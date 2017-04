Emmanuel Macron et Marine Le Pen vus par leurs militants

Ce seront donc le candidat du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron (23,86% des voix selon les résultats partiels fournis par le ministère de l'Intérieur sur 97% des inscrits) et la candidate du Front national Marine Le Pen (21,43%), qui s'affronteront au second tour de la présidentielle. Pour comprendre ces chiffres, voici une petite anthologie de paroles de militants, diffusées tout au long de la campagne dans nos émissions.

Il est jeune. 40 ans... enfin moi je suis vieille, alors évidemment je le trouve jeune. Et je le trouve très sympa, et pas m'as-tu-vu. Son programme ? Ben c'est pas mal... je vais le lire très attentivement. Ah c'est vrai qu'il est mignon quand même hein, regardez, on a envie de voter pour lui. Une militante

C'est certain qu'il a un esprit de conquérant. À la conquête de l'Elysée, à la présidentielle. Je crois pas qu'on ait vu un homme politique ayant cette conviction et cette volonté de sortir d'un gouvernement, de créer un mouvement politique qui n'existe pas, donc de fédérer des gens à la fois de la gauche et de la droite, et d'avoir ensuite la volonté de gagner la présidentielle, et derrière les législatives. La force d'un homme politique c'est ça. Bertrand Bouygues, responsable du comité "En Marche Bayeux"

Le Macron Tour, Les Pieds sur terre, 6 avril

Je préfère voter Macron que Mélenchon. (...) Je ne suis pas prête aujourd'hui en vieillissant... je veux dire, mon premier vote était pour Arlette Laguiller, alors ça peut surprendre quand je dis aujourd'hui que je ne voterai pas Mélenchon... Mais je crois que le parcours du vieillissement, c'est aussi le parcours de la sagesse et de la raison, et que je ne suis plus prête à aller vers des extrêmes aujourd'hui. Marie-Claude, 55 ans, habitante de Béziers

Les déjeuners de famille, Les Pieds sur terre, 26 janvier

On est dans un contexte de crise énorme, avec un taux de chômage élevé, des gens de plus en plus pauvres, une France divisée.... Avec des Français qui gagnent de l'argent et qui quittent le pays pour des raisons fiscales, financières... Donc moi j'ai tendance à dire "N'allons pas vers les extrêmes mais voyons qui est là pour rassembler"... (...) Essayer d'avoir quelqu'un qui va se dire "Moi je m'en fous d'où tu viens, t'es dans mon équipe, allez on va bosser. Et je m'en fous que tu sois communiste, socialiste, ancien chiraquien, vert, écolo...". Alors ça, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, ça peut complètement exploser et ne pas marcher, et j'en suis tout à fait conscient. Mais j'ai envie d'y croire, voilà. Un trentenaire, pour Macron

Les déjeuners de famille, Les Pieds sur terre, 21 avril

Je n'étais pas convaincue par l'offre politique qui existait avant En Marche ! C'est quelque chose qui me travaillait, mais je ne me reconnaissais pas nécessairement dans ce qui nous était proposé, et pour une fois, je trouve dans ce mouvement une occasion... déjà un mouvement véritablement citoyen qui laisse la place à tous, qui donne à chacun la possibilité de s'exprimer, c'est ce qu'on a vu pendant "la grande marche". Je suis arrivée dans le mouvement en faisant justement cette opération de porte à porte, et c'est ça qui m'a plu, le contact avec les gens, et c'est d'aller jusqu'au bout, d'essayer de comprendre ce qui se passe avant de proposer à tout va. Sélène, 24 ans, étudiante au Mans et bénévole pour En Marche

Parcours de militants politiques, LSD, La série documentaire, 30 novembre 2016

J'ai pris le métro pour venir, j'avais peur. Ils sont bien gentils tous ces bobos, mais est-ce qu'ils prennent le métro ? Moi je dis priorité aux Français, voilà. Priorité à moi, à mes enfants. L'autre jour on a été voir les bateaux, les péniches là, qui passaient, les ponts qui s'ouvraient... on est rentré par un quartier, on était les seuls Blancs." Une femme rencontrée au meeting parisien de Marine Le Pen

