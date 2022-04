Emmanuel Macron largement réélu face à Marine Le Pen mais sous pression et avec une abstention record

Emmanuel Macron est entré dans l'Histoire ce dimanche 24 avril 2022 en réussissant l'exploit d'être le premier président de la Ve République réélu au suffrage universel direct hors cohabitation. Avec 58,2% des voix selon l'estimation de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria. Une large victoire mais pour beaucoup portée par un barrage à Marine Le Pen. La dirigeante du Rassemblement national s'incline une troisième fois lors d'une présidentielle mais elle permet à l'extrême droite d'enregistrer un score historique. Autre record pour la Ve République, à l'exception de 1969, l'abstention d'un peu plus de 28%.

Victoire nette et inédite d'Emmanuel Macron mais sous très fortes pressions

Le président-candidat a réussi son pari. Sa victoire a été accueillie par une marée de drapeaux français et européens brandis par ses partisans réunis au pied de la Tour Eiffel au son de 'One more time' de Daft Punk. Comme beaucoup le prévoyaient, l'écart entre les deux prétendants à la présidence s'avère plus serré qu’il y a cinq ans. En 2017, Emmanuel Macron avait largement distancé Marine Le Pen, avec 66,10% des suffrages. Il passe cette fois sous la barre des 60% et devra prendre en compte le mécontentement très clairement exprimé par l'abstention, le vote blanc, les réponses dans les enquêtes d'opinion ou les messages et les mots-clés sur les réseaux sociaux. Sans oublier le passif des "gilets jaunes", de l'opposition à la réforme des retraites ou encore les récentes critiques sur sa suffisance, son arrogance pendant le débat d'entre-deux-tours.

Durant toute sa campagne, celui qui était entré à l'Élysée en 2017 en "Jupiter" a promis qu'il allait "changer" de méthode pour "associer davantage nos compatriotes". "Je ne crois qu'à une seule chose dans ce moment, c'est de réconcilier la bienveillance et l'ambition", a affirmait-il vendredi lors de son dernier meeting à Figeac. Le 15 avril, sur notre antenne, il relevait une responsabilité des intellectuels et des politiques “à reconsidérer notre démocratie par rapport à cette relation à la radicalité", à “cette volonté de pureté”. Et pour l'avenir, "Il faut réussir à ce que nos compatriotes soient associés eux-mêmes à l'action, surtout quand ils en sont les dépositaires. C'est ça ce que je veux réussir à faire, ce qui est un changement profond. C'est une réforme de l'État autant que des institutions".

Nouvelle défaite pour Marine Le Pen mais l'extrême droite au plus haut

Marine Le Pen a essuyé dimanche sa troisième défaite à la présidentielle, mais à un niveau élevé inégalé pour l'extrême droite, qui devrait rester une force dominante de l'opposition à Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national a réuni autour de 42% des voix selon les estimations, soit environ 8 points de plus et 4 millions de voix supplémentaires qu'en 2017. "Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (...) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire", a-t-elle déclaré très rapidement après 20 heures depuis son QG électoral, au Pavillon d'Armenonville, un ancien relais de chasse situé à la lisière du Bois de Boulogne, dans l'Ouest parisien.

Arrivée en tête en Guadeloupe avec 69,6% des voix, en Martinique (60,87%), à Saint-Barthélemy (54,73%), en Guyane (60,70%), ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%), Marine Le Pen a tenu à remercier les Outre-mer : "Cette France trop oubliée, nous, nous ne l'oublions pas".

"Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français", a promis la candidate du Rassemblement national qui avait déclaré pendant la campagne qu'il s'agissait de sa dernière présidentielle. Et d'ajouter : "Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps". "Je redoute le troisième tour social qui se fera dans les rues", a réagi de son côté sur France 2 le maire RN de Perpignan Louis Aliot.

En 2017, quinze ans après son père, Jean-Marie Le Pen, la candidate avait déjà permis à son parti d'atteindre un score jamais égalé : 33,94% des Français ont voté pour la cheffe de file du Front national.

Le taux d'abstention s'est élevé à 28%, selon les instituts, soit le plus haut niveau pour un second tour depuis l'élection de 1969 qui avait vu la victoire du gaulliste Georges Pompidou face au centriste Alain Poher.

