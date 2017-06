Elections législatives : la République en marche largement en tête

Avec 32,2% des voix, le mouvement d'Emmanuel Macron vire en tête. Retrouvez ici tout le détail des résultats du premier tour des élections législatives : estimations nationales, puis résultats circonscription par circonscription au rythme des résultats officiels.

• Crédits : Loic Venance - AFP

La République en marche d'Emmanuel Macron emporte largement ce premier tour des élections législatives, avec 32,2% des voix, selon Ispos Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France LCP AN/Public Sénat, RFI-France 24 et Le Point.

A ECOUTER Dès 19h50, la soirée électorale : analyses et résultats jusqu'à 22h30

Loin derrière, la droite LR/UDI et divers droite atteint 21,5%. Le Front National atteint 14%, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon 11% et le PS et ses alliés atteint 10,2%. L'absentation a atteint un niveau très élevé, avec plus de 50% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes.

Tous les résultats, circonscription par circonscription