Dominique Rousseau : "Cette réforme des institutions n'est ni une révolution ni un gadget"

Le volet "constitutionnel" de la réforme des institutions a été présenté en Conseil des ministres le 9 mai dernier. Il prévoit un toilettage de la fabrication de la loi, un renforcement de la fonction de contrôle des parlementaires, la suppression de la Cour de Justice de la République ou encore la mention du statut particulier de la Corse. Ce mercredi 23 mai, c'est l'autre volet de cette réforme qui est présenté à travers deux projets de loi, organique et ordinaire. Il contient les dispositions les plus emblématiques : la réduction de 30% du nombre de parlementaires, la limitation à 3 mandats identiques consécutifs et l'introduction d'une dose de 15% de proportionnelle aux élections législatives. Le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau explique les conséquences qu'auront ces dispositions dans le fonctionnement de nos institutions.

Ce n'est pas la première modernisation des institutions et révision de la Constitution. En quoi celle-ci est importante ?

(NDLR : on ne parle pas ici d'une simple "révision constitutionnelle" mais d'une "réforme des institutions" qui comporte 3 volets : un projet de loi de révision constitutionnelle, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. Les principales dispositions de la réforme (diminution du nombre de parlementaires, introduction d'une dose de proportionnelle et limitation du cumul des mandats dans le temps) relèvent des projets de loi organique et ordinaire, pas d'une modification de la Constitution.)

Il y a eu 24 révisions (institutionnelles via la modification) de la Constitution depuis 1958. Et ce qui s'annonce n'est ni une révolution, ni un gadget.

Ce n'est pas une révolution car la structure de la cinquième République demeure, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel, la détermination de la politique du pays par le Premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, ou encore le droit de dissolution. Ça, cela ne change pas. Donc pas de révolution.

Mais ce n'est quand même pas un gadget, parce que l'on va diminuer de 30% le nombre de parlementaires. A l'Assemblée nationale, le nombre de députés va passer de 577 à 404. (concernant le Sénat, de 348 sénateurs aujourd'hui, le palais du Luxembourg n'en accueillera plus demain que 244). Il y a aussi l'introduction de 15% de députés élus à la proportionnelle, soit à peu près 60 sur 404. Et il y a également la limitation dans le temps du nombre de mandats identiques (pas plus de 3 consécutifs).

Ces seuls trois éléments vont considérablement changer le fonctionnement des institutions. Et il faut encore ajouter la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), qui va distendre un peu plus encore le lien entre la justice et le pouvoir politique. Désormais, les magistrats du Parquet seront nommés de la même manière que les magistrats du siège.

Il faut aussi ajouter la réforme du Conseil Economique Sociale et Environnemental (CESE), qui deviendra une Chambre de la société civile chargée d'évaluer les pétitions envoyées par des citoyens. Le nouveau CESE devra également écouter les experts pour imaginer la législation des années à venir. Nous avons là l'introduction du citoyen dans la fabrication de la Loi. Ce rôle ne sera plus seulement dévolu aux sénateurs et aux députés.

Cette réforme n'est donc pas un gadget. Ce n'est peut-être pas la démocratie idéale, mais par rapport aux 24 précédentes, elle modifiera assez sensiblement la qualité et la nature de notre système politique et constitutionnel, et cela pourrait réconcilier les Français avec leurs institutions.

Quelle est, selon vous, l'aspect le plus important de cette réforme institutionnelle ?

La disposition la plus importante, je pense, est l'introduction d'une dose de proportionnelle à hauteur de 15% du nombre de sièges de députés. On dit d'habitude que le scrutin majoritaire à deux tours, celui que l'on connaît, est efficace mais injuste. Efficace car il produit quasiment mécaniquement une majorité et une opposition. Mais injuste car il ne permet pas la représentation équitable de tous les courants politiques présents dans un pays.

