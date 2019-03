Emmanuel Macron face aux intellectuels : 8 heures de débat en 8 vidéos

Il fallait choisir, c'est fait : 8 extraits de cette soirée, pas un de plus, illustrant quelques moments et thèmes clefs de la rencontre entre Emmanuel Macron et une soixantaine d'intellectuels.

8 heures de débat, 64 intellectuels, des sujets sur tous les domaines : économie, environnement, société, politique de la recherche, culture... Nous avons choisi 8 moments qui ont marqué cette soirée, à retrouver en intégralité en audio et en vidéo par ici.

Pascal Bruckner et la "guerre civile larvée"

Démarrage en côte pour le débat : l'essayiste Pascal Bruckner fustige les scènes d'émeute lors de la manifestation des gilets jaunes le week-end dernier, parlant de "guerre civile larvée" et appelant Emmanuel Macron à y mettre un terme.

Agathe Cagé sur la notion "d'investissement public"

La spécialiste de l'éducation Agathe Cagé donne le ton de plusieurs interventions du soir, appelant à distinguer "l'investissement public" des simples "dépenses publiques", et pointant le risque des inégalités croissantes.

Daniel Cohen et les scénarios d'évolution de l'économie

Prospérité ou croissance très faible? L'économiste Daniel Cohen décrit les scénarios qui nous attendent. Et les choix qui vont avec.

Claudia Senik et l'ennemi commun

Comment fait bloc? Avec un bien commun - ou un avec ennemi commun, comme le suggère l'économiste Claudia Senik, qui évoque "le réchauffement climatique", par exemple.

Macron sur la laïcité

"La loi de 1905 et rien que la loi de 1905". Emmanuel Macron passera un long moment (près de 15 minutes) à expliquer sa position sur la laïcité. Dans cet extrait, il dénonce la confusion entre "le fait cultuel, le fait culturel et le fait migratoire", le tout venant "s'écraser sur la laïcité".

Jean Viard sur les gilets jaunes

Le sociologue Jean Viard, pourtant soutien d'Emmanuel Macron, l'accuse d'avoir accru la fracture entre les métropoles et les territoires ruraux. "Dans les métropoles, les citoyens sont incarnés. Mais dans le périurbain, il y a les fils de prolos : c’est eux qui sont en révolte. On leur demande de ressembler à la métropole, de circuler en vélo, mais ils ne peuvent pas !"

Réjane Sénac et le rôle du droit

La politiste Réjane Sénac intervient sur le rôle du droit dans la lutte contre les inégalités et souligne le décalage entre les principes du droit et leur réalité, comme le fait que 50 ans après la proclamation "à travail égal salaire égal" le résultat soit encore à conquérir. Elle refusera de rendre le micro avant la fin de son intervention (à voir un peu avant la fin de la vidéo), en rappelant au passage que les hommes étaient largement majoritaires dans ce débat : "On n'est pas nombreuses, donc on tient la parole, le pouvoir et le savoir, c'est ça", dit-elle.

Emmanuel Macron sur le morcellement des idéologies

Pour finir, un passage illustrant assez bien certains développements d'Emmanuel Macron : dans cet extrait, il plaide pour la constitution d'un "récit" à bâtir, assumant des divergences et pointant le "morcellement des idéologies", qui nous force à redéfinir une vision pour limiter les tensions.