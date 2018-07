Daniel Ortega : du "comandante" sandiniste au président conspué

Portrait | Après trois mois d'émeutes et près de 300 morts, celui que le président Reagan surnommait "le petit dictateur" est de plus en plus contesté par son peuple. Retour sur l'itinéraire de l'ex Comandante qui a libéré le pays du dictateur Anastasio Somoza, avant de s'accrocher au pouvoir avec sa femme.

Le 19 juillet 1979, à la tête de l'insurrection qui fait chuter le dictateur Anastasio Somoza, Daniel Ortega devient un héros au Nicaragua. Tout juste 39 ans après, il ne lâche pas le pouvoir, avec son épouse Rosario Murillo, réprimant les manifestations qui réclament son départ. En trois mois, ces près de 300 morts entachent le mythe, pour certains, de l'un des anciens leaders de la révolution sandiniste. Aujourd'hui âgé de 72 ans, l'ancien Comandante a été réélu président pour un quatrième mandat, fin 2016. Depuis les années 70, il reste au coeur de la vie politique du pays le plus pauvre d'Amérique centrale.

Issu de la classe moyenne avec un père sympathisant du guérillero Sandino

José Daniel Ortega Saavedra, de son nom complet, est né en 1945 à La Libertad, non loin du lac Nicaragua, au centre du pays. Rien ne le destine au pouvoir. Son père, Daniel Simeón Ortega Cerda, est comptable dans une société minière. Il s’est installé à La Libertad, attiré par la recherche d’or. C’est dans cette ville qu’il rencontre sa femme, Lidia Albertina Saavedra Rivas. Ils auront d’abord deux enfants, Sigfrido et Germania, qui meurent en bas âge. Sigfrido meurt à deux ans, trois jours avant la naissance de Daniel Ortega. Il est donc élevé par ses deux parents issus de la classe moyenne, catholiques et opposants au régime autoritaire de la famille Somoza. Son père était en effet un sympathisant du guérillero Sandino, qu’il a même eu la chance de rencontrer et dont il conserve précieusement des lettres à la maison.

En 1950, Daniel Ortega et sa famille quittent cette région minière de Chontales pour s’installer dans la capitale. Ils vivront d'abord dans le quartier populaire de "Somoza", avant de s'installer dans le quartier San Antonio, où le jeune Daniel croisera de nombreuses futures personnalités du régime, à commencer par sa femme. Son père est alors importateur de pièces métalliques et de fils de barbelés. Il parle tous les jours de Sandino et son fils s'en imprègne. Le quotidien nicaraguayen La Prensa nous apprend que son père se fait aussi connaître car il sort chaque jour au pas de sa porte un énorme poste de radio Telefunken branché à fond sur la Radio de la Havane pour que tout le voisinage en profite !

A 18 ans, Daniel entre à l'Université Centre américaine de Managua pour faire du droit. Mais il déserte vite les cours pour militer et participer à des manifestations estudiantines. Celui qui lie son inspiration révolutionnaire à sa rencontre dans sa jeunesse avec le Christ sera souvent moqué par ses opposants comme un simple "bachelier".

"El Comandante" du FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale

Dans les années 60, à l’université, Daniel Ortega commence à fréquenter le jeune parti d’opposition FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale. Ce parti créé en 1961 s’inspire de la lutte armée du général Augusto Sandino, grand leader de la guérilla nicaraguayenne qui fut lâchement exécuté par la garde nationale en 1934. Le parti, inspiré aussi par la révolution cubaine, est marqué par un anti-américanisme hérité des voyages dans d’autres pays d’Amérique centrale et des expériences professionnelles dans des firmes américaines de Sandino. Ce dernier s’était en effet insurgé face à cette mainmise du gouvernement américain dans tous ces pays extrêmement pauvres d’Amérique latine. Dès ses débuts, le FSLN s’organise afin de mener une guérilla contre le régime d’Anastasio Somoza Debayle. En 1967, le FSLN mène et perd un combat à Pancasán. Cette même année, Ortega est arrêté alors qu’il tente avec des camarades de braquer une banque pour apporter des fonds au parti. Il va passer sept années en prison où il sera torturé à maintes reprises. Il est libéré avec d’autres partisans du FSLN en échange d’otages de marque, un membre de la famille Somoza ainsi que les ambassadeurs américains et chiliens.

