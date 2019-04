Elections européennes : la campagne chez nos voisins

Reportages | Comment nos voisins font-il campagne pour le scrutin prévu entre le 23 et le 26 mai prochain ? Quels thèmes dominent ? Quels enjeux et dans quels contextes ? Echos en Espagne, en Irlande, en Pologne ou en Hongrie.

Du 23 au 26 mai prochain, des millions d'Européens sont appelés à voter pour élire leurs députés au Parlement européen. La campagne avant ce scrutin prend différentes tournures selon les pays. En Espagne, peu préoccupé par le scrutin, le parti populiste Vox met par exemple en avant le thème d'un retour de la grandeur du pays. En Irlande, les préoccupations se concentrent sur la Politique agricole commune et le Brexit. En Pologne, il est beaucoup question d'homophobie, quand l'immigration et la natalité font débat en Hongrie.

Tour d'Europe au fil de nos reportages diffusés à l'antenne de France Culture.

Podemos en reconquête, Vox en expansion en Espagne

Les élections européennes ne constituent pas une priorité en Espagne. Elles sont quelque peu éclipsées par les législatives du dimanche 28 avril prochain. Podemos est entré en campagne après le retour de son leader Pablo Iglesias. Le parti de la gauche radicale a tenu son premier meeting de campagne le 23 mars dernier devant le Musée Reina Sofia, là où est exposé le tableau Guernica de Picasso. C’est devant ce musée à Madrid que Podemos a célébré son dernier acte de campagne avant les élections européennes. Le parti de la gauche radicale, divisé et affaibli par les dissensions en interne veut faire taire les sondages.

De son côté, le parti d’extrême droite Vox voit grand pour les élections européennes de mai prochain. Vox est crédité de plus de 10% des voix, cinq ans seulement après sa création. Le reportage d’Isabelle Labeyrie se déroule en Andalousie où Vox s’est imposé en quelques mois dans le paysage politique et médiatique. Le parti d’extrême droite compte désormais 12 députés au Parlement andalou depuis décembre 2018. Vox est un parti anti-immigration, anti-indépendance, anti-IVG, anti-élite et il promet de rendre sa grandeur à l’Espagne. Cependant, Vox, souvent comparé au Rassemblement national en France, refuse toutes les étiquettes et récolte l’adhésion des Espagnols sur leur déception vis-à-vis des deux grands partis, le Parti socialiste et le Parti populaire, tous deux usés par le pouvoir et par les scandales de corruption.

L'homophobie, thème de campagne du PiS en Pologne

En Pologne, à Varsovie, des membres de la communauté LGBT sont atterrés par la violence de la campagne menée par le PiS. Après avoir pris pour cible les migrants avant leur arrivée au pouvoir en 2015, le parti ultra-conservateur Droit et Justice vise désormais la communauté LGBT. Le PiS dénonce la Charte LGBT de Varsovie signée le 18 février dernier par le maire de la ville. Rafal Trzaskowski souhaite faire de Varsovie une ville ouverte et tolérante et un refuge pour les personnes LGBT. La Charte prévoit également une éducation contre la discrimination et une éducation sexuelle en accord avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Ce projet d’éducation sexuelle a suscité de violentes critiques de la part du PiS qui n’hésite pas à associer homosexualité et pédophilie dans ces discours et qui estime que cette charge s’attaque aux enfants.

Pac et Brexit au coeur des préoccupations en Irlande

Deux thématiques cristallisent les attentes des Irlandais concernant l’Europe. Tout d’abord, il y a les négociations sur la Politique agricole commune, la PAC. L’économie agricole est un secteur majeur en Irlande et très exposé. Certains agriculteurs irlandais souhaitent sa revalorisation pour qu’elle tienne compte de l’inflation. Deuxième sujet de préoccupation : le Brexit, qui pourrait avoir des conséquences sur le marché agroalimentaire européen. Si la plupart des candidats irlandais au Parlement font campagne pour davantage d’Europe, il reste un domaine, la fiscalité, où l’Irlande n’est pas prête à laisser la main à l’Union européenne. Avec un impôt sur les sociétés à 12,5%, l’Irlande attire les capitaux, les multinationales et notamment les géants du web. L’Irlande ne veut pas s’imposer des contraintes fiscales qui nuiraient à son attractivité à l’échelle mondiale. Reportage de Julien Lagache :

Une campagne nataliste et anti-immigration pour Orban en Hongrie

En Hongrie, le parti du gouvernement de Viktor Orban, le Fidesz, arrive en tête des intentions de vote. Le Premier ministre continue de mener une campagne anti-immigration à laquelle s’ajoute désormais une campagne nataliste. “Nous voulons des enfants Hongrois”, a déclaré Viktor Orban. Les familles nombreuses pourront bénéficier d’une réduction d’impôts, de prêts immobiliers avantageux ou encore d’aides à l’achat d’une voiture. Mais pour l’analyste Tibor Zavecz, seule une petite partie de la population, la classe moyenne privilégiée, va pouvoir bénéficier de ces aides.

