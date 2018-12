En Espagne, Vox donne des voix à l'extrême droite

Un "tremblement de terre" qui "change le panorama politique national". Voici comment "El País", le plus grand quotidien généraliste d'Espagne, analyse l'arrivée de Vox au Parlement andalou. C’est la première fois que ce jeune parti souverainiste, eurosceptique et ultra patriote intègre une institution significative dans le pays, la première fois également que l’extrême droite pèse sur le débat national depuis la fin du franquisme. Même si les politologues relèvent le contexte local de ce résultat : une démobilisation de la gauche au pouvoir depuis 36 ans dans cette région et une fragmentation de la droite. La récente polémique autour de l'exhumation de Franco pourrait aussi avoir jouer selon certains.

Inspiré par Marine Le Pen et Donald Trump

Les médias ont commencé à parler de la formation national-catholique quand elle parvint à remplir une salle de 9 000 places à Madrid en octobre dernier. Les sondages prédisaient tout au plus 6 ou 7 sièges, certains mettaient même en doute la capacité du parti à faire élire un député au Parlement andalou. Le résultat est sans appel. Vox, qui n’existait pas dans le débat politique espagnol il y a encore deux mois, est arrivé à ses fins en déroulant un discours anti-immigration, hostile à l’avortement et au féminisme, violemment opposé à l’indépendantisme catalan qu’il taxe de putschiste et qu’il combat jusque dans les tribunaux. Autres arguments de campagne récurrents à destination de la région la plus peuplée d'Espagne, frappée par le chômage et principale porte d'entrée de l'immigration en Europe : la fin de l'autonomie des régions au nom des économies budgétaires et de la défense de l'unité de l'Espagne et l'abolition de la loi contre la violence machiste.

Xénophobe et eurosceptique, Vox puise ses inspirations chez Marine Le Pen, qui n'a pas manqué de le féliciter sur Twitter, et chez Donald Trump. L’Espagne doit être "grande à nouveau". Et "la Reconquista commencera sur les terres andalouses", clamait récemment la formation sur fond de vidéo de son leader à cheval, allusion à la reconquête espagnole sur les musulmans entre les VIIIe et XVe siècles.

Un leader de 42 ans très en verve

Le président de Vox est né un 14 avril, premier jour de la seconde République espagnole, souligne "El País". Dans un portrait publié ce lundi, le quotidien de référence voit en Santiago Abascal un "fan de Marine Le Pen" et évoque son grand-père franquiste à Amurrio (dans la province de l'Alava) et son père, responsable du parti de droite Alianza Popular dans le Pays basque.

Santiago Abascal est justement un ancien militant au Pays basque du Partido Popular, qu'il a quitté en désaccord sur la politique antiterroriste. Il a beaucoup misé sur les déçus de la droite traditionnelle, du PP et du gouvernement de l'ancien Premier ministre Mariano Rajoy. Pour lui, les gens "sont fatigués du progressisme (...) et de l'absence de réaction des droites dans toute l'Europe". Alors que le PP rassemblait toute la droite, y compris sa frange extrême, depuis le rétablissement de la démocratie à la mort du dictateur Franco en 1975, "cette capacité a volé en éclats", estime Jose Pablo Ferrandiz, de l'institut de sondages Metroscopia, interrogé par l'AFP.

Celui qui a également présidé la Fondation pour la défense de la nation espagnole a multiplié les déclarations choc ces derniers mois, en défendant au passage la chasse et la tauromachie. L'ancien député aime aussi par exemple à interroger les nationalités des meurtriers de femmes espagnoles, sans toutefois vouloir donner d'informations précises au journaliste qui les lui demande (à 48" dans la vidéo).

Beaucoup ont enfin remarqué le goût d'Abascal à se mettre en scène dans des vidéos à la musique et à la réalisation très emphatiques, comme ce "Nouveau commencement" publié il y a un peu plus de deux ans :