Il rejoint la lutte armée en 1974, lorsque le FSLN commence à lancer des opérations militaires de plus grandes ampleurs grâce aux armes récupérées dans l’assaut d’une caserne à Waslala. Ortega va alors prendre une place importante dans la branche « insurrectionnelle » du FSLN (qui diverge un peu de la branche « prolétarienne » et de « guerre populaire prolongée »).

• Crédits : Bettmann - Getty

Avec son épaisse moustache, ses grandes lunettes rectangulaires et sa chemise de treillis militaire, Ortega se fait un nom et une image de libérateur. Mais il est touché et son frère Camilo meurt au combat au début de l’année 1978, pendant l'insurrection de Monimbó. Il rencontre sa femme, la poétesse Rosario Murillo, elle aussi engagée dans la lutte, à cette même époque. Ils ne se marieront que beaucoup plus tard, en 2005.

Il milite pour la réunification de ces branches et également pour un élargissement de la guérilla aux autres opposants. L’opinion publique mondiale commence peu à peu à se détacher du régime de Somoza et le rejet est total lorsque la garde nationale exécute le journaliste américain Bill Stewart devant les caméras. Avec une organisation et des moyens militaires qui se sont fortement améliorés, le FSLN vient à bout de la dictature en 1979. Le gouvernement et Somoza lui-même, n’ayant plus le soutien des Etats-Unis, quitte le pays. Une junte militaire du FSLN ("de gouvernement de reconstruction nationale") est placée au pouvoir pour reconstruire le pays meurtri. Ortega, en tant que leader de la révolution, devient le coordinateur du pouvoir en 1981. Le parti d’inspiration socialiste commence à nationaliser les ressources naturelles et les propriétés des anciennes familles au pouvoir. Saluée par l'ONU, une grande campagne d’alphabétisation réduit le taux d'analphabétisme de 50% à 13%. Des centres de santé gratuits sont ouverts, la peine de mort est abolie, l’opposition politique est acceptée… Car dès son arrivée au pouvoir, le FSLN doit faire face à de nouveaux opposants menant une nouvelle guérilla. Les contras s’opposent aux collectivisations des terres et au service militaire obligatoire. Ils sont financés par les Etats-Unis. Des affrontements armés entre sandinistes et contras feront 30 000 morts de 1982 à 1987.

Le pouvoir et les premiers scandales

En 1984, des élections sont organisées et Daniel Ortega est élu pour le FSLN avec 67% des voix. Le président républicain Ronald Reagan ne reconnaît pas le scrutin et décrète un embargo sur le pays un an plus tard. Les Etats-Unis iront même jusqu’à placer des mines dans les ports du Nicaragua pour empêcher le trafic maritime. Dans ces années, le gouvernement d’Ortega est aidé par les autres puissances communistes de la région et par l’URSS. François Mitterrand vendra aussi des armes au Nicaragua. Le premier mandat est compliqué pour Ortega qui doit faire face au contexte international en crise avec la guerre froide et à la destruction occasionnée par la longue guerre civile dans ce pays extrêmement pauvre. En 1990, il perd les élections face à Violeta Chamorro, candidate d’une alliance anti-sandiniste, en obtenant tout de même 41% des voix. Le président démocrate Jimmy Carter demande alors à Ortega d’accepter le scrutin pour le bien du pays. Le Nicaragua est enfin en paix depuis un an et la signature d’un traité entre les contras et le FSLN. Ortega reconnaît sa défaite, ce qui lui vaudra à lui et au parti une confiance aveugle. Malgré tout, il annonce que le FSLN continuera de gouverner "d’en bas" et il privatisera des biens publics avec d’autres membres du gouvernement, avant de rendre le pouvoir. Pour beaucoup, cela confirme que le parti était déjà corrompu à cette époque.

En 1996, Daniel Ortega vit une deuxième défaite face au libéral Arnoldo Alemán. Mais cette élection est contestée car marquée par une fraude électorale. Ortega obtient donc que le pouvoir soit partagé au niveau institutionnel entre les sandinistes et les libéraux. En 1998, est il accusé d'attouchement sexuel par Zoilamérica Narvaez Murillo, sa belle fille. Les accusations sont de taille mais après un temps d’attente, sa propre mère, Rosario Murillo, les conteste avec force. La justice du Nicaragua ne donnera pas suite à cette plainte. Pour un grand nombre d'observateurs, Rosario Murillo se serait tue en échange d'un poids politique partagé avec son mari. En 2001, Daniel Ortega arrive une nouvelle fois deuxième, derrière le libéral Enrique Bolaños. A cette période, il réitère son pacte avec Arnoldo Alemán qui est pourtant jugé pour blanchiment d’argent et corruption. Des accusations tombent également sur Ortega qui toucherait de l’argent des cartels de drogue en échange d’une justice plus clémente. Malgré toutes ces affaires, Daniel Ortega accède une nouvelle fois au pouvoir en 2006.

