Emmanuel Macron - Marine Le Pen : dans le détail de leurs propositions pour la présidentielle 2022

L'affiche est la même qu'il y a cinq ans mais certains thèmes ont pris le dessus, surgi ou disparu. Et Emmanuel Macron doit composer avec son bilan. Les programmes de deux qualifiés pour le second tour du 24 avril divergent sur bien des points. Voici par grandes thématiques pourquoi.

Le pouvoir d'achat

Avec l'inflation grandissante, le thème s'est imposé dans la campagne présidentielle par le prisme des prix de l'énergie. Ce qui a, proportionnellement au revenu, le plus de conséquences sur les budgets des ménages les plus modestes. Sans oublier que c'est la hausse du prix de l'essence qui a mené au mouvement des "gilets jaunes".

Marine Le Pen prévoit de faire passer la TVA de 20 à 5,5 % sur les carburants, fioul, gaz et électricité, qu'elle souhaite considérer comme des biens de première nécessité. Le gain serait en moyenne d'une dizaine d'euros sur un plein de gazole. La perte pour les finances publiques en revanche d'une dizaine de milliards d'euros.

Emmanuel Macron lui veut prolonger le bouclier tarifaire sur l'énergie s'il est réélu et compenser financièrement les "gros rouleurs", ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Les finances publiques seraient mises à rude épreuve, les mesures préalablement instaurées par le gouvernement ayant déjà coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros.

Pour augmenter le revenu des Français, les deux candidats proposent aussi des mesures salariales.

L'environnement

Préoccupation majeure des Français d'après les enquêtes d'opinion, l'écologie n'a pourtant pas été vraiment au coeur des débats du 1er tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats ont en commun de défendre la relance de la filière nucléaire française. Tout en promettant d'investir dans le solaire et l'éolien, pour Emmanuel Macron, avec notamment l'implantation de 50 parcs éoliens d'ici 2050.

Marine Le Pen entend développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables (solaire, biogaz, bois) mais sans mettre un euro dans le développement de l'éolien. La candidate du Rassemblement national souhaite même un moratoire sur l'énergie éolienne.

La sécurité

Cela reste l'un des thèmes sensibles de cette campagne. Les propositions d'Emmanuel Macron figurent déjà dans le projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, issu du Beauvau de la sécurité présenté en conseil des ministres il y a un mois et pas encore voté. Cette loi-programme représente un effort de 15 milliards d'euros sur cinq ans dont la moitié porte sur les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Mais dans le cadre de la campagne l'accent est mis sur le quotidien avec la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie et le doublement du nombre de policiers sur le terrain.

Fermeté revendiquée chez Marine Le Pen face au supposé laxisme des institutions. On retrouve une loi de programmation d'un milliard et demi d'euros par an pour la sécurité et la justice pour créer 7 000 postes de policiers, 3 000 agents administratifs, pour remettre un nombre équivalent de policiers sur le terrain. Mais aussi l'obligation pour les villes de plus de 10 000 habitants d'avoir une police municipale. Marine Le Pen veut également doubler le nombre de magistrats, ce qui est peu ou prou l'équivalent de la promesse d'Emmanuel Macron de recruter 8 500 magistrats et personnel de justice.

La politique pénale est l'une des différences majeures entre les deux candidats. Chez Marine Le Pen, les forces de l'ordre bénéficieraient automatiquement de la présomption de légitime défense, les aménagements et réductions de peine seront limités, la perpétuité, réelle.

La réforme des retraites

C'est un sujet qui suscite toujours énormément de contestation. La réforme dite "systémique" voulue par le candidat Macron en 2017 ayant été suspendue à cause de la pandémie. Les positions des deux candidats sur le sujet ont évolué ces derniers mois et encore très récemment. Désormais, c'est sur le paramètre de l'âge que s'appuie l'essentiel de la réforme proposée par le candidat Macron : avec le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans d'ici 2030 ou 2032. Dernière concession faite par la président-candidat : une clause de revoyure au moment du passage à 64 ans (avec l'idée qu'on pourrait s'arrêter là finalement).

En face, Marine Le Pen a changé de braquet en cours de campagne : alors qu'elle proposait de ramener l'âge de départ à 60 ans, elle prévoit désormais de le maintenir à 62 ans, mais d’ouvrir la retraite à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans et disposant de 40 annuités de cotisations.

