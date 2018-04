Droits de l'homme à Cuba : "Cela part de tellement loin que cela peut difficilement être pire"

Cuba s'apprête à tourner la page de soixante ans de castrisme. A partir de ce mercredi, les députés vont élire le successeur de Raúl Castro, 86 ans, qui quitte le pouvoir après deux mandats de cinq ans. Le frère de Fidel Castro avait annoncé en 2013 qu'il ne se représenterait pas afin de "laisser la place aux nouvelles générations". Le nom du nouveau président cubain circule d'ores et déjà sur l'île : il devrait s'agir de Miguel Díaz-Canel, le bras droit de Raúl Castro. Pour la première fois, Cuba sera dirigé par un président, né après la révolution. Est-ce pour autant synonyme de changements sur l'île ? Entretien avec Robin Guittard, responsable de campagne pour les Caraïbes à Amnesty International et Emmanuel Colombié, directeur des bureaux Amérique latine de Reporters sans frontières (RSF).

Dans son agenda pour les droits de l'homme, remis au gouvernement cubain, Amnesty International parle "d'opportunité historique". Des changements sont-ils envisageables à Cuba avec l'arrivée d'un nouveau président ?

Robin Guittard : Amnesty International veut dire que l'on doit espérer un changement. Il est temps vraiment de changer la dynamique concernant les droits humains et les libertés fondamentales à Cuba. C’est une opportunité historique non pas tant parce que Raúl Castro s’en va, mais parce qu'une nouvelle génération va assumer le pouvoir. On appelle la nouvelle administration cubaine à dialoguer pour mettre fin à la confrontation historique. Au niveau national, cela veut dire inclure toutes les voix et tous les secteurs de la société cubaine dans la construction d'un futur. Au niveau international, Cuba reste le seul pays des Amériques où Amnesty International ne peut pas se rendre, ne peut pas faire son travail, ne peut pas s’asseoir avec le gouvernement et présenter des recommandations constructives, parler avec la société civile.

Emmanuel Colombié : Nous observons avec beaucoup de précautions l’évolution de la situation. Reporters sans frontières ne fait pas de politique, mais quand on parle de Cuba, on est obligé d’aborder le régime. Cuba est, depuis plusieurs décennies, le pire pays d’Amérique latine pour la liberté de la presse : Cuba est classé 173e sur 180 pays au classement mondial de RSF en 2017. Tout porte à penser que malgré ce changement de présidence, la situation ne va pas ou peu évoluer. Tout simplement parce que le favori, Miguel Díaz-Canel, est un protégé de la famille Castro. Il a gravi les échelons un à un au sein du parti communiste cubain. Il est un pur produit du système et il est très proche de Raúl Castro. Il y a, en tout cas pour l’instant, peu d’espoir pour que les choses changent de façon significative. Notamment pour ce qui est du travail de la presse indépendante et des blogueurs, car la presse privée est interdite par la constitution cubaine.

Si Miguel Díaz-Canel devient le nouveau chef du pays, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Cela part de tellement loin qu’a priori, cela peut difficilement être pire. Donc nous restons très prudents ! Il faut quand même rappeler que Raúl Castro va rester secrétaire général du parti communiste a priori jusqu’en 2021, donc les choses ne vont pas changer du jour au lendemain.

A Cuba, on peut vous envoyer en prison pour un crime que vous auriez pu commettre : le crime de dangerosité.

Difficile, donc, de parler de nouvelle ère à Cuba ?

Robin Guittard (Amnesty) : Notre souhait est qu’il y ait un changement. Plus qu’un souhait, on le voit aussi comme une obligation pour Cuba. Si on regarde la législation pénale cubaine par exemple, en 2018, il n’est pas normal que l'on puisse vous envoyer en prison, non pas pour un crime que vous avez commis mais pour un crime que vous pourriez commettre. C’est le crime de peligrosidad, de dangerosité. Le code pénal cubain permet de pouvoir vous envoyer en prison parce que vous êtes considéré comme une personne potentiellement dangereuse pour la société cubaine et pour les valeurs que la société prétend défendre. En 2018, il n’est pas normal que demeurent ces anomalies dans le système pénal cubain.

Dans notre agenda, il y a aussi des recommandations qui sont beaucoup plus à la portée de Cuba, notamment quand on parle d’abolir la peine de mort. Cuba reste l’un des rares pays d’Amérique latine à maintenir la peine de mort, alors que les autorités cubaines reconnaissent que, philosophiquement, elles sont contre. Mais on reste dans cette polarisation, notamment face aux Etats-Unis, considérés comme une menace. C'est un argument pour les autorités cubaines qui maintiennent un système répressif. A Amnesty International, nous demandons d'abord que l’embargo américain soit levé sur Cuba, et ensuite que les Cubains arrêtent de se cacher derrière l’argument de l’embargo des Etats-Unis pour maintenir un système répressif dans l’île.

Des arrestations courtes et répétées plutôt que prolongées

Avez-vous observé des améliorations sous la présidence de Raúl Castro par rapport à la politique de son frère, Fidel ?

Robin Guittard (Amnesty) : Si on regarde l’évolution de la situation des libertés et des droits au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire depuis que Raúl Castro a assumé le pouvoir en 2006, il y a eu des évolutions positives reconnues par Amnesty International.

Par exemple, la réforme migratoire de 2013-2014 a permis aux Cubains et aux Cubaines de ne plus avoir à demander un permis de sortie pour pouvoir voyager hors de l’île. Forcément, c’est quelque chose de positif. Il y a une grande garantie des libertés de mouvement des Cubains hors de l’île.

Nous avons aussi remarqué que l’évolution a été très lente, encore très contrôlée, et que finalement, cette dernière décennie, les priorités du gouvernement de Raúl Castro se sont plus centrées sur une actualisation du modèle économique, comme on dit à Cuba, que vraiment sur un changement concernant les libertés fondamentales et les droits humains.

Ce qui est intéressant, c’est d’analyser le système répressif. Pour Amnesty International, il a très peu changé. Mais la tactique employée par les autorités cubaines ces dernières années a changé. Aujourd’hui, elles sont moins enclines à vous envoyer en prison pour quinze ans parce que vous êtes considéré comme un dissident ou un défenseur des droits humains. Mais elles vont vous arrêter quinze fois par mois pour deux heures, quinze heures ou deux jours maximum. Cela va être un harcèlement constant. Finalement, la tactique a changé avec Raúl Castro mais le système répressif demeure, avec une surveillance extrêmement profonde de la société cubaine et avec une censure extrêmement présente, notamment sur Internet. Dans son agenda, Amnesty International reconnaît que Cuba a permis la garantie de certains droits humains fondamentaux comme le droit à l’éducation ou à la santé. Mais si on parle d'éducation : d’un côté, le système cubain permet l’accès à l’éducation de sa population, mais de l’autre, il maintient une censure sur Internet qui ne permet pas aux Cubains et aux Cubaines d’accéder librement à toutes les informations.

Emmanuel Colombié (RSF) : Depuis que Raúl Castro a succédé à son frère, nous n’avons pas observé la moindre amélioration. Le régime totalitariste a continué de persécuter les journalistes indépendants et les blogueurs. Ces persécutions peuvent prendre plusieurs formes : ce sont des arrestations arbitraires, des confiscations de matériel, des emprisonnements et des cas de torture de journalistes en prison. La seule chose qui est en train de bouger et de s’améliorer est l’accès progressif à Internet sur l’île. Sachant que cela part de très loin : nous avons des journalistes indépendants et des blogueurs qui tentent de raconter le plus fidèlement possible ce qui se passe dans le pays et ces voix dissidentes, nous commençons à les entendre. Mais ce n’est pas du fait de Raúl Castro et c’est à ce jour la seule perspective réjouissante pour la liberté de la presse. Et ces journalistes, qui sont très courageux, sont régulièrement persécutés.

Les opposants au régime ont-ils encore la possibilité d’exister aujourd'hui ?

Robin Guittard (Amnesty) : Nous ne portons pas de jugement sur le système politique cubain. Ce qui est clair, c’est que ça reste très compliqué d'exprimer des idées de manière pacifique, notamment des politiques qui sont vues comme clivantes ou contraires au système en place. A l’heure actuelle, Amnesty International reconnaît un prisonnier d’opinion à Cuba : un opposant et un activiste politique, le docteur Eduardo Cardet, du Mouvement Chrétien de Libération, qui est emprisonné depuis plus d’un an pour avoir critiqué Fidel Castro après son décès en novembre 2016. Ces trois dernières années, nous avons déclaré onze prisonniers d’opinion, dont des personnes qui sont emprisonnées pour avoir exprimé leurs opinions de manière pacifique ou pour ce qu’elles sont. Cela reste une des réalités à Cuba, notamment pour la dissidence cubaine.

Emmanuel Colombié (RSF) : L’opposition reste faible, elle n’a pas sa place dans les médias : elle est totalement absente, inaudible. Sur le terrain, les alternatives politiques sont extrêmement faibles. C’est un système répressif à parti unique et le système des élections le prouve. C’est un système fermé dans lequel l’opposition n’a aucun relais dans les médias officiels évidemment, ni dans les médias indépendants.