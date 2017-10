Congrès du PC chinois : 60 ans de mise en scène du pouvoir

A partir d'archives exceptionnelles, non diffusées en France, qui datent des Congrès du PC chinois de 1959, de 1964, et celles, plus récentes, des Congrès de 2012 et 2017, voici une analyse des principaux codes de la politique spectacle à travers ces manifestations qui rythment la vie politique chinoise tous les cinq ans.

Trois principaux codes sont à l'oeuvre dans les cérémonies spectaculaires du Congrès du Parti communiste chinois :

Un culte de la personnalité autour de la figure du dirigeant du Parti

A travers les milliers de délégués venus de toutes les régions de la Chine, la représentation de l'unité chinoise : minorités ethniques en habits traditionnels et figures féminines sont particulièrement mises en avant.

La mise en scène des forces de sécurité, à la fois pour asseoir l'image d'un pouvoir fort qui contrôle la société, et pour représenter l'aspect exceptionnel de ce moment crucial dans la vie politique chinoise.

Analyse réalisée avec Emilie Frenkiel, docteure en science politique à l’EHESS (CESPRA). Elle a soutenu en juin 2012 une thèse consacrée au débat contemporain sur la réforme politique dans les universités chinoises.