Après ces 17 années sans avoir goûter au pouvoir, Ortega revient changé. Il met en avant sa foi et affirme à un envoyé spécial de France 2 :

Il y a d'abord le Christ, puis Sandino et enfin Marx

Le contexte n’est plus le même mais l’homme a aussi évolué dans sa vision de la politique. Pas une fois dans son discours d'investiture il ne prononce le mot "révolution", raconte alors Le Monde, et il évite la rhétorique afférente. Dès sa réélection, il affirme sa volonté d’établir des liens avec les États-Unis. Malgré tout il reste très proche du président vénézuélien, Hugo Chavez. Mais ce retournement de veste est plus économique qu’idéologique. Petit à petit, le Nicaragua d’Ortega se transforme en bon élève du FMI, membre de l’ALBA et de la CAFTA. Il délaisse alors un peu l’idéologie de gauche sandiniste pour un pragmatisme économique. La politique sociale reste le seul point où l’ancien guérillero garde le même cap qu’avant. Il supprime les frais de scolarité et les centres de santé publics sont de nouveau gratuits. Comme aux grandes heures du sandinisme, il relance des campagnes pour lutter contre l’alphabétisme. Pendant le plan "zéro faim", des produits agricoles et de l’argent sont donnés aux plus pauvres… Ces multiples aides sociales ont permis au président Ortega de reconquérir le peuple et de briguer trois mandats de suite (2006, 2011, 2017).

Un couple présidentiel comparé à Frank et Claire Underwood ou Lord et Lady Macbeth

Mais l’autre face du pouvoir, tout aussi importante si ce n’est plus, est sa femme : Rosario Murillo. Cette poétesse et enseignante a fait ses études à Neuchâtel et à Cambridge avant de rencontrer Ortega au moment de la révolution sandiniste.

• Crédits : Inti Ocon - AFP

Ce couple est né d’une même vision politique. Ortega prenant les armes, Murillo militant avec ses écrits. Très vite, la curieuse poétesse se place et devient député à l’Assemblée pendant le premier mandat de son mari de 1984 à 1990. A cette époque, Murillo semble davantage s’inscrire dans la sphère culturelle que purement politique. Mais dans l’ombre, c’est elle qui rédige ses discours.

Lorsque Daniel Ortega est revenu au pouvoir en 2006, la figure de première dame a pris une autre tournure. Ferait-elle jouer l'accusation d'attouchement sexuel pour obtenir un partage du pouvoir politique de son mari ? En tout cas aujourd’hui, tout le monde sait que Murillo est tout aussi influente que le président. Il suffit de voir les vastes opérations de communications du gouvernement. Les pancartes et les affiches gouvernementales ont délaissé le noir et rouge du FSLN pour des couleurs criardes. Le rapprochement avec l’esthétique de Murillo est flagrant. D’abord porte-parole lors du mandat de 2011, elle devient vice-présidente en 2016. Avec ses habits fuchsia, ses innombrables bijoux multicolores et son esthétique new-âge, celle qui est surnommée la chamucha ("diablesse") ou la bruja ("sorcière") est omniprésente dans la sphère médiatique. Tous les jours, à la télévision nationale, on peut entendre le ton maternel et les délires de Murillo.

A quarante ans d’écart, les situations se font écho. La ressemblance est frappante avec une famille qui confisque le pouvoir et garde les richesses du pays. Comme du temps de Somoza, les accusations de népotisme sont récurrentes et Daniel Ortega a fait réécrire la Constitution pour autoriser la réélection illimitée du président ! La seule grande différence avec le soulèvement du FSLN est qu’aujourd’hui les moyens militaires sont quasi nuls. Les opposants se battent avec des pierres et des tubes en métal soudé en guise de mortier.

Écouter Écouter De la révolution sandiniste ? "Il ne reste que le nom". Analyse de Maya Collombon, spécialiste du Nicaragua interrogée par Valérie Crova De la révolution sandiniste ? "Il ne reste que le nom". Analyse de Maya Collombon, spécialiste du Nicaragua interrogée par Valérie Crova