A l'inverse, on dit qu'un scrutin proportionnel est juste mais inefficace. Juste parce que les partis politiques sont représentés à l'Assemblée proportionnellement à leur influence électorale. Mais inefficace car il ne permet pas de dégager une majorité automatique au Parlement. A partir de ces deux éléments de réflexion théorique, il faut voir en pratique comment on essaie de mélanger les deux. De prendre la justice du scrutin proportionnel et l'efficacité du scrutin majoritaire.

Donc le scrutin qui est proposé est mixte. Sur les 404 députés restants, 60 seulement seront élus à la proportionnelle. Dès lors, il n'y a pas une remise en cause de l'élément "efficacité". En revanche, il y a l'introduction d'une justice puisque des courants politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée proportionnellement à leur influence électorale trouveront là le moyen d'être mieux représentés.

Évidemment, 15%, de mon point de vue, c'est vraiment le plancher, cela ne peut pas être le plafond. En dessous de 15%, cela ne changerait rien au fonctionnement des institutions. L'idéal serait d'arriver à 20%. D'autant qu'il y a dans notre système constitutionnel des éléments qui permettent de limiter le risque (il ne faut pas nier qu'il existe) d'une instabilité ministérielle provoquée par la proportionnelle. Alors, on parle de la quatrième République, de l'Italie, etc. Sauf que par rapport à ces exemples, en France, nous avons l'élection populaire du chef de l’État tous les cinq ans qui oblige à ce qu'il n'y ait que deux candidats au second tour. La structuration du paysage politique se fait tous les cinq ans autour de deux forces politiques.

Et les élections législatives interviennent quatre semaines après l'élection présidentielle. Il y aura donc toujours un effet produit par l'élection présidentielle sur les élections législatives. Le risque brandi par certains d'une instabilité provoquée par l'introduction une dose de proportionnelle est très faible.

Certains députés évoquent un risque d'affaiblissement du rôle des députés. Est-ce le cas ?

Non. Non, si l'on s'en tient à la fonction du Parlement. Si l'on fait un peu d'Histoire, les Parlements sont nés, d'une part au Royaume-Uni dont on dit qu'il est la mère du Parlement, et d'autre part en France, à la Révolution, pour représenter le pays et contrôler le roi (à l'époque). Le Parlement n'est pas né pour voter la loi. Le Parlement est né pour contrôler le gouvernement. Et nous assistons aujourd'hui avec cette révision de la Constitution à un retour à cette fonction première mais oubliée du Parlement qui est de contrôler la manière dont l'exécutif détermine et conduit les politiques publiques en matière universitaire, de transport, de fiscalité...

Je prends un seul exemple : le vote du budget. Il est prévu dans la réforme 50 jours de discussion parlementaire au lieu de 70. Les 20 jours manquants ne sont pas perdus. Ils vont être reportés dans une discussion au printemps suivant, qui permettra aux parlementaires de contrôler la manière dont le budget a été exécuté. Concrètement, le budget est voté en décembre 2018. Eh bien, au mois de juin 2019, les députés auront quasiment un mois pour demander à chaque ministre comment il a exécuté le budget voté six mois plus tôt. Le Parlement va gagner en pouvoir sur sa véritable fonction : contrôler l'exécutif.

Cette réforme est-elle nécessaire ?

Il est nécessaire d'opérer des modifications dans la mesure où l'on voit bien qu'il y a un climat de méfiance des citoyens à l'égard de leurs institutions. Tout simplement parce que les institutions les représentent mal. Il n'est pas vrai que la France ne compte que deux courants politiques : En Marche ! et Les Républicains.

Il y a Le Front national, les Insoumis, des socialistes, des écologistes. Si toutes ces forces politiques qui existent dans la société ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale, les Français se disent évidemment qu'ils ne sont pas représentés. Si on ne se reconnaît pas dans ses institutions, on les lâche.

Il était donc important de faire une révision pour reconnecter les citoyens et la société avec leurs institutions. C'est toujours très dangereux d'avoir des institutions qui tournent sur elles-mêmes et une société qui va voir ailleurs.

