Élections américaines : les instituts de sondages et leur fiabilité mis en cause

Pour le duel entre Hillary Clinton et Donald Trump en 2016, les sondeurs aux États-Unis s’étaient trompés sur l’essentiel : le nom du vainqueur. Le New York Times, juste avant le début du scrutin, annonçait par exemple qu’Hillary Clinton avait 85% de chances de l’emporter... Mais les sondeurs avaient en partie vu juste, en prédisant que la candidate démocrate obtiendrait plus de voix que son adversaire républicain.

Le vainqueur de la présidentielle aux États-Unis est le vainqueur non pas du suffrage universel, mais du collège électoral composé des grands électeurs, pour lesquels votent les citoyens américains.

Pour les élections de mi-mandat en 2018, les instituts de sondage ont en revanche bien prévu que la Chambre des représentants repasserait sous contrôle démocrate et que le Sénat resterait à majorité républicaine.

Pour le duel entre Joe Biden et Donald Trump, peut-on parler de nouvelle erreur ? Une forte incertitude a marqué la fin du scrutin, alors que Joe Biden était donné vainqueur, avec une large avance de 8 et 10 points, depuis le mois de juillet, par la plupart des enquêtes dont la fiabilité est donc mise en cause, comme en 2016.

En tête des pourfendeurs, ce 6 novembre encore, Donald Trump se sert de cette mise à l'index pour s'en prendre violemment aux résultats qui ne lui sont pas favorables : "Si vous comptez les votes légaux, j'ai gagné. Largement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de voler l'élection". Avant d'ajouter : "Nous avons gagné de manière historique. _Les sondages se sont trompés de manière incroyable_. Il n'y a pas eu de vague bleue."

Apparus pour la première fois dans le monde aux États-Unis, dans les années 1930, les instituts de sondage ne sont pas tous neutres politiquement comme en France. Ils peuvent être internalisés par de grands médias et il existe une myriade de petits instituts partout dans le pays.

Deux grands sondeurs se distinguent aujourd'hui : Rasmussen Reports et un institut récemment créé, Trafalgar group, proches des Républicains et dont les résultats penchent bien souvent en faveur du camp de Donald Trump.

Entretien avec Frédéric Micheau, directeur du département "opinion et politique" de l'Institut OpinionWay et auteur de La prophétie électorale. Les sondages et le vote.

Comment les instituts de sondage se sont-ils structurés sur le territoire américain ?

Les sondages d’opinion sont nés aux États-Unis et les instituts sont liés aux médias dès leur origine.

Le sondage est même un produit d’essence médiatique.

Les premières intentions de vote ont été mesurées en 1824 sous la forme de ce qu’on appelle "les votes de paille", sur les préférences des électeurs. Quoique totalement informelles et artisanales, elles ont été tout de suite publiées par des journaux. Et les pionniers, les premiers sondeurs qui ont monté des instituts au milieu des années 1930 sont des hommes qui avaient une forte proximité avec les médias : George Gallup, Elmo Roper et Archibald Crossley.

Le plus emblématique, Georges Gallup, en fondant American institute of public opinion qui deviendra plus tard le géant Gallup Organization, a prédit avec succès la réélection de Franklin D. Roosevelt, en 1936, avec un échantillon jugé représentatif de quelques milliers de personnes, alors que la revue organisatrice du traditionnel "vote de paille" auprès de plusieurs millions de personnes s'était trompée en donnant pour vainqueur son adversaire.

George Gallup était un universitaire enseignant le journalisme et travaillant sur les médias.

Et il y a aujourd’hui un double modèle aux États-Unis, avec des instituts de sondage, comme nous les connaissons en France, des entreprises privées et indépendantes et, spécificité américaine, de grands médias qui ont internalisé la production des études.

CBS possède un département sondage depuis 1967 et a été imité par NBC, de 1972 à 1988.

Il faut savoir aussi que dans le cadre du système bipartisan dans le pays, certains instituts se réclament des Républicains ou des Démocrates et sondent exclusivement pour leur camp, au niveau local, au niveau national, dans des élections sénatoriales ou dans des élections à la Chambre des représentants.

L’orientation politique de ces instituts de sondage est-elle transparente ?

Si vous regardez dans la presse ou en ligne des résultats de sondages américains, le nom de ces instituts est même parfois suivi entre parenthèses des lettres D, pour Démocrate ou R, pour Républicain.

NBC par exemple aujourd’hui travaille avec l’institut démocrate Change Research.

Trafalgar Group, apparu au grand public cette année et résolument républicain, a souvent, pendant cette dernière campagne, donné un avantage à Donald Trump, tout comme Rasmussen Reports, sans exposer lui au grand jour son orientation politique. Fondée en 2003, cet institut n’"assume" pas encore son tropisme pro-républicain.

La revendication partisane des instituts de sondage aux États-Unis, beaucoup plus claire qu’en France sans être généralisée, est une autre spécificité américaine.

Et il arrive que des médias commandent un même sondage réalisé en partenariat, à la fois avec un institut démocrate et avec un institut républicain, pour garantir l’impartialité des résultats.

Les instituts de sondage sont divers et très nombreux au niveau local, dans chacun des États. Il y en a des centaines. Des universités, comme celles de Monmouth dans le New Jersey ou de Quinnipiac dans le Connecticut, réalisent également des enquêtes.

