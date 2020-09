Dominique Rousseau : Il y a une "sorte de malédiction du quinquennat"

Le quinquennat a vingt ans. Il a été instauré par le référendum constitutionnel du 24 septembre 2000, validé à une très large majorité par les Français (73,21%). Vingt ans après, il est décrié, accusé d’avoir un peu plus encore présidentialisé la Ve République. De nombreux chercheurs et responsables publics proposent de modifier, encore une fois, la durée du mandat présidentiel. Très récemment, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a proposé d’instaurer le sextennat, autrement dit le mandat de six ans, reprenant une proposition émise en 2019 par François Hollande.

Pourquoi le quinquennat a-t-il été instauré ? Qu’a-t-il modifié dans la pratique du pouvoir ?

Le constitutionnaliste Dominique Rousseau se penche sur ces questions.

Qu’est-ce qu’a changé le quinquennat ?

Si nous regardons l'histoire de la Ve République, on s’aperçoit que, finalement, il n'y a eu quasiment que des quinquennats, même avant la réforme constitutionnelle de l’an 2000. Le général de Gaulle a été élu en 1965 et il est parti en 1969. Georges Pompidou a été élu en 1969 et il est parti en 1974. François Mitterrand a été élu en 1981, mais il n'a gouverné que jusqu’en 1986. Il a été réélu en 1988 et n’a gouverné, en réalité, que jusqu'en 1993. Autrement dit, la période pendant laquelle les présidents ont gouverné avant la réforme constitutionnelle, c'est plutôt cinq ans. Alors même que la durée officielle était de sept ans.

Il y a aussi la période Giscard. Après la démission de Jacques Chirac du poste de Premier ministre en 1976, c’est Raymond Barre qui a gouverné et il l’a fait pendant cinq ans. Même chose avec Jacques Chirac, élu en 1995. Il gouverne pendant deux ans, jusqu’en 1997, puis c’est Lionel Jospin qui devient Premier ministre et qui gouverne pendant cinq ans. Donc, le rythme de gouvernance des affaires de l’Etat est plus de cinq ans, même si, jusqu’en 2000, le rythme constitutionnel était de sept ans.

Vous voulez dire que, finalement, l’instauration du quinquennat n’a pas changé grand-chose dans la pratique du pouvoir ?

Non, effectivement. Si je regarde cette chronologie : de Gaulle, Pompidou, Raymond Barre, Mitterrand, Jospin, n’ont eu la réalité du pouvoir politique, n’ont déterminé la politique de la France, que pendant cinq ans. Donc le rythme, avant la réforme, était de cinq ans. Et la réforme constitutionnelle de l’an 2000 vient en quelque sorte constitutionnaliser cette pratique et notamment la pratique de Mitterrand. Parce que François Mitterrand n’a pas fait deux septennats, il a fait deux quinquennats, de 1981 à 1986 et de 1988 à 1993. Quand il est élu en 1981, il dissout l'Assemblée nationale (à l’époque à droite) et le peuple lui envoie une majorité socialiste. Et il garde cette majorité pendant cinq ans, jusqu’en 1986. Quand il est réélu en 1988, il fait la même chose. Il dissout l’Assemblée nationale (qui était repassée à droite à l’occasion des législatives de 1986) et il retrouve une majorité pour cinq ans.

Ce qu'a fait la réforme de 2000, en quelque sorte, c'est de constitutionnaliser ce qu'avait fait Mitterrand. Puisqu’avec le quinquennat, le président élu n’a plus besoin de dissolution car on a dans le même temps renversé le calendrier électoral et on a mis les élections législatives après l’élection présidentielle.

Mais il faut quand même noter qu’il y a une sorte de malédiction du quinquennat. Lionel Jospin qui l’a voulu, n’a pas été élu. Nicolas Sarkozy est élu en 2007, il gouverne 5 ans et il est battu en 2012. François Hollande, élu en 2012, n’est pas en mesure de se représenter en 2017. Et sans présager de ce qui se passera en 2022, on peut quand même constater les difficultés dans lesquelles se trouve Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'un second mandat.

Pourquoi le quinquennat est-il tant contesté aujourd'hui ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir au début de l’histoire de la République. Depuis qu'elle a coupé la tête à Louis XVI, la France s'interroge : faut-il une tête à l'État ? Et quelle tête met-on à l'État ? Nous nous posons, à la différence des pays voisins, cette éternelle question. Est-ce qu'il faut mettre cinq têtes ? Ce fut la réponse du Directoire en 1795. Faut-il remettre un roi ? Faut-il mettre un empereur ? Est-ce qu'il faut un président ? Si c’est un président, faut-il qu’il soit élu par les parlementaires ou par le peuple ? On s'interroge sur la tête de l'État parce qu'on n'a pas véritablement tranché la question de savoir qui a la réalité du pouvoir. Est-ce le Premier ministre ? Ou est-ce le président de la République ?