Le Choix de la rédaction, 19 avril

Je détestais la politique, je déteste toujours la politique... parce que je trouve que la plupart des gens dans ce milieu-là ne sont pas réglos, ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas d'idéal de vie, ils ne cherchent pas à défendre leur pays, à défendre les gens. Je trouve que c'est tellement la langue de bois que ça me dégoûte. (...) Dès qu'on ose émettre une idée qui ne va pas dans le sens du socialisme actuel, on est forcément populiste. Par exemple, si on dit "Moi je veux revenir à des frontières". (...) Y a des millions qui frappent à la porte, on n'a pas les moyens, moi j'ai pas les moyens d'inviter tous les jours chez moi dix personnes, je sais pas le faire (...) Je me dis ok, donc on trouve des moyens quelque part pour aider [les migrants]... pourquoi ? Les personnes avec la maladie d’Alzheimer, c'est des tas de famille qui se détruisent pour tenter de les aider tellement c'est une maladie qui est dure. (...) Ce qui m'a touché chez les gens du FN aussi c'est leur sincérité, parce que je me dis que des fois ils vont se battre, ils sont attendus par des gens qui se disent "antifa", et ces gens-là viennent à chaque fois armés et les agressent. Une femme de Quimper, militante au FN depuis un an et demi, qui a refusé de donner son prénom

Moi je suis du FN depuis 1974, je vote pour eux, je changerai pas, alors ça c'est net point, clair et précis. [Marine Le Pen] est moins sectaire que le papa, disons qu'elle dit moins de conneries. Elle semble plus humaine, plus proche des gens. C'est une femme, ça veut tout dire." Une militante de Béziers

Moi, Jean-Marie Le Pen personnellement ça a été comme un second père, un père spirituel. Il a eu des problèmes avec sa langue fourchue de temps en temps... mais c'est sûr, je lui cracherai pas dessus, jamais. (...) Mais je préfère de loin le Front national de Marine. (...) Les mots ont changé, les époques ont changé, mais grosso modo c'est les mêmes fondations. Un militant de Béziers

Le plus grave et le plus urgent à mon avis c'est l'islamisation de la France. Quand on va se réveiller, ce sera peut être un peu tard ; ça me fait peur plus que le reste, le coup d'arranger les retraites, les payes, les salaires... ça c'est une salade qu'on peut gérer nous-mêmes sans le problème de l'islam. Parce que ça nous servira à rien d'avoir tout réglé les problèmes si on est envahi par les musulmans. (...) Il y a beaucoup de mouvements politiques qui sont d'accord avec Marine, vous avez Les Identitaires, vous avez Résistance républicaine, vous avez Riposte laïque... tous ces gens-là sont des patriotes et ils veulent que la France et que les Français passent d'abord, ce qui me paraît normal. Un militant de Haute-Marne

Aujourd'hui sur toute la scène politique française, c'est le seul vraiment parti patriotique. Elle l'a dit dans son discours, la patrie c'est la nation, la culture française, les rituels français chrétiens, et aujourd'hui c'est le seul parti qui dit qu'il est vraiment chrétien et qu'il veut imposer ça à la France, sans renier les autres cultures, mais que ce soit la culture principale de la France. (...) Si Marine le Pen n'est pas élue ça continuera à se dégrader pendant des années et ça finira certainement en guerre civile, comme ça l'a été au Liban il y a plusieurs années de ça. On voit bien que plusieurs cultures dans un même pays ça ne peut pas fonctionner.

Oui c'est un grand risque, avec tous les attentats qu'on voit depuis le début, forcément, on y croit, oui. Si on continue la vie politique à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça ne va jamais cesser. C'est des politiques laxistes. Le laxisme au niveau de la police, de la justice, tout ça, forcément, il y a du profit pour toute la délinquance, la racaille, jusqu'aux attentats. Deux jeunes militants de 20 ans et 32 ans