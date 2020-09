Donald Trump peut-il influencer l'élection ?

La pandémie de Covid-19 risque d'avoir une influence majeure sur le résultat de l'élection américaine, mais elle va aussi chambouler complètement l'organisation du scrutin. En effet, beaucoup d'Américains pourraient avoir recours au vote par correspondance, ce qui pourrait entraîner des retards importants sur le réseau postal et donc retarder la date d'annonce du résultat.

Selon les arguments du camp républicain, le vote par correspondance pourrait aussi augmenter le risque de fraude.

Donald Trump lui-même a déjà brandi la menace d'un report, malgré les protestations de son propre camp. Mais le président Trump sait aussi que le vote par correspondance pourrait lui être défavorable. De quels moyens le candidat républicain dispose-t-il réellement pour influencer l'élection ?

Pour répondre à nos questions, nous avons interrogé Laurence Nardon, responsable du Programme États-Unis à l’Institut français des relations internationales.

Donald Trump peut-il décaler la date du scrutin ?

Laurence Nardon : "Ce n’est pas possible parce que la date des élections du 3 novembre est fixée par le Congrès et le changement de président au mois de janvier, c’est un texte constitutionnel. Donc le président n’a pas ce pouvoir-là et les Républicains eux-mêmes, qui sont dans le camp de Trump ont dit qu’il n’en était pas question."

Les minorités sont-elles vraiment dissuadées de voter dans certains États ?

Laurence Nardon : "Dans les années 1960, lors du mouvement pour les droits civiques, un loi fédérale avait été adoptée pour encadrer et réguler la manière dont le vote était organisé dans certains États. Il s’agissait d’être certain que les minorités, dans les États du Sud notamment, pourraient enfin exercer pleinement leur droit de vote.

Cette loi, elle avait une date de fin et lorsqu’elle est arrivée à son terme, la Cour suprême en 2010 n’a pas jugé utile de la renouveler. Or, ce qu’on a vu se produire depuis la péremption de cette loi, c’est que certains États ont mis en place des règles qui entravent le droit de vote des minorités. Dans certains États du Sud, on réclame maintenant pour voter une pièce d’identité avec photo. Aux États-Unis, il n’y a pas de carte d’identité, très peu de gens ont un passeport. La pièce d’identité avec photo, c’est le permis de conduire. Qui n’a pas son permis de conduire ? Très souvent, ce sont les gens issus des minorités les plus pauvres, donc elles ne peuvent pas voter.

L’autre exemple, c’est dans le Wisconsin, où un certain nombre de bureaux de vote ont été fermés, par exemple pour l’absence d’une rampe d’accès pour les handicapés ou autre. Les personnes qui auraient été voter dans ces bureaux doivent se déplacer plus loin, si elles n’ont pas de voiture, c’est compliqué et donc il y a atteinte au droit de vote."

En cas de fraude, Trump peut-il contester le résultat ?

Laurence Nardon : "Non, ça ne s’est jamais vu. Il est évident que s’il y avait une fraude majeure ou un accident nucléaire la veille des élections, on pourrait réfléchir à remettre les choses en cause. Mais lorsque Trump a dit ça, c’était un piège politique qu’il tendait aux Démocrates, qui sont tombés dedans avec enthousiasme en criant au scandale etc. C’était une manière d’attirer l’attention pour le président Trump."

Le vote par correspondance risque-t-il de favoriser la fraude ?

Laurence Nardon : "Cette année, à cause du Covid-10, le vote par correspondance va être très utilisé dans le scrutin de novembre. Il faut que le système postal américain ait les capacités de traiter tous ces bulletins avant le jour du scrutin, pour que les élections se passent bien. Or, il y a depuis quelques années un projet de réforme du système postal fédéral qui va amoindrir les moyens, avec une possibilité que les bulletins ne puissent pas être dépouillés à temps par la poste, ce qui fausserait le résultat. Mais depuis quelques jours on sait que le programme de réforme du système postal est suspendu donc cette polémique est terminée. Trump est inscrit en Floride et vote par correspondance donc c’est un peu ironique qu’il crie à la fraude sur cette méthode de vote."

Le vote par correspondance favoriserait-il les Démocrates ?

Laurence Nardon : "Il est certain que ce sont les gens qui ont peu de moyens qui vont voter par correspondance. Parce que le 3 novembre, c’est un mardi, il faut pouvoir poser un jour pour aller voter, il faut avoir une voiture, souvent. Donc les membres des minorités les plus pauvres dans le pays sont ceux qui ont le plus de mal à aller voter en personne. Ce sont les Américains les plus pauvres, souvent membres des minorités qui vont le plus voter par correspondance et on sait qu’ils votent démocrate."

La démocratie américaine est-elle en danger ?

Laurence Nardon : "Trump est un dirigeant hors norme aux États-Unis, il tient des propos inquiétants sur la démocratie, mais les contre-pouvoirs américains n’ont pas disparu et on peut pointer une certaine hystérie du camp démocrate contre Trump."

Y a-t-il eu fraude lors de l’élection de 2016 ?

Laurence Nardon : "Les enquêtes menées après 2016 pour faire la lumière sur les fraudes montrent qu’il n’y en a pas eues en faveur des Démocrates. En revanche, les enquêtes pointent le rôle vraiment néfaste des usines à trolls russes qui ont tenté d’influencer l’élection en faveur des Républicains. Mais même là, les effets restent difficilement quantifiables. Il y a eu une polémique sur ce point parce que l'administration Trump a refusé de prendre des mesures réclamées par les Démocrates pour entraver les possibilités de nouvelles influences étrangères, notamment russes en 2020. On sait que ces influences sont toujours là, avec des techniques beaucoup plus raffinées en 2020 qu’en 2016. On parle notamment de deepfakes, ces vidéos où on fait dire à une personne de manière très crédible autre chose que ce qu’elle a vraiment dit."

