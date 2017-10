En Marche mise tout sur le web

« Les journalistes ne m'intéressent pas, ce sont les Français qui m'intéressent, c'est ça qu'il faut comprendre », avait répondu Emmanuel Macron à un journaliste de France 2 qui lui demandait pourquoi il « parlait peu » à la presse. C'était le 4 septembre dernier à Forbach (Moselle) lors de la visite du président de la République dans une école.

En Marche veut constituer son propre média, et alors ? Réécoutez le billet politique de Frédéric Says le 10 juillet dernier

Ce qui est exploité jusqu'à présent repose principalement sur du contenu vidéo viral (argumentaires, interviews...) ou la diffusion de contenu en direct via Periscope ou Facebook Live.

Mardi 3 octobre, le premier Facebook Live du Premier ministre Edouard Philippe a rassemblé plus de 13 000 spectateurs. Il promet de renouveler l'exercice chaque semaine; deuxième rendez-vous prévu ce mercredi 11 octobre à 18h30. Facebook, Twitter, mais aussi Instagram et Snapchat, les réseaux sociaux sont surexploités par la République En Marche. Cet été, le mouvement avait annoncé vouloir développer sa propre production de contenu. Objectif avancé : s'adresser directement au citoyen.

Paula Forteza est souvent dépeinte par les médias comme "la geek de l'Assemblée". Cette députée La République En Marche est l'une des 3 parlementaires à l'origine du "Lab" destiné à "l'innovation politique". Ce dispositif à but plus interne au groupe parlementaire, qui vient d'être initié et pas encore tout à fait défini, doit permettre aux députés d'échanger et de travailler en amont des débats à l'Assemblée et ainsi de devenir "plus collaboratifs, innovants et démocratiques" et tournés vers le citoyen, explique Paula Forteza.

Paula Forteza, députée La République en Marche - (Aucun(e))

Écouter Écouter Paula Forteza, députée LREM Paula Forteza, députée LREM

Julia Sirieix s'est rendue au nouveau QG de la République En Marche, accueillie par un "Welcome" des Jeunes Avec Macron, au cœur du deuxième arrondissement de Paris. Ludovic Bain est devant son ordinateur. Cet étudiant en finance de 22 ans a rejoint le mouvement en août 2016 quand Emmanuel Macron a quitté le gouvernement. Il dédie une partie de son temps à la coordination nationale des Jeunes avec Macron et à la production numérique, pour informer et relayer les actions des marcheurs.

• Crédits : Julia Sirieix - Radio France

Ludovic Bain fait partie des Jeunes avec Macron - Julia Sirieix (Radio France)

Ces initiatives des Jeunes avec Macron sur la communication numérique sont aussi utilisées par La République En Marche. Sur leur site, on retrouve une série de vidéos mettant en images des députés.

Écouter Écouter Ludovic Bain, Jeunes Avec Macron Ludovic Bain, Jeunes Avec Macron

"On produit des vidéos pédagogiques autour de grands sujets qui touchent à l'actualité parlementaire et politique : pourquoi on vote cette loi, pourquoi on fait cet amendement...", explique Joacquim Berenguer, attaché de presse de La République En Marche.