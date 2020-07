Covid-19 : après avoir critiqué le port du masque, Donald Trump n'a plus rien contre

Aux Etats-Unis, la politique de Donald Trump face à la crise du coronavirus est de plus en plus critiquée. Mais le bond des créations d'emplois en juin ( 4,8 millions d'emplois créés en juin, plus forte hausse sur un mois) va redonner le sourire au Président américain. Toujours est-il que les Etats-Unis se retrouvent dans une situation sanitaire dramatique.

Le port du masque, outil politique

Donald Trump, qui a mis en avant avoir été testé négativement, s'est longtemps positionné contre le port du masque. On se souvient de sa visite d'une usine Ford, fin mai à Ypsilanti (Michigan), où le port du masque était obligatoire et où il n'en portait pas pendant l'essentiel de son parcours.

On se souvient également de sa réponse à la question "pourquoi ne portez-vous pas de masque ?" :

Je ne porte pas de masque parce que je suis en pleine forme. Je ne me verrais pas porter un masque dans le bureau ovale, quand je parle à des Présidents, des dictateurs, des rois et des reines... d'autant que le masque n'est pas obligatoire, donc non !

Donald Trump qui avait également recommandé début avril, depuis la Maison Blanche, de porter une écharpe : "Beaucoup de monde a une écharpe et ce sera très bien".

Les militants pro-Trump descendent régulièrement dans les rues pour manifester leur opposition au port du masque, au nom de la défense des libertés individuelles.

Les démocrates, de leur côté, ont toujours milité pour le port du masque, à l'image du candidat à la présidentielle Joe Biden, qui n'est jamais sorti sans en porter un. L'ancien vice-président âgé de 77 ans qui vient d'annoncer renoncer aux meetings avant la présidentielle en raison de la situation sanitaire. Et dimanche, la cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a dit sur la chaîne ABC vouloir rendre le port de masques buccaux obligatoire aux États-Unis. Et de lancer à Donald Trump : "Les vrais hommes portent des masques. Soyez un exemple pour le pays et faites-le. Ce n'est pas pour vous protéger. C'est pour protéger les autres et leurs familles."

Une situation qui se dégrade considérablement

Ce mercredi, les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record du nombre de nouveaux cas de Covid-19, avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Et une étude publiée mercredi indique que la pandémie a causé au moins 18% de morts de plus qu'une année normale aux Etats-Unis, et jusqu'à trois fois plus à New York, très durement touchée.

Comme dans le sud de la Californie, certaines plages de Floride ont également été fermées pour la fête nationale. Avec 10 000 cas de Covid enregistrés en 24 heures, l'Etat a enregistré ce mercredi son plus grand nombre de malades en une seule journée.

Le maire de New York a de son côté annoncé que les salles de restaurants ne rouvriraient pas le 6 juillet, comme le prévoyait le plan de déconfinement de la ville qui a recensé plus de 22 000 morts de l'épidémie.

Devant les critiques, Trump change de ton

Alors, le refus de Donald Trump de porter un masque pourrait bien se retourner contre lui. Les sondages lui sont de plus en plus défavorables, lui attribuant parfois huit points de moins que son adversaire démocrate Joe Biden.

Ce mercredi, changement de ton de la part du Président sur la chaîne Fox Business lors d'une longue interview :

Je ne pense pas qu'il faut le rendre obligatoire. Car souvent, les distances peuvent être respectées. Mais je ne suis pas contre le port le masque... D'ailleurs, j'en ai déjà porté un, et ce look m'a plu, je trouve que ça me donnait des airs du Lone Ranger (ndlr : un personnage de western aux yeux masqués apparu dans un feuilleton radiophonique en 1933 puis dans une série télévisée de 1949 à 1957).

Il faut dire que de plus en plus d'élus républicains se positionnent eux aussi contre l'attitude de Donald Trump ces dernières semaines, lui demandant de revoir sa politique.

Certains ont même créé un groupe, le Lincoln Project, fait de républicains critiquant la politique de Donald Trump. Ils ont leur compte Twitter, où l'on peut lire par exemple :

L'héritage de Donald Trump sont ses multiples échecs, et les dégâts qu'il a faits dans le pays.

Par ailleurs, un éditorial du New York Times titrait ce mercredi 1er juin : "Refuser de porter un masque, c'est comme conduire quand on est saoul".