La fonction publique

Les propositions d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen dessinent à la fois les conditions de recrutement et de travail pour les 5,7 millions de salariés de la fonction publique. Elles dessinent aussi une certaine vision du rôle de l’État et des services publics. Contrairement à 2017, Emmanuel Macron ne propose plus de baisse du nombre de fonctionnaires. Et Marine Le Pen se pose en défenseur des services publics. Elle déplore leur démantèlement, imputable "aux attaques d'Emmanuel Macron et aux technocrates de Bruxelles". Même si le chiffrage de son programme prévoit aussi une baisse de 10% du budget de fonctionnement des agences de l'État. Elle plaide pour le maintien du statut de fonctionnaire et dit vouloir revenir sur la réforme de la haute fonction publique et du corps préfectoral et la fin de l'ENA entérinées par le président-candidat. Au statut de fonctionnaire, il préfère des recrutements par profils, les appels à projets, la contractualisation et annonce une refonte de la rémunération des fonctionnaires, sans plus de précisions. Pour les enseignants, il souhaite une rémunération au mérite, une augmentation pour ceux qui accepteront de nouvelles tâches.

L'éducation

L’école est un élément clef de notre société avec ses 12 millions d’élèves et ses 800 000 enseignants. Au niveau pédagogique, Emmanuel Macron souhaite renforcer l'apprentissage du français dans le primaire et en 6e. Idem pour les mathématiques avec des heures supplémentaires et un enseignement remis dans le tronc commun au lycée.

Marine Le Pen avance elle une augmentation générale de 3% des salaires des enseignants. La candidate du Rassemblement national promet une refonte des programmes scolaires, en particulier en français, en mathématiques et en histoire-géographie. Et elle entend également renforcer l'autorité de l'institution scolaire, en instaurant le port de l'uniforme obligatoire dans le primaire et au collège.

Culture : le patrimoine pour Marine Le Pen, le bilan avant tout pour Emmanuel Macron

Et la culture dans tout ça ? Avant le premier tour, beaucoup se sont déjà posé la question face aux programmes des douze candidats et candidates. Triste vacuité (constante) confirmée pour cette présidentielle et malgré des enjeux accrus : la culture est très loin d'apparaitre comme un thème de campagne majeur ! Emmanuel Macron a dit le regretter sur notre antenne mais certains dans son entourage regrettent son peu de dynamisme sur la question. Il se félicite de son soutien pendant la crise sanitaire, promet de ne pas revenir sur le statut des intermittents et parie sur un pass culture renforcé ainsi que sur la création d’un métavers artistique, un monde virtuel qui éviterait de dépendre d'opérateurs anglo-saxons ou chinois.

Marine Le Pen mise elle sur le patrimoine, avec notamment un service national du patrimoine de six mois renouvelables, ouvert aux 18-24 ans, sur la base du volontariat et un grand plan musées.

Mais un seul mot lié à la culture a pris le dessus chez les deux candidats : la redevance. Et l'un comme l'autre souhaite la supprimer. Marine Le Pen promet une privatisation de l'audiovisuel public, quand Emmanuel Macron en garantit l'indépendance, avec la piste d'un budget voté pour cinq ans. Cette réforme inquiète de nombreux professionnels, y compris de la création cinématographique et télévisée.

Des programmes vantés "à l'équilibre", mais pas les comptes

La dette publique n’aura pas été un débat des élections. Les chiffrages des programmes des deux finalistes se disent "à l’équilibre", mais tablent sur des conditions monétaires inchangées à l’avenir. Est-ce bien réaliste ? Réponse dans la Bulle économique de Marie Viennot du 16 avril.

Volontarisme, multilatéralisme, Europe : le monde vu par Emmanuel Macron

Depuis son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron a multiplié les initiatives ambitieuses. Sans se décourager et généralement sans parvenir à faire bouger les lignes. S’il entame un nouveau quinquennat, optera-t-il pour une politique étrangère plus réaliste ? Analyse à lire ici de Bertrand Gallicher.

Indépendance, bilatéralisme et "realpolitik" : le monde vu par Marine Le Pen

La vision des affaires mondiales et de la place de la France sur la scène internationale développée par Marine Le Pen pendant sa campagne électorale est en rupture complète avec celle d’Emmanuel Macron. La candidate RN prône pour la France des relations bilatérales dans un "concert des nations". Analyse à lire ici de Christian Chesnot

Europe : deux visions diamétralement opposées

Différence fondamentale avec 2017, Marine Le Pen ne propose plus de sortir de l'Union européenne, et donc de la zone euro, et ces élections se déroulent pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ce qui renforce la posture européenne d'Emmanuel Macron. Pour la candidate du Rassemblement national, il s’agit de protéger la France des règles européennes qui brident son indépendance, alors que son adversaire voit l’UE comme un instrument de la puissance française, et de la protection des Français dans la mondialisation.