Un classement de la qualité des sondages est effectué par des organismes, comme FiveThirtyEight qui recense toutes les enquêtes publiées et les note, en fonction de la réussite ou la conformité des intentions de vote, lors d’élections précédentes.

Sans étiquette politique, de grands instituts étrangers, comme le français Ipsos et le britannique YouGov sont bien implantés outre-Atlantique.

Des sondages sont réalisés directement par ABC News, le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal.

SurveyUsa est un des plus importants instituts américains. Et il faut noter que dans le peloton de tête, au niveau national, Gallup ne fait plus de sondages politiques depuis 2012, jugeant alors précisément qu’il s’était beaucoup trompé et qu’il était devenu trop risqué, pour ses services, de faire de la prévision électorale. L’élection de 2016 l’a donc conforté dans ce choix.

Les instituts de sondage américains ont-ils tiré les leçons de leurs erreurs, depuis la victoire de Trump en 2016 ?

Si on constate une surestimation du vote Biden et une sous-estimation du vote Trump, j’en ignore les causes, pour l’instant.

En 2016, il y a eu incontestablement une mauvaise appréhension de la mobilisation électorale de certaines catégories, notamment celle des afro-américains qui avait très massivement soutenu Barack Obama en 2012 et qui s’était moins rendue dans les bureaux de vote.

A cela s’est ajoutée une décision tardive d’une partie significative du Corps électoral qui n’a donc pas été anticipée.

Et puis aussi et surtout, le niveau de diplôme, variable importante, a été mal mesurée.

Les instituts de sondage en France, depuis une vingtaine d’années, utilisent un quota qui est liée au niveau d’éducation des personnes interrogées, y compris des personnes non-diplômées, afin d’avoir toute une série de données, selon les qualifications.

Cette variable, récemment introduite aux États-Unis pour obtenir des échantillons fiables, a été effectivement généralisée cette année, après les conclusions tirées de l’échec de 2016.

Mais cette année, les instituts de sondage aux États-Unis sont confrontés, je pense, à un nouveau problème : une plus forte participation.

La participation pour les élections présidentielles aux États-Unis est historiquement à hauteur de 50 ou 55% contre 80 ou 85% en France, soit trente points de moins.

D’où déjà une plus grande difficulté pour identifier les personnes qui vont ou non vraiment aller voter. Avec une montée aujourd’hui de la participation pour le duel Biden-Trump, cela peut renverser ou du tout du moins resserrer le rapport de force, sachant qu’aux États-Unis, un électeur peut s’inscrire au dernier moment, le jour de l’élection, contre six mois avant, en France.

Les instituts de sondages doivent à la fois tenir compte des "électeurs probables" et des "électeurs cachés", ceux qui passent sous leurs radars.

Et à ce titre, l’hypothèse d’un "électorat caché" pro-Trump, pour 2016 en tous cas, n’a pas de réalité. C’est de l’ordre du fantasme, il n’y a pas de preuves, selon plusieurs études.

Il peut y avoir en revanche des personnes qui dissimulent, qui ne disent pas la vérité et si on réunit l’ensemble des difficultés, cela peut être décisif dans certains États-clés où la victoire se joue à quelques dizaines de milliers de voix près, des écarts de voix très faibles indétectables par les instituts de sondage.

Que peut-on dire alors du mode de communication des résultats des instituts de sondage aux États-Unis ?

Le scrutin américain et le système des grands électeurs en particulier sont difficiles à comprendre en France, d’autant plus qu’il y a des subtilités liées d’abord cette année au vote anticipé qui a battu des records, en raison notamment de la crise sanitaire.

Les élections présidentielles aux États-Unis ont perdu leur unité de temps : on peut s'exprimer plusieurs jours avant la date, accepter les votes plusieurs jours après.

Et c’est un point qui avait déjà été souligné il y a quatre ans : comprendre ce que sont les sondages américains.

Quand, en 2016, les instituts disaient que Hillary Clinton avait 70% de chances d’occuper la Maison Blanche, cela ne signifiait pas qu’elle allait l’emporter avec un score de 70%. Et cela ne signifiait pas non plus qu’elle allait nécessairement gagner le scrutin. Même si 70% était une large majorité, il restait quasiment une chance sur trois pour Donald Trump de sortir victorieux.

Cette année, Donald Trump, selon la moyenne des instituts de sondage, ne possède qu’une chance sur dix d’effectuer un second mandat.

Cette présentation des résultats spécifique au système bipartisan peut avoir un impact sur leurs perceptions, créer une sorte de grille de lecture anticipée de l’élection.

On pourrait dire que tout le monde en France s’attendait à une victoire franche et massive de Joe Biden, en partie en raison de cette présentation des résultats par les instituts de sondage.

Il peut y avoir aussi des phénomènes d’auto-persuasion. Quand on veut à tout prix la victoire d’un candidat pour des raisons idéologiques ou personnelles, on peut être tenter d’aller rechercher des chiffres qui viennent confirmer cette attente.

Cela peut être le cas de certains médias.

On voit bien qu’il existe un tropisme pro-démocrate depuis des années en France.

Peut-être que la surprise ressentie le 3 novembre a été à la mesure des attentes à l’égard d’une élection de Joe Biden.