Des gaullistes au raz-de-marée Macron, comment la France fait des vagues législatives

Les résultats du premier tour aux législatives laissent entrevoir une "vague Macron" à l'Assemblée nationale. Un effet amplifié par le mode de scrutin, comme pour les précédentes majorités record, en 1968, 1993 ou 2002.

Les estimations issues du premier tour des législatives donnent entre 72% et 78,9% des sièges à l'Assemblée nationale au mouvement d'Emmanuel Macron, "La République en marche", associé au MoDem. Soit entre 415 et 455 députés, pour un total dans l'hémicyle de 577. Les deux formations alliées avant la présidentielle n'ont pas encore explicitement annoncé qu'elles feraient groupe commun à l'Assemblée. Cependant, le parti de François Bayrou n'ayant présenté que 75 candidats sur les quelque 530 figures LRM / MoDem investis par l'alliance , "La République en marche" est bien partie pour remporter une majorité absolue historique dimanche 18 juin. Avec ou sans le MoDem.

Pour être majoritaire, une formation politique doit l'emporter dans 289 circonscriptions depuis 1986, l'année où le nombre de sièges au Palais Bourbon a été rehaussé à 577. Le seuil était évidemment plus bas lorsque les députés français étaient moins nombreux. C'est donc le pourcentage de députés qu'il est intéressant de regarder. Si la tendance du premier tour se confirme au second, 2017 se hisse parmi une poignée de scrutins historiques depuis les débuts de la Cinquième république.

Avant ces élections législatives, deux élections se sont conclues sur des ratios très élevés pour un seul parti : 1968 et 2002.

En 1968, 487 sièges étaient à pourvoir. L'UDR, le parti gaulliste, en a raflé 293 à elle seule. Ses alliés, les Républicains indépendants et le groupe centre-droit "Progrès et démocratie moderne" en recueillant respectivement 62 et 33. A la gauche dans sa totalité, pas plus de cent circonscriptions au terme du second tour. Cette élection de 1968 était jusqu'à cette année la deuxième élection la plus majoritaire pour le parti en tête, avec 60,16% des sièges aux gaullistes.

En 2002, l'UMP obtenait 365 députés, et l'UDF 29, largement siphonnée par la formation gaulliste, qui totalisait à elle seule plus de 63% des sièges à l'Assemblée.

C'est à cette date de 2002 que remonte la fusion de l'UDF et du RPR à droite, sous l'égide de l'UMP tout juste créée. Dix ans plus tard, en 2012, Florence Haegel publiait son essai Les droites en fusion : transformation de l'UMP et analysait la refondation de la droite française, et tout particulièrement l'UMP. L'universitaire montrait bien combien cette fusion avait pu changer durablement la droite partisane française dans la foulée du choc du 21 avril 2002.

Qu'on parle des législatives de 1968 ou de celles de 2002, on notera au passage que, chacune dans un registre différent, ces deux années restent des dates phrares de l'histoire récente. 1968, pour le soulèvement de mai et la réplique du camp gaulliste dans les urnes ; et 2002, avec l'arrivée du FN au second tour. Et c'est plutôt cela que la mémoire collective conservera, davantage que l'idée de "grandes vagues bleues". Alors même que, d'un point de vue arithmétique, ces deux grands triomphes électoraux d'un parti gaulliste ou néo-gaulliste resteront sans équivalent.

1993, un bleu mélangé

Pour la postérité, la "grande vague bleue" restera plutôt celle de 1993. Un bleu bigarré puisque la majorité de droite issue des élections législatives de 1993 est mixte : 257 députés RPR + 215 députés UDF. Moins bien, donc, sur le papier, que ce que semble sur le point d'accomplir Emmanuel Macron avec une seule formation, "La République en marche", cette année. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1993, le principe de l'unicité de candidature a fonctionné très largement à droite. Sur le terrain, très rares ont été les cas où les électeurs ont eu à choisir dans l'isoloir entre un RPR et un UDF. Ensemble, les deux formations de droite avaient donc totalisé 472 des 577 sièges. Un record.

Qu'on regarde les vagues de 1993 ou 2002 et même ce scrutin de 2017, un décalage reste crucial : celui entre le nombre de voix et le nombre de sièges. C'est ce décalage, mécanique, qui amplifie la perception de "vague". Ainsi, toujours selon les estimations de lendemain de premier tour, LRM et Modem pourraient dépasser 70% des sièges sans avoir dépassé 35% des suffrages. Très précisément, LRM faisait 33% au premier tour. Mais ce chiffre ne prend pas en compte un certain nombre de candidats toujours encartés à droite, qui faisaient (encore) campagne sous l'étiquette Les républicains, tout en faisant des appels du pied au mouvement d'Emmanuel Macron. Parmi ces Républicains dont on peut anticiper un transfuge rapide vers En Marche, on peut citer par exemple Thierry Solère (Hauts-de-Seine) ou Franck Riester (Seine-et-Marne). La preuve : face à eux, aucun candidat En Marche pour leur barrer la route.

Prime au vainqueur

Avec deux fois plus de sièges potentiels que de pourcentages dans les urnes, le décalage est saisissant. C'est le fruit d'un effet combiné de l'abstention et du mode de scrutin. En 2002, le score de la droite était ainsi meilleur que celui d'Emmanuel Macron aux législatives, avec 43,4% des suffrages exprimés pour la droite modérée et 63,2% des sièges. A l"époque, le juriste Bernard Dolez soulignait ceci dans son article "Les mystères de la chambre bleue" :

Le transfert des voix aux sièges obéit à une mécanique d'une grande élasticité : 1 point de pourcentage conquis ou perdu contribue à faire basculer une proportion beaucoup plus importante de sièges.

Il y a ainsi une prime au parti majoritaire, qui fait de la France un cas atypique si on compare ce scrutin majoritaire à deux tours sans proportionnelle aux autres pays. Bernard Dolez évoquait dans ce même article la "loi du quatre", là où l'école de San Diego, dans les années 70, avait modélisé "la loi du cube" pour des pays anglo-saxons adeptes du scrutin uninominal à un tour. Dolez montrait au passage que notre mode de scrutin était plus favorable encore que le scrutin à un tour :

Pour un rapport de forces de 54,9% pour 45,1% la "loi du quatre" prédit 397 sièges contre 371 à la loi du cube.

Ce décalage est une des armes rhétoriques des adversaires du parti en tête, qui minimisent le score en revenant à la valeur absolue. D'un point de vue arithmétique, Emmanuel Macron a pourtant conservé 84% de son électorat de l'élection présidentielle au premier tour des élections législatives, comme le pointait Frédéric Says dans son billet politique "La vague et le déni" au lendemain des législatives :

A titre de comparaison, le Front national n'a conservé pour sa part que 39% des voix du premier tour de la présidentielle.