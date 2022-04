Élection présidentielle 2022 : Macron et Le Pen en tête, Jean-Luc Mélenchon en troisième place

RESULTATS. Dès 20 heures, retrouvez les premiers résultats du premier tour de l'élection présidentielle : le président sortant termine en tête, devant Marine Le Pën et Jean-Luc Mélenchon.

Ce sera donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen : le président sortant et la candidate du Rassemblement national terminent en tête du premier tour de l'élection présidentielle 2022, avec respectivement 27,6% et 23% des voix, selon les premières estimations de notre partenaire Ipsos-Sopra Steria.

En troisième position, le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon se hisse à 22,2%, très loin devant Eric Zemmour (7,2%), Valérie Pécresse (4,8%) et Yannick Jadot (4,7%), mais sans parvenir à terminer dans le duo de tête et obtenir sa qualification pour le second tour.

Le PS et LR marginalisés

Les deux partis historiques de gouvernement affichent de sévères contre-performances. Avec 4,8%, la candidate de LR Valérie Pécresse ne parvient pas à passer devant Eric Zemmour. Si le score final s'établit en-dessous de 5%, c'est même le remboursement de la campagne qui sera en jeu. La socialiste Anne Hidalgo, pour sa part, termine à 1,7%, ne coiffant que les deux trotskistes Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Elle termine derrière le leader écologiste Yannick Jadot, qui n'atteint pas les 5%, mais aussi Jean Lassalle, le communiste Fabien Roussel et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.

Une abstention importante

L'abstention lors de ce scrutin a été importante : seule l'élection de 2002 a affiché une participation inférieure. Avec 74%, la participation est près de 4 points inférieure à celle de l'élection de 2017.