La question de la durée du mandat ne peut pas être prise isolément, contrairement à ce qu'affirmait Jacques Chirac en 2000 en disant : "On ne touche qu'à la durée du mandat". Non, en touchant à la durée du mandat, on touche évidemment aux autres dimensions de la vie politique et on fait resurgir cette question à laquelle nous n’avons toujours pas répondu : qui doit exercer le pouvoir en France, le président de la République ou le Premier ministre ?

• Crédits : Raphaël Bourgois - Radio France

D’un point de vue constitutionnel, le quinquennat pose-t-il un problème de fonctionnement ?

Sur ce point, je n'ai pas une vision franco-française. Si on fait du droit constitutionnel comparé, je constate que d'autres pays élisent le président de la République au suffrage universel pour cinq ans. Par exemple, au Portugal, le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel. Et ce n'est pas lui qui gouverne, c'est le Premier ministre. Donc, si le quinquennat aujourd'hui pose un problème de fonctionnement des institutions en France, c'est moins à cause de la durée que du mode de scrutin qui conduit mécaniquement le président de la République qui vient d'être élu à disposer, pendant cinq ans, d'une majorité. La mécanique électorale fait que les élections législatives sont une confirmation, quelques semaines plus tard, du résultat de l’élection présidentielle. Les Français donnent systématiquement une majorité au Président fraichement élu. Par conséquent, il n’a pas besoin de passer des compromis pour gouverner. Il n’a pas besoin de discuter de sa politique, comme le fait par exemple Angela Merkel, qui, elle, est au pouvoir depuis 14 ans et qui, tous les quatre ans, est réélue. Pour gouverner, Merkel est obligée de faire une coalition et sa politique est le fruit de compromis avec les autres formations politiques alliées. En France, nous n'avons pas besoin de cela puisque le chef est élu et que, derrière, il y a une majorité qui suit. Le problème réside donc dans le fait que le mode de scrutin et le calendrier électoral offrent mécaniquement une majorité au Président, ce qui impulse une pratique verticale du pouvoir. Après son élection, le Président n'a plus besoin de négocier ou de discuter, il a une majorité pour lui. Alors que, dans les autres pays, les majorités se construisent projet après projet.

Si on veut changer quelque chose, il vaut donc mieux toucher au mode de scrutin plutôt qu’au quinquennat ?

Ma conception personnelle est qu’il faudrait mettre en place un système parlementaire ou plutôt un système primo-ministériel. Je pense qu’on devrait modifier la Constitution pour dire que le président de République ne préside plus le Conseil des ministres. Et faire que le Conseil des ministres se tienne à Matignon sous la présidence du Premier ministre et non pas à l'Elysée. En faisant cela, on déconnecterait le président de la République des lieux où se décide la politique de la France. On renouerait avec ce que dit la Constitution et on retrouverait un fonctionnement démocratique des institutions puisque c'est le Premier ministre qui, en discussion avec l'Assemblée nationale, élaborerait la politique du pays.

Le deuxième élément, si on veut améliorer le fonctionnement des institutions dans un sens démocratique, moins vertical, moins jacobin, moins jupitérien, est d'introduire la proportionnelle aux élections législatives afin, d'une part, que les différents courants d'opinion politiques soient équitablement représentés à l'Assemblée nationale et que, d’autre part, le Premier ministre soit obligé de construire sa politique en collaboration, en coopération avec les autres parlementaires.

Et pour le quinquennat, on ne touche à rien ?

Il y a quelques temps, j’avais organisé un débat avec mes étudiants de cinquième année de Master qui m'avait surpris. Ils étaient favorables à la mise en place d’un mandat de dix ans parce qu’ils estimaient qu’il faut du temps pour que les politiques et l'action politique produisent leurs effets. Cela m’avait un peu interloqué. On pense souvent qu’en politique on se dirige vers une accélération permanente du rythme et du temps politique. Ce n’est pas forcément le cas.

Il faut se souvenir que la première fois que le Président a été élu au suffrage universel, la durée de son mandat était de quatre ans et qu’il était non-renouvelable. C'était en 1848. Mais selon moi, la durée du mandat n’est pas vraiment le problème. Le problème, c'est d'en finir avec ce dualisme de l'exécutif. On a un exécutif à deux têtes et cela crée du conflit. Il y a eu des conflits entre Mitterrand et Rocard. Il y a eu des conflits entre Fillon et Sarkozy. Il y a eu des conflits entre Hollande et Valls. On ne sait pas trop qui a voulu la déchéance de nationalité. Est-ce Hollande ? Est-ce Valls ? On voit aujourd’hui qu'il y a eu des conflits entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe.

Il existe donc une difficulté à identifier véritablement l'exécutif. Et cela dure depuis 1958. Je pense que le véritable problème est de répondre à cette question : qui doit diriger le pays ? Est-ce le Premier ministre avec l'Assemblée nationale ? Ou le président de la République ? Ma réponse est le Premier ministre avec l'Assemblée nationale. Ce serait une clarification et cela permettrait de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements.