre les deux tours. Grâce à cette reconnaissance du vote blanc, on pouvait imaginer que la sanction politique incarnée par l'abstention baisse. Au contraire, l'abstention n'avait jamais atteint de tels sommets lors d'élections législatives (51,3% au premier et 57,4% au second tour).

• Crédits : Camille Renard - Radio France

L'abstention, qui a atteint des records aux deux tours des législatives , peut se parer de diverses significations. Les dirigeants politiques l'ont d'ailleurs eux-mêmes prouvé dans leurs réactions aux résultats du second tour des législatives. L'éventail d'interprétation fut aussi large que leur diversité idéologique : tandis que Marine Le Pen soulignait la défaite d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Edouard Philippe regrettait une défaite démocratique, et Jean-Luc Mélenchon acclamait, lui, une victoire du peuple. Spatialement parlant, l'analyse de l'abstention ne révèle rien de flagrant, souligne Jean-Nicolas Fauchille. Le retrait du vote se répartit de façon homogène selon la taille de la circonscription, ni plus important dans les villes que dans les campagnes.

- une acceptation passive : face à l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est une forme de cohérence du scrutin législatif qui succède au scrutin présidentiel. Après lui avoir donné la victoire à la présidentielle, ces électeurs, en s'abstenant, le laisser mener sa politique, sans pour autant adhérer de façon volontaire au projet présidentiel.

- un rejet, une sanction de l'offre politique : l'acte de s'abstenir est militant, et relève d'un engagement citoyen. Même critique, ce vote intermittent n'est pas forcément un signe négatif pour la démocratie. Il peut être interprété comme l'expression d'une opinion, un geste réflexif, une vigilance et une exigence vis-à-vis de la vie politique.

- une indifférence, une désaffection civique : cette tendance de fond, corolaire d'une crise de la représentation politique des démocraties occidentales depuis une trentaine d'années, est préoccupante pour la vie politique. Ce retrait du vote appartient davantage aux classes populaires - plus les revenus sont faibles, moins on vote, et sont davantage jeunes - les 18-34 ans sont abstentionnistes à 70% alors qu'on passe sous la barre des 50% à partir de 60 ans.

