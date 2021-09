Entretien exclusif avec Nicolas Sarkozy dans À voix nue

Un entretien produit par Marie-Laure Delorme, dès le 20 septembre de 20h à 20h30 sur France Culture et en intégralité sur franceculture.fr et l’application Radio France.

Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française entre 2007 et 2012, est l’invité de l’émission À voix nue sur France Culture pour une série de cinq entretiens exclusifs. Durant deux heures et demi, il livre ses réflexions sur une vie dédiée à la politique et se confie sur son rapport à la culture et à l’art.

Chaque semaine, l’émission À voix nue recueille les paroles, réflexions et confessions de celles et ceux qui marquent notre temps. Nicolas Sarkozy, interrogé par Marie-Laure Delorme, ne s’était jamais livré aussi longuement sur une radio, dans cette série d’entretiens enregistrée dans les conditions du direct. À l’occasion de la sortie de son ouvrage Promenades (Herscher), le 22 septembre prochain, il revient sur sa passion de l’art, des artistes, de la culture, fil directeur des cinq émissions, mais évoque aussi son goût pour la différence ; parle de sa mère et de son grand-père maternel avec des mots jamais entendus ; explicite son rapport d’homme pressé au temps et son sentiment quant à la fin de vie.

Nicolas Sarkozy : un président et toutes ses vies

5 entretiens de 30 minutes menés par Marie-Laure Delorme

Du 20 au 24 septembre sur France Culture, franceculture.fr et l’appli Radio France

Épisode 1 : Le choix de la politique (à l’antenne le 20/09 à 20h)

Maire de Neuilly, ministre de l’Economie, ministre de l’Intérieur, Président de la République française. Nicolas Sarkozy se veut aujourd’hui en dehors de la politique, même si tous les regards se tournent vers lui à chaque élection.

Épisode 2 : La passion de la culture

Dans Promenades, il fait l’impasse sur la musique et le cinéma, deux passions, pour parler romans, poésie, peinture, photographie, sculpture. Il défend un rapport sensible à l’art, où les intermédiaires n’arrivent que dans un second temps.

Épisode 3 : La crise de la civilisation

Promenades est un livre intime, mais aussi engagé. De la "woke culture" est née la "cancel culture”. Sommes-nous face à un progrès, à un péril, à un procès ? Nicolas Sarkozy s’exprime, de manière tranchée, dans ce débat venu des Etats-Unis. Il y voit un danger.

Épisode 4 : La construction personnelle

Nicolas Sarkozy se livre à un éloge de la différence et rend hommage, avec émotion, à sa mère et à son grand-père maternel. Il explique aussi pourquoi son père, artiste-peintre, est absent de sa longue préface.

Épisode 5 : L’homme pressé

Yasmina Reza écrivant un livre sur Nicolas Sarkozy, L’aube le soir ou la nuit (2007), a écrit un livre sur le temps. Nicolas Sarkozy écrit dans Promenades : « Le temps est, en matière d’art, le juge suprême de la qualité d’une œuvre. Il en va ainsi pour tant d’autres choses dans nos vies personnelles et professionnelles. » Quel est son rapport au temps, lui que l’on dit si pressé, toujours press

Réalisation : Marie-Laure Ciboulet. Attachée de production : Daphné Abgrall. Prise de son : Romain Luquiens. Coordination : Sandrine Treiner