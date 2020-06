Elizabeth Rechniewski analyse la "renaissance précaire de Scott Morrison"

Coronavirus, une conversation mondiale | Selon l’historienne australienne Elizabeth Rechniewski, chercheuse en histoire culturelle et coloniale du XXe siècle à l’Université de Sydney, la crise sanitaire risque d’avoir de lourdes conséquences sur l’économie et la politique australiennes.

Elizabeth Rechniewski est spécialiste des rapports entre la France et l’Australie dans la région du Pacifique Sud. Elle s’inquiète des fortes tensions sino-australiennes qui pèsent sur le gouvernement de Scott Morrison. Ce dernier s’est mis à dos son partenaire économique en réclamant une enquête indépendante sur les origines de la pandémie.

Il y a cinq mois, la popularité de notre premier ministre Scott Morrison (ScoMo dans la version vernaculaire tant aimée des Australiens) était au plus bas dans les sondages. Une série d’incendies avait ravagé des centaines de milliers d’hectares en Nouvelle-Galles du Sud, Australie occidentale et Queensland. A la tête d’un gouvernement largement sous la coupe de climatosceptiques qui refusent de reconnaître l’impact du réchauffement climatique dans ce continent aride, Morrison n’avait pu trouver ni les mots, ni les gestes, ni les actions de soutien nécessaires pour faire face à la situation. Des photos montrant les habitants des régions dévastées l’accusant d’impéritie, ou les “firies” (pompiers) refusant de lui serrer la main, faisaient la Une des journaux.

Cinq mois plus tard et tout a changé car l’Australie est plutôt bien sortie - pour le moment du moins - de la pandémie : environ cent décès, dont le quart parmi les passagers d’un bateau de croisière. Il semble que les mesures rapides et fermes prises par le gouvernement aient permis d’enrayer la contagion. Plus de quatre-vingt-dix pour cent des répondants dans un récent sondage (fin avril) pensent que le gouvernement a bien géré la crise.

On soulignera néanmoins l'ironie de la situation : ce gouvernement de tendance néo-libérale, qui avait accusé le gouvernement travailliste au moment de la crise financière de 2008 d’avoir gaspillé le trésor du pays, a déboursé 70 milliards de dollars australiens afin de subventionner les salaires des entreprises en difficulté et garder via le programme "JobKeeper" le contact entre employés et employeurs.

Bien qu’ayant longtemps refusé de réagir aux avertissements scientifiques concernant le changement climatique, Morrison s’est présenté devant les médias chaque jour, encadré par ses conseillers médicaux, pour affirmer qu’il ne faisait que suivre les diktats de la science.

Mais en essayant de sortir de la crise, les défis vont se multiplier, tant sur le plan national qu’international. Car la pandémie a été révélatrice des problèmes profonds qui traversent l’économie australienne. Le secteur tertiaire de l’éducation, par exemple, a été lourdement frappé par la chute des inscriptions de centaines de milliers d’étudiants internationaux (la plupart originaires de Chine) dont les frais sont devenus essentiels à la viabilité du secteur. Ceux qui étaient déjà en Australie, dont la plupart ont perdu les petits boulots qui leur permettaient de boucler les fins de mois, se sont retrouvés sans aucune ressource, ayant été abandonnés par le gouvernement qui a suggéré qu’ils "n’avaient qu’à rentrer chez eux" (bien qu’il n’y ait pas de vols). La réputation de l’Australie en tant que pays accueillant va sans doute mettre longtemps à se rétablir.

Mais la crise du coronavirus a surtout entrainé de fortes tensions avec la Chine. Or, elle est de loin le principal partenaire économique de l’Australie : elle accueille environ trente pour cent de nos exportations et est responsable de près de vingt pour cent de nos importations.

L’extrême dépendance de l’Australie à l’égard de ce géant économique dans les secteurs du charbon et d’autres minéraux, de l’éducation tertiaire et de l’agriculture est soudain devenue de la première importance. Quand l’Australie a proposé une enquête indépendante sur les origines de la pandémie, la Chine - accusant l’Australie de n’être que le laquais des États-Unis - a puni cette audace en imposant un tarif exorbitant à nos exportations d’orge et en interdisant certaines livraisons de bœuf.

Or déjà, bien avant la crise sanitaire, la question de l’influence de la Chine dans la vie politique et économique de l’Australie faisait régulièrement l’objet de vifs débats : on accuse la Chine d’espionnage industriel et commercial - jusque dans nos institutions politiques et gouvernementales - ; d’une stricte surveillance de ses ressortissants - surtout sur les campus universitaires ; de la néfaste présence des Confucius Institutes au sein des universités ; et même d’une tentative (échouée ?) de faire élire un député au parlement.

On ne pourra plus sous-estimer ni éluder ce "problème de la Chine", qui, d’ailleurs, préoccupe la classe politique et de temps en temps la presse et le public depuis la fin du XIXe siècle.

Un véritable tsunami de problèmes géopolitiques (Hong-Kong, Taiwan, le contrôle de la mer de Chine méridionale, les interventions économiques et politiques de la Chine dans les vulnérables îles du Pacifique) s’ajoute à ceux liés à la difficile sortie de crise pour un pays dont l’économie est tellement dépendante de la bonne volonté de ce voisin imprévisible.

Les futurs rapports entre les deux pays seront cruciaux pour sortir de la crise et seront un véritable "casse-tête chinois" pour le gouvernement de Morrison. Ils risquent très probablement de déterminer les enjeux politiques et économiques durant les deux années qui s’écouleront avant les prochaines élections générales de 2022…