Aujourd'hui, il y a une déconnexion et cette réforme va dans le bon sens : dans le sens d'une réouverture des canaux entre la société et les institutions.

On entend dans l'opposition des critiques sur cette réforme et sur le fait qu'elle risque de déconnecter les députés de leurs territoires. De les rendre hors sol. Comprenez-vous cette inquiétude ?

"Hors sol" ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette critique, d'autant plus par des députés. Les députés devraient savoir qu'ils ne sont pas les élus de leur circonscription mais les élus de la Nation. Ils sont élus dans une circonscription, mais ils ne représentent pas leur circonscription. Ils représentent la Nation toute entière. C'est quand même extraordinaire ! Par conséquent, le député, ne doit pas prendre le rôle qui est celui du maire, des conseillers municipaux, et des conseillers départementaux, qui eux sont des élus de proximité, qui doivent être à l'écoute des citoyens pour défendre la commune ou le département. Le député, lui, doit défendre la Nation. S'il ne le fait pas lui, qui le fera ?

Ce n'est pas non plus sérieux car nous sommes au XXIe siècle et le député peut être connecté avec ses électeurs grâce à d'autres instruments. Nous ne sommes plus au temps de la carriole...

On ne risque donc pas d'avoir une Assemblée nationale réduite, et composée de députés "godillots" ?

Ce serait très difficile de faire plus godillot que les godillots (élus) depuis 1958. Qu'est-ce qu'un député godillot ? C'est un député qui se fait élire sur le nom du président de la République. Les députés (de la majorité) d'aujourd'hui se sont fait élire non pas sur le nom d’Édouard Philippe mais sur le nom d'Emmanuel Macron. En 2012, les députés se sont fait élire sur le nom de François Hollande. Et on peut remonter ainsi très loin dans la cinquième République.

Autrement dit, les députés font allégeance aujourd'hui au président de la République. Si vous introduisez de la proportionnelle, vous allez réintroduire du jeu au Parlement. Comme lorsqu'il y a du jeu dans une porte. Les députés seront moins dépendants du pouvoir exécutif. Car grâce à la proportionnelle, il y aura une possibilité de discuter au sein du Parlement de la composition et de la structure de la majorité.

C'est un changement de paradigme qui attend les députés ?

Oui. Le député a aujourd'hui l'image d'un législateur. Et toutes les revendications et les révisions constitutionnelles depuis 1958 ont consisté à améliorer l'exercice de la fonction législative. Mais 80% à 90% des lois sont d'origine gouvernementale, et on demande aux députés de mettre leur tampon.

Aujourd'hui, avec le développement de la démocratie sociale, vous voyez que les différentes lois sont négociées entre le gouvernent et les partenaires sociaux. Ensuite, on demande aux parlementaires de valider les conclusions, les accords issus de la discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Regardez, par exemple, les ordonnances sur la loi travail. On voit bien qu'il y a un déclin de la fonction législative du Parlement, car il y a une montée en puissance de la démocratie sociale. La confection de la loi se fait au gouvernement, ou entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Par conséquent, si les députés (et les sénateurs) veulent retrouver une fonction et changer de paradigme, ils doivent se représenter non pas comme des législateurs mais comme des contrôleurs. Ils doivent être les yeux qui regardent, critiquent, et éventuellement sanctionnent le gouvernement en cas de désaccord.

Il faut donc renforcer cette fonction de critique, de surveillance, de vigilance et de contrôle du Parlement. D'où l'importance de l'introduction du mandat unique. Le député est uniquement un député. Il n'est plus maire. Dès lors, il pourra exercer cette fonction de contrôle en continu. Quand il cumulait avec la fonction de maire, il passait deux jours et demi à Paris et le reste du temps dans sa mairie ou son département. Et le gouvernement lui était très content quand le député n'était pas là pour contrôler.

Cette fois, les députés seront là en permanence. Ils seront moins nombreux, mais aussi plus efficaces car ils auront plus de moyens.