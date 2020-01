Enseignants : la peur du déclassement ?

Le temps du débat, le rendez-vous quotidien de l’actualité débattue en direct d’Emmanuel Laurentin reçoit Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Mardi 7 janvier 18h20

De l'aveu même du gouvernement, sans revalorisation substantielle de leur rémunération, les enseignants pourraient être les grands perdants du nouveau mode de calcul prévu par le projet de réforme des retraites. Leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, a tenté de les rassurer. Pourtant, l'inquiétude ne retombe pas.

Trois mois après le suicide de Christine Renon, directrice d’école de Pantin, et en pleine crise sociale sur tout le territoire, Emmanuel Laurentin reçoit Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, co-auteur avec Edgar Morin du dernier livre « Quelle école voulons-nous ? », Laurent Frajerman, chercheur associé au centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1 Sorbonne), spécialiste de l’engagement enseignant du XXe à nos jours et Inès Bettaieb, professeur d’anglais au lycée Simone de Beauvoir de Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise).

