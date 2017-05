Culture : Emmanuel Macron et Marine Le Pen aux antipodes

Les deux prétendants à l'Elysée ont des programmes culturels que tout oppose. Car leur conception même de ce qu'est la culture diffère. Détails.

La culture est revenue sur le devant de la scène politique ces derniers jours avec diverses mobilisations d'artistes contre le Front national. Mobilisations timides comparées à celles de 2002. Mais le sujet lui-même est resté en retrait dans les débats depuis les débuts de cette campagne. Gros plan sur les propositions de chaque aspirant à la fonction suprême.

Emmanuel Macron : "faire d'un accès partagé à la culture la priorité du quinquennat"

Le programme d'"En Marche !" met l'accent sur la diffusion de la culture pour tous. Fin janvier, Emmanuel Macron nous avait réservé l'exclusivité de son programme culturel. Il promettait un symbole : un pass jeune de 500 euros à 18 ans, pour l'accès à la culture. "Et ces 500 euros seront financés par l’Etat, pour une partie très minoritaire, par les diffuseurs, et par les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Ça fait partie des contributions que je veux leur demander parce qu’ils bénéficient aujourd’hui de cet accès à la culture. Donc, on doit les mettre à contribution parce qu’Internet n’a de sens que si l’on construit ce commun, et je veux qu’ils financent cela.", nous expliquait-il.

Autre souhait de celui qui promet un budget culturel constant tout le long du quinquennat : que 100 % des enfants aient accès à l’éducation artistique par des appels à projets qui seront financés par les villes et l’Etat. Et pour "faire de l'accès à la culture un sujet prioritaire", Emmanuel Macron nous a donné l'exemple de l'ouverture des bibliothèques : elles doivent selon lui ouvrir beaucoup plus largement, en soirée et le week-end.

En ligne, 7 objectifs sont déclinés. Il est notamment ambitionné un "Netflix européen", alors qu'Hadopi n'est pas mentionné, de "lancer un Erasmus des professionnels de la culture pour favoriser la circulation des artistes, des commissaires d’exposition et des conservateurs", ou de "professionnaliser et ouvrir les nominations dans le secteur culturel afin qu’elles reflètent la diversité de la société" et de conforter le soutien au mécénat ainsi que de maintenir l’exonération des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF. L'ancien ministre de l'Economie brandit la création d'un fonds d’investissement dédié de 200 millions d’euros pour investir dans les industries créatives et culturelles françaises. Enfin, il dit vouloir "protéger l'indépendance éditoriale des médias d'information". Ainsi, "un nouveau statut sera créé permettant aux entreprises de presse d'être gérées par le biais de fondations à l'image des Trusts anglo saxons." Et de souhaiter "conforter les médias publics qui doivent incarner une exigence d'impartialité et de qualité". Il est question ouvertement d'une fusion des chaînes de service public "pour une plus grande efficacité d'ensemble".

Quant aux intermittents, le programme d'En Marche ! ne revient sur l'accord trouvé à l'automne 2016. En revanche, il prévoit d'adapter le régime de l'intermittence pour que soient pris en compte les heures consacrées à l'éducation culturelle.

En mars, Emmanuel Macron avait répondu par une tribune dans Le Figaro à des critiques, de François Fillon notamment, sur sa déclaration en meeting le 4 février, à Lyon, qu'"il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France, et elle est diverse". Il rectifiait dans le quotidien que :

Le fondement de la culture française, c'est une ouverture sans pareil. Notre culture est toujours parvenue à se dépasser elle-même, à voguer vers le neuf, l'imprévu, l'inconnu. La culture française est un fleuve nourri de confluents nombreux, la rencontre de la tradition et de la modernité.

Marine Le Pen : culture française et patrimoniale

C'est au chapitre "Une France fière" que la candidate du Front national commence à aborder ce sujet. D'abord en inscrivant "dans la Constitution la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel". Une loi de programmation du patrimoine doit permettre un meilleur soutien à l’entretien et à la préservation du patrimoine. Avec un budget alloué qui augmenterait de 25 %.

Autre mesure à part entière : "Mettre un coup d’arrêt à la politique de vente à l’étranger et au privé de palais et bâtiments nationaux."

Le mot création dans le programme culturel du FN qui propose de financer la création artistique via le mécénat populaire et ses plateformes numériques (financement participatif plutôt que public).

Suit un grand plan national de création de filières des métiers d’art, car pour le Front national l'art rime surtout avec artisanat. Et selon Le Figaro Culture, un salon annuel de l'art caché, pendant de ce que le parti appelle "l'art officiel", serait organisé chaque année au Grand Palais.

En ce qui concerne le statut d'intermittent, l'engagement 114 de la candidate précise qu'il passera dorénavant par la création d'une "carte professionnelle", afin de "remettre en ordre le statut".

Dans une tribune pour le "HuffPost", de début mai, Marc Schwartz, le responsable culture d'Emmanuel Macron, ne manque pas de s'interroger : "Une carte professionnelle pour les artistes ? Cela ne vous rappelle rien ? C'est le régime de Vichy qui créa, par la loi du 2 octobre 1940 sur l'industrie cinématographique une "carte d'identité professionnelle", délivrée par le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, et renouvelée tous les trimestres."

Le parti d'extrême-droite envisage également la restauration d'une "véritable éducation musicale généraliste dans les établissements scolaires". Et Marine Le Pen a par ailleurs proposé début avril de rattacher les forains au ministère de la Culture.

La candidate insiste aussi sur la nécessité de réformer les médias. Le "Conseil Supérieur de l’Audiovisuel se transformera avec la création de trois collèges : l’un composé des représentants de l’État, le deuxième de professionnels, le troisième de représentants de la société civile (associations de consommateurs, de téléspectateurs, etc.)." Et la semaine dernière un conseiller régional frontiste des Pays-de-la-Loire, Aymeric Merlaud, a souhaité sur LCI "un ordre des journalistes" pour selon lui "sanctionner des pratiques mauvaises", notamment "d'espionnage."

Enfin, la proposition 115 veut "Supprimer Hadopi et ouvrir le chantier de la licence globale".

Pour concevoir ce programme culturel, le Front national s'est appuyé sur les propositions du Collectif Culture Liberté et Création, le CLIC, lancé en juin 2015 pour tenter de séduire les artistes. Sur le site de ce collectif, les propositions culturelles de l'extrême droite sont beaucoup moins édulcorées que dans le programme officiel. De même, si l'on regarde les mesures prises par les mairies frontistes, l'idée de culture officielle apparaît d'emblée. Censure de l'affiche du film Belle Saison qui parle d'homosexualité à Camaret-sur-Aigues, programmation d'un groupe identitaire à Fréjus, où les abonnements à Libération et au Figaro sont supprimés, cellule de "réinformation" à Hénin-Beaumont contre les médias locaux et suppression des subventions à toutes les associations trop éloignées des idées du FN.

