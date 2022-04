Élection présidentielle 2022 - Dispositif spécial sur France Culture

Programmation sur l’antenne et en podcast original sur France Culture, franceculture.fr et l’appli Radio France

France Culture, la radio des idées, se positionne au cœur du débat de la présidentielle pour faire dialoguer chercheurs, penseurs et journalistes au cours des soirées électorales, dans Les Matins de France Culture et dans Le Temps du débat quand le journal de 12h30 interroge chaque candidat : et maintenant, quelles priorités pour l’action gouvernementale ?

Dans l’effervescence du moment électoral, France Culture prend aussi le temps de l’analyse historique et du recul en podcast avec notamment deux nouvelles saisons des Mécaniques de la politique examinent l’effet des crises majeures contemporaines sur la gouvernance politique avec deux grands témoins : Alain Juppé (crise sociale de 1995) et Christine Lagarde (crise économique de 2008).

À l’antenne : 2 soirées électorales conduites par Patrick Cohen, producteur de L’Esprit public et Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Culture avec :

Dimanche 10 avril, de 19h45 à 22h

Avec Yves Bardon (Ipsos), Stéphane Robert (chef du service politique de France Culture), Frédéric Says (éditorialiste des Matins de France Culture), et les membres de L’Esprit public, les journalistes Christine Ockrent et Gérard Courtois, la professeure et ancienne ministre de la culture, Aurélie Filippetti.

Dimanche 24 avril, de 19h45 à 22h

Avec Yves Bardon (Ipsos), Stéphane Robert (chef du service politique de France Culture), Frédéric Says (éditorialiste des Matins de France Culture), Nicolas Roussellier (spécialiste d’histoire politique) et pour L’Esprit public, la journaliste Sylvie Kauffmann.

En podcast : deux nouvelles saisons des Mécaniques de la politique

Mécaniques de la politique / Coordination Grégory Philipps

Disponibles dès le 5 avril

Saison 4 : Alain Juppé face aux grandes grèves de 1995

de Gérard Courtois, réalisé par Vincent Decque

Jacques Chirac a été élu président de la République le 7 mai 1995. Pour écarter Edouard Balladur de sa route vers l’Elysée, il a fait campagne sur la réduction de la « fracture sociale ». Nommé premier ministre en mai, Alain Juppé se retrouve au cœur de la tourmente. Le 15 novembre, il a présenté devant le Parlement une réforme très ambitieuse de la sécurité sociale. En outre, il a annoncé la suppression des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires et entend engager sans délai un plan de redressement de la SNCF, très endettée.

L’objectif est clair : restaurer des finances publiques dégradées et permettre à la France de se qualifier pour la zone euro en 1999. Ce plan met le feu aux poudres. Pendant un mois, la France est paralysée par la grève des agents publics, cheminots en tête, et par des manifestations massives dans tout le pays.

Saison 5 : Christine Lagarde face à la crise financière de 2008

d’Anne-Laure Jumet, réalisé par Vincent Decque

La crise de 2008 prend sa source en 2007 avec la crise des « subprimes », et éclate avec la faillite de Lehman Brothers. Alors ministre de l’Economie et des Finances, Christine Lagarde a vécu au plus près cette période qui a ébranlé le monde et l’économie mondiale.

Eté 2007, dans la torpeur du mois d’août, la France découvre un mot en provenance des Etats-Unis : « subprime », ces prêts immobiliers à taux variable accordés sans aucun contrôle. Outre- Atlantique, des millions de familles modestes accèdent ainsi à la propriété, le rêve américain. Mais quand cette année-là, les prix de l’immobilier baissent, ces mêmes ménages se retrouvent étranglés par des taux qui augmentent. Ils ne peuvent plus rembourser et le prix de leurs maisons est loin de compenser les montants prêtés. C’est alors tout un système qui s’effondre.

Les séries à (ré)écouter :

Les Termes du débat / Emmanuel Laurentin

L'émission Le Temps du Débat explore chaque vendredi, depuis septembre dernier, les mots qui s'imposent dans la campagne présidentielle : Débat, Terrorisme, Sécurité, Candidat, Woke, Travail, Laïcité, Souveraineté, Pouvoir d’achat, Radicalité, Migrants, Financement, Centrisme, Hôpital public, Déclin, Inégalités, Populaire, Responsabilité, Président, Nucléaire, Service public, Université, Extrême droite, Programme, Ruralité, Guerre, Patrie, Corse, Europe… Cette série d'émissions s'attache à analyser les mots qui structurent le débat public.

Superfails : quand les politiques échouent / Guillaume Erner À l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, Guillaume Erner revient sur une série de ratages en politique. Du scandale des diamants de VGE à l'échec de Jospin en passant par la dissolution de l'Assemblée par Chirac, redécouvrez les pires erreurs politiques depuis 1981.

Ils ont pensé… la politique / Gérard Courtois

D’Hannah Arendt, à Alexis de Tocqueville, de John Dewey, à Thomas Hobbes, en passant par Karl Marx et Machiavel, ces six philosophes majeurs ont traversé les siècles, en pensant, en conceptualisant les fondements de la politique moderne, des théories qui font d'eux, encore aujourd'hui, des figures tutélaires irréductibles.

Durant trois siècles, ils ont su observer les rouages du pouvoir, les ressorts de la démocratie, déconstruit les discours pour mieux les repenser et démonter les mécanismes hiérarchiques de la société. Leurs écrits ont traversé les siècles, et font écho plus que jamais dans nos sociétés démocratiques contemporaines.

Un podcast écrit par Gérard Courtois, réalisé par Clotilde Pivin.

Textes lus par Sylvie Granotier.

Les articles :

La bascule présidentielle / Gérard Courtois De Gaulle en ballottage en 1965, Chaban écrasé par Giscard en 1974, Mitterrand élu en 1981, Chirac surclassant Balladur en 1995, Jospin éliminé en 2002, Macron triomphateur en 2017 : rien de cela n'était prévisible six mois avant le scrutin présidentiel.

Mais c'est la campagne qui fait l'élection : un meeting, un ralliement, un sondage, une émission de télévision enclenchent la dynamique qui portera le vainqueur. C'est ce moment-clef, le jour où la campagne a basculé, que nous allons vous raconter...

